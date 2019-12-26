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2019-й оказался крайне насыщенным годом и для Украины, где состоялись президентские и парламентские выборы, появилась независимая от РПЦ православная церковь, и для мира. Ему этот год запомнится и объявлением импичмента Трампу (что тоже напрямую связано с Украиной), и первым символическим посещением американским президентом Северной Корее, и пожаром в парижском Нотр-Даме, и убийством мэра Гданьска на глазах у тысяч горожан, и путешествием Греты Тунберг из Европы в Нью-Йорк на яхте. А еще — многотысячными протестами, которые вспыхнули на всех континентах.
А две главные истории — импичмент Трампа из-за его давления на президента Зеленского и Brexit продолжатся и в следующем году. Точку в первой поставит (или нет) решение Сената, где у Трампа очень сильная поддержка со стороны республиканцев. Во второй — узнаем, удастся ли премьеру Британии Борису Джонсону все-таки get Brexit done и вывести страну из ЕС 31 января.
Hromadske вспоминает главные события уходящего 2019-го, запечатленные в фотографиях.
В 2019 году президентом Украины впервые стал человек без политического бэкграунда. С беспрецедентной поддержкой в 73 процента бывший комик Владимир Зеленский во втором туре выборов победил Петра Порошенко.
Этому предшествовали первые в украинской истории дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля. Такой формат предложил Зеленский, мотивируя это тем, что они должны проходить «перед народом». На дебатах в студии Общественного телевидения, которые должны были состояться сразу после встречи на стадионе, Зеленский уже не появился. Правда, это не помешало ему победить на выборах.
Пробыв в должности несколько месяцев, Владимир Зеленский попал в международный скандал. Все началось с телефонного разговора между ним и американским лидером Дональдом Трампом 25 июля. Тогда президент США попросил Зеленского помочь в расследовании дела в отношении украинской газодобывающей компании Burisma. По мнению Трампа, его вероятный оппонент на выборах 2020 года Джо Байден имел конфликт интересов, когда занимал должность вице-президента США, потому что его сын Хантер Байден на тот момент работал в совете директоров Burisma. Позже анонимный информатор пожаловался на этот разговор, в котором Трамп якобы давил на иностранного лидера, то есть Зеленского, ради собственной политической выгоды.
Поэтому Палата представителей Конгресса США, в которой большинство принадлежит демократам, начала расследование. После месяца заслушивания показаний свидетелей — дипломатов и других высокопоставленных чиновников США — 18 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Теперь дело будет рассматриваться в Сенате, верхней палате Конгресса, где большинство за республиканцами.
Также в этом году возобновились переговоры по ситуации на Донбассе в Нормандском формате. 9 декабря в Париже встретились лидеры Украины, России, Франции и Германии. Они договорились о разведении войск на еще трех участках, обмене пленных, а также о полном прекращении огня. Следующую встречу решили провести через четыре месяца.
До парижского саммита уже состоялся один большой обмен пленных. 7 сентября 2019 года в аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинцами, которых незаконно удерживали в России. Среди них были 11 политзаключенных, в частности Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко. Также домой вернулись 24 украинских моряка, которых РФ захватила после обстрела военных судов Украины в Керченском проливе в 2018 году.
12 июля суд итальянского города Павия приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы, хотя прокуроры требовали 17 лет. Украинца признали виновным в причастности к убийству фотографа Андреа Рокелли. Адвокат Виталия Маркива называет приговор абсурдным и планирует обжаловать его.
Противоречивое соглашение о Brexit, которое никак не хотели поддержать британские парламентарии, поставило крест на карьере Терезы Мэй — она ушла в отставку. Премьерское кресло занял сторонник идеи выхода Британии из Евросоюза любой ценой Борис Джонсон.
Хотя он и обещал осуществить Brexit не позже 31 октября, это ему не удалось. Теперь дедлайн 31 января. В декабре позиции Джонсона стали укрепились после уверенной победы его Консервативной партии на выборах в парламент. А еще Палата общин проголосовала за Withdrawal Agreement Bill — законопроект, который определяет условия Brexit.
В мае состоялись выборы в Европарламент, которые стали началом обновления состава главных институтов ЕС. Большее влияние в Европарламенте получили правые и популистские партии, получив 172 места из 751. Впрочем, в большинстве стран победили все же проевропейские силы. Главой Европейского парламента стал Давид Сассоли.
С должности главы Европейского Совета ушел Дональд Туск, которого заменил Шарль Мишель. А с начала декабря заработала и новая Еврокомиссия, которую впервые в истории возглавила женщина — бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
Самым молодым лидером страны на планете стала 34-летняя Санна Марин, новый премьер-министр Финляндии. 10 декабря она возглавила правительство, образованное коалицией из пяти партий, большинство из которых возглавляют женщины в возрасте до 40 лет. В парламенте страны также почти половина депутатов — женщины. В 2019 году Финляндия стала примером того, как женщины все больше начинают играть ведущие роли в политике.
В этом году неоднократно говорилось о потеплении отношений между Россией и Францией. Еще во время встречи с Путиным в августе Макрон настаивал на необходимости «продолжать диалог с Россией», чем очень настораживал Украину. А в ноябре его заявление о «смерти мозга НАТО» шокировало коллег по Альянсу.
Действия и заявления Макрона эксперты оценивают как борьбу за лидерство в ЕС после того, как его покинет Великобритания и уйдет с должности канцлер Германии Ангела Меркель. Впрочем, пока и внутренних проблем во Франции хватает: к протестам «желтых жилетов», которые начались в 2018-м и продолжались в 2019-м, в конце этого года добавились еще и общенациональные забастовки против предложенной Макроном пенсионной реформы.
В июне в Гонконге более миллиона человек вышли на протесты в связи с принятием поправки к закону об экстрадиции на материковый Китай. Хотя осенью ее отозвали, протестующих это не успокоило. Они возмущены тем, как жестоко полиция разгоняет их митинги и требуют независимого расследования ее действий. К тому же апеллируют к принципу «одна страна — две системы», на котором должны основываться отношения коммунистического Китая и более демократического Гонконга. Ситуацию не исправили и выборы в гонконгские городские советы, где победили оппозиционные официальному Пекину силы. При этом протестующие в Гонконге неоднократно отмечали, что вдохновлялись примером украинского Майдана.
В этом году кажется, что протесты охватили буквально все континенты. В Африке начали падать диктаторские режимы, державшиеся десятилетиями. В Алжире сбросили с должности 82-летнего президента Абделазиза Бутефлика, уже физически неспособного управлять страной. В Судане в результате военного переворота ушел в отставку и был приговорен к тюремному заключению диктатор Омар аль-Башир.
В южноамериканском Эквадоре на фоне протестов удалось отстранить от власти президента Ленина Морено. А в Чили на массовые акции из-за повышения цен на проезд в метро вышли более миллиона человек. Выразить возмущение тысячи людей выходили и на Ближнем Востоке — в Ираке, Иране и Ливане.
В марте в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, которая унесла жизни 51 человека. Один из нападавших — 28-летний австралиец Брентон Таррант перед тем, как открыть огонь, распространил 74-страничный манифест, в котором выразил свою ненависть к мигрантам, а также объяснил мотивы своих действий. В течение 17-ти минут он вел прямую трансляцию из мечети. Его опыт с манифестом впоследствии повторил виновник массовых расстрелов в американском Эль-Пасо, который убил двадцать человек.
Через месяц на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических церквях и гостиницах в столице Коломбо и других городах, в результате которых погиб 321 человек, еще полтысячи получили ранения. Власти Шри-Ланки назвала это местью исламистов за нападения на мечети в Новой Зеландии. Среди жертв взрывов 80% ланкийцев, а также 38 иностранных граждан.
Игроки украинской сборной по футболу радуются после победы над командой Португалии и выхода в финальную часть Евро-2020, Киев, 14 октября 2019 года
Через два дня Тунберг возглавила климатический протест перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. А 20 сентября по всему миру прокатилась волна климатических забастовок: на улицы городов по всей планете вышли более четырех миллионов активистов, требуя от правительств предотвратить изменения климата. Эти протесты стали самой массовой экологической акцией в истории. Их проводили участники движения Fridays for Future, которые вдохновились первыми одиночными протестами Греты Тунберг перед шведским парламентом в 2018 году.
2019 год стал удачным для украинского футбола. В июне молодежная сборная Украины (в нее входят игроки в возрасте до 20 лет) впервые выиграла Чемпионат мира, победив в финале сборную Южной Кореи со счетом 3:1. А национальная сборная прошла отбор на Евро-2020. Украинцы обеспечили себе выход из группы в предпоследнем матче квалификации со сборной Португалии (чемпионами Европы 2016 года). 14 октября подопечные Андрея Шевченко победили оппонентов со счетом 2:1. А окончательно украинские футболисты забронировали себе первое место 17 октября, сыграв с сербами вничью 2:2.
Сашко Шевченко, Елена Куренкова, Громадське
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Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
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Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
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Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
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Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
2019-й оказался крайне насыщенным годом и для Украины, где состоялись президентские и парламентские выборы, появилась независимая от РПЦ православная церковь, и для мира. Ему этот год запомнится и объявлением импичмента Трампу (что тоже напрямую связано с Украиной), и первым символическим посещением американским президентом Северной Корее, и пожаром в парижском Нотр-Даме, и убийством мэра Гданьска на глазах у тысяч горожан, и путешествием Греты Тунберг из Европы в Нью-Йорк на яхте. А еще — многотысячными протестами, которые вспыхнули на всех континентах.
А две главные истории — импичмент Трампа из-за его давления на президента Зеленского и Brexit продолжатся и в следующем году. Точку в первой поставит (или нет) решение Сената, где у Трампа очень сильная поддержка со стороны республиканцев. Во второй — узнаем, удастся ли премьеру Британии Борису Джонсону все-таки get Brexit done и вывести страну из ЕС 31 января.
Hromadske вспоминает главные события уходящего 2019-го, запечатленные в фотографиях.
В 2019 году президентом Украины впервые стал человек без политического бэкграунда. С беспрецедентной поддержкой в 73 процента бывший комик Владимир Зеленский во втором туре выборов победил Петра Порошенко.
Этому предшествовали первые в украинской истории дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля. Такой формат предложил Зеленский, мотивируя это тем, что они должны проходить «перед народом». На дебатах в студии Общественного телевидения, которые должны были состояться сразу после встречи на стадионе, Зеленский уже не появился. Правда, это не помешало ему победить на выборах.
Пробыв в должности несколько месяцев, Владимир Зеленский попал в международный скандал. Все началось с телефонного разговора между ним и американским лидером Дональдом Трампом 25 июля. Тогда президент США попросил Зеленского помочь в расследовании дела в отношении украинской газодобывающей компании Burisma. По мнению Трампа, его вероятный оппонент на выборах 2020 года Джо Байден имел конфликт интересов, когда занимал должность вице-президента США, потому что его сын Хантер Байден на тот момент работал в совете директоров Burisma. Позже анонимный информатор пожаловался на этот разговор, в котором Трамп якобы давил на иностранного лидера, то есть Зеленского, ради собственной политической выгоды.
Поэтому Палата представителей Конгресса США, в которой большинство принадлежит демократам, начала расследование. После месяца заслушивания показаний свидетелей — дипломатов и других высокопоставленных чиновников США — 18 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Теперь дело будет рассматриваться в Сенате, верхней палате Конгресса, где большинство за республиканцами.
Также в этом году возобновились переговоры по ситуации на Донбассе в Нормандском формате. 9 декабря в Париже встретились лидеры Украины, России, Франции и Германии. Они договорились о разведении войск на еще трех участках, обмене пленных, а также о полном прекращении огня. Следующую встречу решили провести через четыре месяца.
До парижского саммита уже состоялся один большой обмен пленных. 7 сентября 2019 года в аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинцами, которых незаконно удерживали в России. Среди них были 11 политзаключенных, в частности Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко. Также домой вернулись 24 украинских моряка, которых РФ захватила после обстрела военных судов Украины в Керченском проливе в 2018 году.
12 июля суд итальянского города Павия приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы, хотя прокуроры требовали 17 лет. Украинца признали виновным в причастности к убийству фотографа Андреа Рокелли. Адвокат Виталия Маркива называет приговор абсурдным и планирует обжаловать его.
Противоречивое соглашение о Brexit, которое никак не хотели поддержать британские парламентарии, поставило крест на карьере Терезы Мэй — она ушла в отставку. Премьерское кресло занял сторонник идеи выхода Британии из Евросоюза любой ценой Борис Джонсон.
Хотя он и обещал осуществить Brexit не позже 31 октября, это ему не удалось. Теперь дедлайн 31 января. В декабре позиции Джонсона стали укрепились после уверенной победы его Консервативной партии на выборах в парламент. А еще Палата общин проголосовала за Withdrawal Agreement Bill — законопроект, который определяет условия Brexit.
В мае состоялись выборы в Европарламент, которые стали началом обновления состава главных институтов ЕС. Большее влияние в Европарламенте получили правые и популистские партии, получив 172 места из 751. Впрочем, в большинстве стран победили все же проевропейские силы. Главой Европейского парламента стал Давид Сассоли.
С должности главы Европейского Совета ушел Дональд Туск, которого заменил Шарль Мишель. А с начала декабря заработала и новая Еврокомиссия, которую впервые в истории возглавила женщина — бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
Самым молодым лидером страны на планете стала 34-летняя Санна Марин, новый премьер-министр Финляндии. 10 декабря она возглавила правительство, образованное коалицией из пяти партий, большинство из которых возглавляют женщины в возрасте до 40 лет. В парламенте страны также почти половина депутатов — женщины. В 2019 году Финляндия стала примером того, как женщины все больше начинают играть ведущие роли в политике.
В этом году неоднократно говорилось о потеплении отношений между Россией и Францией. Еще во время встречи с Путиным в августе Макрон настаивал на необходимости «продолжать диалог с Россией», чем очень настораживал Украину. А в ноябре его заявление о «смерти мозга НАТО» шокировало коллег по Альянсу.
Действия и заявления Макрона эксперты оценивают как борьбу за лидерство в ЕС после того, как его покинет Великобритания и уйдет с должности канцлер Германии Ангела Меркель. Впрочем, пока и внутренних проблем во Франции хватает: к протестам «желтых жилетов», которые начались в 2018-м и продолжались в 2019-м, в конце этого года добавились еще и общенациональные забастовки против предложенной Макроном пенсионной реформы.
В июне в Гонконге более миллиона человек вышли на протесты в связи с принятием поправки к закону об экстрадиции на материковый Китай. Хотя осенью ее отозвали, протестующих это не успокоило. Они возмущены тем, как жестоко полиция разгоняет их митинги и требуют независимого расследования ее действий. К тому же апеллируют к принципу «одна страна — две системы», на котором должны основываться отношения коммунистического Китая и более демократического Гонконга. Ситуацию не исправили и выборы в гонконгские городские советы, где победили оппозиционные официальному Пекину силы. При этом протестующие в Гонконге неоднократно отмечали, что вдохновлялись примером украинского Майдана.
В этом году кажется, что протесты охватили буквально все континенты. В Африке начали падать диктаторские режимы, державшиеся десятилетиями. В Алжире сбросили с должности 82-летнего президента Абделазиза Бутефлика, уже физически неспособного управлять страной. В Судане в результате военного переворота ушел в отставку и был приговорен к тюремному заключению диктатор Омар аль-Башир.
В южноамериканском Эквадоре на фоне протестов удалось отстранить от власти президента Ленина Морено. А в Чили на массовые акции из-за повышения цен на проезд в метро вышли более миллиона человек. Выразить возмущение тысячи людей выходили и на Ближнем Востоке — в Ираке, Иране и Ливане.
В марте в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, которая унесла жизни 51 человека. Один из нападавших — 28-летний австралиец Брентон Таррант перед тем, как открыть огонь, распространил 74-страничный манифест, в котором выразил свою ненависть к мигрантам, а также объяснил мотивы своих действий. В течение 17-ти минут он вел прямую трансляцию из мечети. Его опыт с манифестом впоследствии повторил виновник массовых расстрелов в американском Эль-Пасо, который убил двадцать человек.
Через месяц на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических церквях и гостиницах в столице Коломбо и других городах, в результате которых погиб 321 человек, еще полтысячи получили ранения. Власти Шри-Ланки назвала это местью исламистов за нападения на мечети в Новой Зеландии. Среди жертв взрывов 80% ланкийцев, а также 38 иностранных граждан.
Игроки украинской сборной по футболу радуются после победы над командой Португалии и выхода в финальную часть Евро-2020, Киев, 14 октября 2019 года
Через два дня Тунберг возглавила климатический протест перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. А 20 сентября по всему миру прокатилась волна климатических забастовок: на улицы городов по всей планете вышли более четырех миллионов активистов, требуя от правительств предотвратить изменения климата. Эти протесты стали самой массовой экологической акцией в истории. Их проводили участники движения Fridays for Future, которые вдохновились первыми одиночными протестами Греты Тунберг перед шведским парламентом в 2018 году.
2019 год стал удачным для украинского футбола. В июне молодежная сборная Украины (в нее входят игроки в возрасте до 20 лет) впервые выиграла Чемпионат мира, победив в финале сборную Южной Кореи со счетом 3:1. А национальная сборная прошла отбор на Евро-2020. Украинцы обеспечили себе выход из группы в предпоследнем матче квалификации со сборной Португалии (чемпионами Европы 2016 года). 14 октября подопечные Андрея Шевченко победили оппонентов со счетом 2:1. А окончательно украинские футболисты забронировали себе первое место 17 октября, сыграв с сербами вничью 2:2.
Сашко Шевченко, Елена Куренкова, Громадське