Палата представителей Конгресса США согласовала статьи обвинения против президента Трампа и проголосовала за его импичмент. Однако главный вопрос не в том, что будет с Трампом, а в том, что будет с Украиной. Кто последним сыграет на рояле?

Шоу не должно продолжаться

Демократы большинством поддержали обвинительное заключение в отношении президента Трампа. Таким образом, он стал третьим президентом в истории США, который был подвергнут процедуре импичмента. Напомним, что глава Белого дома обвиняется сразу по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Все они так или иначе связаны со скандалом вокруг переговоров американского лидера с президентом Зеленским.

Пересказывать всю историю этого дела мы не будем, так как это сейчас не столь важно. Меж тем ещё раз укажем, что нынешнее голосование – это в большинстве своём элемент политической борьбы. В следующем году Соединённые Штаты ждут президентские выборы, а это значит, что как для демократов (оппозиционеров), так и для республиканцев (их представляет Трамп) ставки предельно высоки.

Также не стоит забывать, что параллельно с президентскими выборами американцы будут избирать всех конгрессменов и одну треть сенаторов. А в Сенате – как многие знают – большинство пока за республиканцами.

Итак, демократы, представляющие большинство в Палате представителей Конгресса США, проголосовали за импичмент. Что далее? А дальше – Сенат, который точно за это не проголосует. Почему? Потому что, согласно законам Соединённых Штатов, эту процедуру должно поддержать 2/3 от общего количества сенаторов. А это невозможно, поэтому после нескольльких месяцев слушаний в Сенате шоу под названием «Импичмент Трампа» прикажет долго жить.

Даже если там возникнут некие неловкости с голосованием, то есть Верховный Суд, принимающий конечное решение. А большинство там изначально собиралось под чутким контролем главы Белого дома.

Что же это означает? А то, что перед рождественскими праздниками Трамп потеряет в рейтингах, а демократы сохранят и без того помогут Байдену сохранить его шаткие позиции. Он покамест – невзирая на падение рейтинга – имеет шансы на победу на президентских выборах.

Однако дальше, когда праздники закончатся, а у демократов нечего будет предложить обществу, помимо затянувшегося импичмент-шоу, рейтинги Трампа выровняются, а у демократов во главе с Байденом – упадут.

Украина останется с роялем?

«Откуда такие выводы?» – спросите вы. Если вы внимательно посмотрите на выдвиженцев от Демократической партии, то вы там увидите по меньшей мере двух политиков, которые готовы топить рейтинги Байдена. Первый – Пит Буттиджич, мэр Саут-Бенда (штат Индиана). Второй — миллиардер Майкл Блумберг. Оба – демократы и противники Трампа. Однако есть один немаловажный момент: они играют на электоральном поле Байдена, а не его оппонентов из Демпартии. Они размывают электорат бывшего вице-президента.

И всё-таки необходимо отметить, что Буттиджич (вторая позиция среди демократов) безмерно близок к вице-президенту США Майку Пенсу (подвижнику Трампа), а Блумберг изначально вряд ли сможет играть на одном поле с Байденом – человеком антисемитских взглядов. Если бы они изначально поддерживали Байдена, они бы не выдвигали своих кандидатур ему в пику.

И вот здесь необходимо, чтобы украинская власть, которая была вовлечена во внутренне-американскую политику, задала себе один вопрос: не рано ли они начали высмеивать президента Трампа? Ведь само посещение президента Зеленского концертов, где актер «Квартала» в образе лидера Белого дома играет причинным местом на рояле, может дорого стоить Киеву. Трамп может и обидеться.

При этом не стоит смеяться над теми украинскими политиками, которые были вовлечены в сьёмки фильма личного адвоката Трампа – Руди Джулиани. Да, к этим людям можно по-разному, даже и негативно относиться, однако американцы не будут разбираться в том, сказали они правду или соврали. Они для них – свидетели неповинности американского президента.

Кстати, украинскому руководству стоит дополнительно задать себе ещё один вопрос: а есть ли вероятность того, что Трамп победит на следующих выборах? Мне представляется это возможным. Единственно, чего я не понимаю, – что будет делать Украина в случае его выигрыша. Как они ему объяснят игру членом на рояле.

Александр Демченко, LB.ua