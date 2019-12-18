Министр инфраструктуры Владислав Криклий объявил, что к конкурсу на концессию порта Ольвия допущены два из трех претендентов. По его словам, пока допущены фирма Qterminals (Катар) и объединение двух украинских предприятий — «Морское агентство «Питерс» и «Протти-газолин».

Редакция 368.media решила изучить конкурсантов детальнее.

С иностранцами все достаточно прозрачно. QTerminals — управляющая терминалами компания, создана совместно Mwani Qatar (51% акций) и Milaha (49% акций) для предоставления контейнерных, генеральных грузов, Ro-Ro, животноводства для мировой торговли. Фирма отвечает за импорт и экспорт Катара, его морские торговые потоки и стимулирование экономического роста на местном и региональном уровнях.

Иностранцы за последние два года посещали ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия» несколько раз. В целом, они даже направляли запросы в Мининфраструктуры относительно концессии Херсонского порта, но туда их не пустили.

А вот с украинскими предприятиями все, как обычно. «Морское агентство «Питерс» учредила и возглавляет Елизавета Якименко. У николаевской компании 34 тыс. гривен уставного капитала. Раньше им руководил Дмитрий Якименко. Последний последние пять лет трудится замдиректора по эксплуатации и портовой деятельности в… ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия»! Естественно, в официальной биографии чиновника на сайте о связи с «Питерс» нет ни слова. Кроме того, Якименко в 2015 году вступил в партию «БПП».

У бизнес-партнеров Якименко ситуация еще интересней. Учредителем и директором николаевского «Протто-газолин» указан Сергей Цогоев. Он также указан, как командир 19-го батальона территориальной обороны. Уставной капитал предприятия составляет всего одну тысячу гривен, а занимается оно оптовой торговлей топливом.

Сергей Цогоев также является директором ООО «Транспортная компания Транс ойл». Фирму основал Игорь Кордюков. Данный человек фигурирует в ряде уголовных дел о фиктивном транзите и контрабанде дизельного топлива через Херсонский и Николаевский морские порты. На него также оформлены компании «Трейд-НК», «Сана-груп», «Трейд-НК», «Феникс Ойл» и ряд других предприятий. Согласно официальным документам, Кордюков является представителем шотландской Incom Trade LLP. Интересно, что иностранная фирма с апреля 2016 года выступает также формальным поставщиком топлива для компаний из орбиты «Трейд Коммодити», в частности – ООО «Укр Петрол» и «Август Пром».

В реализации схемы прерванного транзита подозреваются менеджмент фирм и высшее руководство главного управления налоговой в Николаевской области и Херсонской таможни. Топливо также шло через порт Рени. В 2017 году после ряда уголовных дел появилась информация, что Кордюков сбежал в аннексированный Крым. Однако его компании активно действуют по сей день и становятся фигурантами новых уголовных производств.

К слову, в конкурсе должны были принимать участие «Рисоил-Ольвия». Сюда входит группа Risoil S.A. гражданина Грузии Шоты Хаджишвили и его бизнес-партнера гражданина Болгарии Александра Минова. СМИ уже писали, что данные компании «отмывают» деньги на экспорте продукции. Кроме того, тут есть и еще один скандальный соучредитель — гражданин Грузии Давид Бежуашвили, который пытался торговать с Украиной углем из «ДНР». Возможно, они и являются той третьей компанией, которую еще рассматривают.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что от реализации концессионного проекта в порту «Ольвия» ожидается 66 млн долларов инвестиций и минимум 3 млн долларов государственных инвестиций в следующие 35 лет. А также 3 млн долларов ежегодных концессионных платежей. Следующий этап, оценка конкурсных предложений участников и определения победителя, состоится 21 января 2020 года.

Андрей Вышинский, 368.media