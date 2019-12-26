Настоящее Время публикует серию интервью с известными людьми, подводя итоги уходящего десятилетия. Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева рассказала нам, что для нее стало главным событием и самым большим достижением последних десяти лет.

— Какое главное событие прошедших десяти лет?

— Майдан.

— Почему?

— Потому что Майдан. Потому что проснулась нация.

— Какие у вас были чувства?

— Большой ответственности. Знаешь, вот так живет-живет человек, что-то делает, свои какие-то бытовые вещи, что-то крутится-крутится, а потом — хоп! И главное. Что нужно сделать? Выйти на Майдан. Обратиться к тем, кто понимает важность, торжественность и историчность события.

— Кто главный человек за эти предыдущие десять лет?

— Ты знаешь, не могу назвать фамилию. Не хочу. Потому что их много и мало. Хочу сказать, что главный человек — доброволец-волонтер через черточку. Леся Украинка когда-то говорила: «Неволя еще позорнее, когда она добровольна». Это она говорила о неволе. А что же такое воля? Это большая честь, когда знаешь таких людей, когда они делают то, что они делают. А мне довелось с ними встречаться и стать почти родными со многими. Я знаю, что это такое и как они отличаются от всякого иного люда.

— Какое главное разочарование прошедших десяти лет?

— Это инертность людей, когда потребность изменений безотлагательна. И когда не то что они не понимают, есть же умные среди них, не хотят включаться. Не хотят знать. Не хотят докапываться. Не хотят на полную чувствовать. Не прислушиваются ни к интуиции, ни к разуму, ни к своему уму, ни к уму умных людей. Это для меня наихудшее и в последнее время постоянное.

Я шла в Мариуполе по вокзалу после того, как выступила там с трибуны, когда у них был день города. Женщина меня догоняет и говорит: «Адочка Николаевна, вы так расстроены, я вижу. Не расстраивайтесь. Процентов 20 у нас есть за Украину». Вот мое разочарование. Понимаешь? Но я знаю, что это такое — эти 20 процентов. Это люди, великие люди.

— А конкретные примеры? Может, какая-то личность, которая разочаровала?

— Нет. Я никогда не очаровываюсь, чтобы не разочаровываться. Я просто с детства так привыкла. А может, это природа, что я сразу начинаю себя анализировать и ставить себя на место этого человека. Ну и когда там уже совсем плохо, я говорю: бедное-бедное, несчастное, дурное. Но нет у меня такого, знаешь, процесса долгого.

— Какое главное событие прошлых десяти лет, которое не произошло?

— Победа наша. Та быстрая, которую мы ждали, та, которая немного затянулась, и мы начали ждать терпеливо, и сейчас, когда есть опасность над страной еще большая, как мне кажется, то это победа, которая не произошла. Я же понимаю, что это не победа на фронте, где мы не можем, нет у нас таких сил, мы же маленькая страна в сравнении с теми государствами и государством, которое против нас.

— Какое главное слово или выражение?

— «Достоинство». Я с этим словом вышла на Майдан, сразу, когда на первый, или на третий, или на второй — я не помню, на второй, мне кажется, день, когда был Майдан. И я сказала это слово, и оно пошло-пошло-пошло. Не только из-за меня, оно родилось, наверное, из-за того, что это главное слово. Родилось. Нация родилась, проснулась.

— Почему не любовь, почему не надежда, почему достоинство?

— Ну ты как спросил?

— Какое главное слово последних десяти лет?

— Ну так последних же! А любовь — это вечность!

— А как долго это слово должно быть главным?

— Вот теперь оно уже должно быть вечным. Для Украины должно быть вечным, как любовь! Как бог, как любовь, наше достоинство. Мы его всегда отстаивали. Вот я читала про Петра Могилу. Понимаешь, оно же должно быть, мне кажется, что то, что он делал, Петр, он понимал, что главное, чтобы мы не были глупыми, что необходимо образование, воспитание, чтобы оно закладывалось разумное и по возможности правильное, человеческое, не противоприродное. Божьи заповеди. Чтоб это закладывалось.

У нас этим не занимаются так, как нужно, мне кажется. Никогда не занимались. А я росла в такой стране, в такое время, когда это было наоборот. Там говорили: «Вот, ты очень умный!» Слышишь? А что глупым нужно быть? Я не могла с этим мириться. Сколько я себя помню, я не могла понять, почему это плохо. Почему плохо быть лучше, почему плохо быть первым, почему плохо знать больше, чем кто-то, и не поделиться этими знаниями. Что это такое? Почему надо быть скотом и ходить вот так ровненько, строем?

— Какие у вас надежды для Украины на следующий год?

— Я тебе так скажу. Это глупость такая. Сам не понимаешь, что говоришь, но такое нетерпеливое терпение. Вот уже терпеть невозможно, но еще нужно потерпеть. Что-то делать, вмешиваться, не молчать, но все же нужно потерпеть, чтоб не лилась кровь. Ведь она и так льется. Понимаешь? Это мне похоже, то, что терпит наша страна, как мама, которая теряет сына, я это знаю, я потеряла сына и продолжаю жить. Это случилось, а жизнь матери продолжается. Это непросто. Вот так наша страна — теряет, теряет и живет. И должна жить. И делать по возможности все, что в твоих силах. Не лечь на могилку и плакать с утра до ночи, а что-то делать, чтоб другая мама не потеряла сына.

Настоящее время