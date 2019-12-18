Верховна рада рекордно рано ухвалила державний бюджет на 2020 рік, президент Володимир Зеленський підписав його 11 грудня. Після опублікування документа час розбиратися в цифрах. «Слово і Діло» вивчило, скільки коштів у держбюджеті-2020 передбачено на фінансування регіонів.

Відзначимо, що в державному бюджеті закладено два види дотацій – базова і реверсна. Базова дотація перераховується з держбюджету до місцевих, її основне джерело – загальнодержавні податки й збори. Всього в наступному році регіонам виділять 13 млрд 282,4 млн грн базових дотацій. Це на 28,1% більше, ніж цьогоріч. Найбільше отримають бюджети Івано-Франківської та Закарпатської областей – 236,9 млн і 231,8 млн грн відповідно. Місцевим та районним бюджетам, а також бюджетам громад цих областей також передбачені значні суми – 932,9 млн і 955,6 млн грн. Найменше передбачено коштів для бюджету Одеської області (26,4 млн грн).

Другий вид дотацій – реверсна, її навпаки перераховують з місцевих бюджетів до державного для горизонтального вирівнювання податкового потенціалу територій (кошти для бюджетів більш «бідних» громад беруть з бюджетів більш «багатих»). У держбюджеті на 2020 року реверсні дотації закладені в обсязі 8 млрд 763,4 млн грн.

Крім того, в бюджеті закладено субвенції на освіту й медицину в регіонах. На фінансування освітніх установ передбачено 77 млрд 533,3 млн грн. Зокрема, міський бюджет Києва отримав майже 4 млрд грн. Фінансування освіти в інших регіонах зросте в середньому на 11-13%. При цьому на відміну від освітніх субвенцій обсяг медичних значно скоротився – у бюджеті передбачено 14 млрд 582,8 млн грн (-73,8%).

Також у бюджеті на 2020 рік передбачено 8 млрд 535,1 млн грн (на 44,9% менше, ніж на цей рік) стабілізаційних і додаткових дотацій і 46 млрд 160,7 млн грн (-65,9%) додаткових субвенцій.

Слово і Діло