Владимир Зеленский целует жену Елену после официального объявления экзит-полов второго тура президентских выборов, согласно которым он побеждает своего оппонента Петра Порошенко с большим отрывом и становится следующим президентом Украины, Киев, 21 апреля 2019 года

2019-й оказался крайне насыщенным годом и для Украины, где состоялись президентские и парламентские выборы, появилась независимая от РПЦ православная церковь, и для мира. Ему этот год запомнится и объявлением импичмента Трампу (что тоже напрямую связано с Украиной), и первым символическим посещением американским президентом Северной Корее, и пожаром в парижском Нотр-Даме, и убийством мэра Гданьска на глазах у тысяч горожан, и путешествием Греты Тунберг из Европы в Нью-Йорк на яхте. А еще — многотысячными протестами, которые вспыхнули на всех континентах.

А две главные истории — импичмент Трампа из-за его давления на президента Зеленского и Brexit продолжатся и в следующем году. Точку в первой поставит (или нет) решение Сената, где у Трампа очень сильная поддержка со стороны республиканцев. Во второй — узнаем, удастся ли премьеру Британии Борису Джонсону все-таки get Brexit done и вывести страну из ЕС 31 января.

Hromadske вспоминает главные события уходящего 2019-го, запечатленные в фотографиях.

В 2019 году президентом Украины впервые стал человек без политического бэкграунда. С беспрецедентной поддержкой в 73 процента бывший комик Владимир Зеленский во втором туре выборов победил Петра Порошенко.

Этому предшествовали первые в украинской истории дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля. Такой формат предложил Зеленский, мотивируя это тем, что они должны проходить «перед народом». На дебатах в студии Общественного телевидения, которые должны были состояться сразу после встречи на стадионе, Зеленский уже не появился. Правда, это не помешало ему победить на выборах.

Пробыв в должности несколько месяцев, Владимир Зеленский попал в международный скандал. Все началось с телефонного разговора между ним и американским лидером Дональдом Трампом 25 июля. Тогда президент США попросил Зеленского помочь в расследовании дела в отношении украинской газодобывающей компании Burisma. По мнению Трампа, его вероятный оппонент на выборах 2020 года Джо Байден имел конфликт интересов, когда занимал должность вице-президента США, потому что его сын Хантер Байден на тот момент работал в совете директоров Burisma. Позже анонимный информатор пожаловался на этот разговор, в котором Трамп якобы давил на иностранного лидера, то есть Зеленского, ради собственной политической выгоды.

Президент США Дональд Трамп держит в руках бумажку со словами «Я ничего не хочу. Не хочу никакой "услуги за услугу". Скажите Зеленскому , чтобы поступал правильно» и отвечает на вопросы журналистов о расследовании его импичмента во дворе Белого дома в Вашингтоне, США, 20 ноября 2019 года

Поэтому Палата представителей Конгресса США, в которой большинство принадлежит демократам, начала расследование. После месяца заслушивания показаний свидетелей — дипломатов и других высокопоставленных чиновников США — 18 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Теперь дело будет рассматриваться в Сенате, верхней палате Конгресса, где большинство за республиканцами.

Cпикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси во время голосования за резолюцию, которая даст старт расследованию об импичменте Дональда Трампа, Вашингтон, США, 31 октября 2019 года. Резолюция была принята 196 голосами из 232. 18 декабря Палата представителей объявила об импичменте Трампу, дальше дело рассмотрит Сенат

Также в этом году возобновились переговоры по ситуации на Донбассе в Нормандском формате. 9 декабря в Париже встретились лидеры Украины, России, Франции и Германии. Они договорились о разведении войск на еще трех участках, обмене пленных, а также о полном прекращении огня. Следующую встречу решили провести через четыре месяца.

Слева направо: президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Париже, чтобы договориться о решении конфликта в Донбассе, 9 декабря 2019 года

До парижского саммита уже состоялся один большой обмен пленных. 7 сентября 2019 года в аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинцами, которых незаконно удерживали в России. Среди них были 11 политзаключенных, в частности Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко. Также домой вернулись 24 украинских моряка, которых РФ захватила после обстрела военных судов Украины в Керченском проливе в 2018 году.

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российского плена, обнимает дочь Алину, с которой последний раз виделся в Крыму весной 2014 года. Родственники захваченных в Керчи украинских моряков и политзаключенных встретили их в аэропорту «Борисполь», Киев, 7 сентября 2019 года

12 июля суд итальянского города Павия приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы, хотя прокуроры требовали 17 лет. Украинца признали виновным в причастности к убийству фотографа Андреа Рокелли. Адвокат Виталия Маркива называет приговор абсурдным и планирует обжаловать его.

Противоречивое соглашение о Brexit, которое никак не хотели поддержать британские парламентарии, поставило крест на карьере Терезы Мэй — она ушла в отставку. Премьерское кресло занял сторонник идеи выхода Британии из Евросоюза любой ценой Борис Джонсон.

Хотя он и обещал осуществить Brexit не позже 31 октября, это ему не удалось. Теперь дедлайн 31 января. В декабре позиции Джонсона стали укрепились после уверенной победы его Консервативной партии на выборах в парламент. А еще Палата общин проголосовала за Withdrawal Agreement Bill — законопроект, который определяет условия Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй плачет на Даунинг-стрит в Лондоне, когда объявляет о своей отставке, Великобритания, 24 мая 2019 года

Британский премьер-министр Борис Джонсон на Даунинг-стрит 10, Лондон, Великобритания, 23 октября 2019 года

В мае состоялись выборы в Европарламент, которые стали началом обновления состава главных институтов ЕС. Большее влияние в Европарламенте получили правые и популистские партии, получив 172 места из 751. Впрочем, в большинстве стран победили все же проевропейские силы. Главой Европейского парламента стал Давид Сассоли.

С должности главы Европейского Совета ушел Дональд Туск, которого заменил Шарль Мишель. А с начала декабря заработала и новая Еврокомиссия, которую впервые в истории возглавила женщина — бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Самым молодым лидером страны на планете стала 34-летняя Санна Марин, новый премьер-министр Финляндии. 10 декабря она возглавила правительство, образованное коалицией из пяти партий, большинство из которых возглавляют женщины в возрасте до 40 лет. В парламенте страны также почти половина депутатов — женщины. В 2019 году Финляндия стала примером того, как женщины все больше начинают играть ведущие роли в политике.

Президент Еврокомиссии, бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен — первая женщина на этом посту — реагирует на результаты голосования за ее кандидатуру в Европарламенте, Страсбург, Франция, 16 июля 2019 года. Официально кресло главы Еврокомиссии фон дер Ляйен заняла в декабре

Слева направо участницы нового правительства Финляндии во главе с самым молодым в мире премьером: министр образования Ли Андерсон, министр финансов Екатерина Кулмуни, премьер-министр Санна Марин и министр внутренних дел Мария Оисало, Хельсинки, 10 декабря 2019 года