Телеканал Настоящее Время на завершення другого десятиліття XXI століття підготував серію інтерв'ю, у яких розпитав відомих людей про те, чим позначився у житті їхньої країни і їх самих цей час. Радіо Свобода друкує розмову із міським головою Києва, всесвітньо відомим боксером Віталієм Кличком.

– Що було для вас головною подією десятиліття і чому?

– Революція гідності. Вона показала ідентифікацію українців, згуртувала їх навколо національної ідеї, зробила ключовий вибір у розвитку України як демократичної країни.

І я впевнений, що ті ключові принципи побудови громадянського суспільства, які були викристалізувалися тоді – є основоположними принципами розвитку майбутнього України.

Не секрет, що Україну вели в напрямку повернення до Радянського Союзу. Ми були в Радянському Союзі. Ми не хочемо back to USSR, не хочемо назад повернутися в минуле.

І ми бачимо своє майбутнє тільки як цивілізована європейська країна зі стандартами життя, які є в Європі. Це визначили самі українці, проявивши свою патріотичну громадянську позицію.

Вони сказали: «Ми вважаємо, що наше майбутнє – в Європі», незважаючи на те, що тогочасне керівництво країни робило все будь-якими методами для того, щоб цього не сталося.

І на превеликий жаль, це протистояння трагічно закінчилося для частини людей, які заплатили високу ціну за таке прагнення – заплатили своїм життям.

– Хто для вас «людина десятиліття»?

– Найголовніша людина всіх моїх 48 років – це моя мама. Не тільки останніх десять років, а головна людина усього життя.

Для мене велике значення мають люди, які є поруч зі мною. Люди, які допомагають. Кожен вносить свою якусь маленьку складову в світогляд, в оцінки. Але мама є головною в появі мене в цьому світі. І вона є головною у моєму житті.

– У кого і в чому ви розчарувалися за 10 років?

– Я філософськи ставлюся до будь-яких подій, які відбуваються. Але дуже часто в останні 10 років, коли я маю справу з політикою, я розчаровувався у людях.

Це найбільше розчарування, коли ти розчаровуєшся в людині.

– У кому конкретно?

– Не хотів би піднімати це питання. Не хотів би переходити на персоналії. Це моє особисте.

– Що, на вашу думку, чекає вашу країну (Україну) в наступні 10 років?

– Ми трохи вже стали європейцями, ми маємо безвізову можливість подорожувати по Європі. Я дуже хотів би, щоб ми по-справжньому стали також складовою великої європейської сім'ї.

Я думаю, що нам необхідно ще трохи для того, щоб і ми, українці, по-справжньому стали частиною Європи.

Географічно ми європейці, і історично, ментально

. Але нам необхідно змінити стандарти життя, закони і багато речей, які зможуть по-справжньому зробити Україну європейською країною. Від нас багато залежить, насправді.

– Що ви собі найчастіше говорили в минулі 10 років?

– Самий знаменитий вислів Кличка за останні роки: «не кожен може зазирнути в завтрашній день»

Але я можу сказати, що я можу. Не кожен може зазирнути – а я можу.

Радіо Свобода, «Настоящее время»