2019 год подходит к своему завершению, и мы традиционно хотим подвести итоги. В этот раз не будем никому ставить оценок, просто выделим главные тренды уходящего года. Не обошлось при этом без доли иронии.

Концессия/приватизация

В октябре Верховная Рада приняла закон "О концессии" - документ, над которым работали с 2016 года и к созданию которого привлекались ЕБРР, АСС, ЕБА, проектный офис по развитию ГЧП в инфраструктуре SPILNO. Тогда же парламент отменил закон с перечнем объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Из перечня объектов исключили "Укрпошту", "Укрзализныцю" и некоторые государственные стивидорные компании.

Кроме того, в декабре уходящего года пилотные проекты по концессии портов "Херсон" и "Ольвия" вышли на финишную прямую - МИУ огласило список претендентов, которые подали заявки на участие в конкурсах. Уже в январе 2020 года должны быть объявлены победители.

На этом в министерстве останавливаться не планируют - есть все предпосылки, что концессия и приватизация станут трендом и следующего года. Министр инфраструктуры Владислав Криклий уже не раз публично заявлял, что планирует дать старт концессионным проектам по всем направлениям - дорогам, портам, аэропортам и железнодорожным вокзалам.

Кадровый "джихад"

В конце сентября министр инфраструктуры уволил с должности руководителя Одесского морского торгового порта Виктора Войтко. Выступая на пресс-конференции, он сообщил, что планирует наводить порядок и устроить "джихад" очень многим. После этого началась стремительная волна увольнений в портовой отрасли - жертвами кадрового "джихада" пали директор ГП "Черноморский МТП" Сергей Сечкин, глава ГП "Белгород-Днестровский МТП" Константин Волощук, ГП "Николаевский МТП" Сергей Митченко, руководитель Одесского филиала ГП АМПУ Игорь Ткачук, глава правления ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" Дмитрий Чалый, руководитель "Морской администрации" Дмитрий Петренко и его заместители, директор ГП "МПТ Южный" Анатолий Яблуновский.

Сменились также руководители в "Укравтодоре", "Украэрорухе", "Укртрансбезпеке". Были уволены с должностей руководитель МППЖТ Руслан Сек и руководитель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий. Вместо него в должности восстановили Григория Бевза. Вишенкой на торте стало увольнение заместителя министра Александры Клитиной, которую, собственно, новый министр и взял на эту должность.

Хотя нет, было еще две вишенки - в набсовете "Укрзализныци" появилось два новых члена - журналист Сергей Лещенко и Юрист Олег Журавлев. Они заменили Даниэля Билака и Константина Марьевича, представлявших в набсовете государство.

Водный путь Е40

Новую старую идею министра Владислава Криклия развивать водный путь Е40 иногда сравнивают с "гиперлупом" Владимира Омеляна - в воплощение и реалистичность и первого и второго проекта верится слабо. "Отлично, пусть сравнивают", - говорит новый министр и добавляет, что "поляки почему-то в этот проект тоже верят". "Е40 - это реальный проект", - резюмирует он.

Сегодня водный путь Е40 не функционирует в полном объеме. В последний раз грузы перевозились по этому маршруту во времена Советского Союза. По инициативе стран-участниц и при поддержке ЕС введен проект "Восстановление магистрального водного пути E40 на участке Днепр-Висла от стратегии к планированию". Ожидаемая стоимость - более 12 млрд евро, но решение о предоставлении финансирования до сих пор не принято.

Вместе с тем, эксперты уже не раз заявляли о проблемных моментах проекта. В частности, о необходимости строительства отдельной водной магистрали на территории Польши, которое повлечет за собой существенное вмешательство в экосистему и значительные финансовые расходы. Много вопросов к проекту и у белорусских экологов относительно его влияния на Припять, в Украине об экологическом аспекте тоже не забывают - все-таки придется проводить дноуглубление в районе ЧАЭС, если что.

УЗ и операция " Либерализация "

После поручения президента Владимира Зеленского до 1 января подготовить план по либерализации рынка локомотивной тяги "Укрзализныця" резко сменила риторику в этом вопросе. Тогда, на одной из конференций директор по развитию бизнеса Андрей Рязанцев сказал, что вопрос допуска частной тяги уже решен - остается определиться, каким образом будет реализовано это решение.

Министерство, несмотря на ограниченные сроки, не отказывается от идеи запустить пилотный проект по частной тяге еще в этом году (в принципе, еще можно успеть за 5 оставшихся дней, наверное). В первых числах декабря Кабмин уже принял постановление, которым одобрил запуск пилота на отдельных маршрутах железной дороги общего пользования. Участников и условия проекта должно определить МИУ. По информации ЦТС, таким проектом может стать маршрут компании "Ивано-Франковскцемент", которой весной этого года УЗ запретила выходить на магистральные пути своим тепловозом.

Другими словами, в МИУ могут сделать ход конем и назвать пилотным проектом то, что уже работало не один год по внутренним договоренностям с "Укрзализныцей", просто обозначив проект теперь законным и одобренным Кабмином.

А может, это мнение ошибочно, и участников будет несколько - как нам стало известно, заявку на участие в "пилоте" подала, как минимум, еще одна цементная компания - АО "Подольский цемент", входящее в состав группы компаний CRH.

Закон о космосе

Пока Илон Маск строит ракеты и запускает машины в космос, наша Верховная Рада тоже хочет быть в тренде. В начале октября депутаты приняли закон о космосе (№1071 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования космической деятельности"), который отменяет государственное лицензирование на ведение космической деятельности и вводит разрешительную процедуру на "полевое" тестирование, запуск, навигацию и возврат космических аппаратов.

"Сегодня инвестиции частного капитала превысили все госбюджетные вливания. Возможно ли такое при сохранении государственной монополии? Вряд ли. Именно поэтому и родился законопроект 1071, главной задачей которого и является демонополизация космической отрасли", - написал глава комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Наталуха (фракция "Слуга народа") в Facebook. Кажется, таким образом депутат выражал мечты о том, чтобы и у нас появился свой Илон Маск.

Шутки шутками, а после принятия закона появилась новость о том, что украинско-американский аэрокосмический стартап Firefly будет собирать 24 ракеты в год на трех заводах, в том числе, на Южмаше. Некоторые нардепы сразу же отреагировали, заявив, что все это - чудотворное влияние закона о космосе.

Рост перевалки в портах

В этом году украинские морские порты впервые за 10 лет показали объем перевалки свыше 150 млн т. Четыре порта-лидера по объемам перевалки на месяц раньше превысили собственные показатели всего 2018 года - порт Пивденный, Черноморск, Одесса и Николаев.

Наиболее динамично - более чем на 30% - растет перевалка зерновых грузов и руды. Объем перевалки зерновых за январь-ноябрь 2019 года составил 48,8 млн т, а руды - 33,6 млн т. Выросли и объемы перевалки контейнеров: за 11 месяцев 2019 года уже перегружено почти 911 тыс. TEU (за весь прошлый год - 846 тыс. TEU).

Также наметилась тенденция на снижение перевалки экспортной металлопродукции - на - 6% до 12,8 млн т. На объемы перевалки грузов в портах повлияли и новые санкции России, которые она ввела в отношении Украины в начале лета. Речь идет о запрете экспорта угля, который стал возможен только с разрешения правительства РФ. В силу этого, поставки угля были диверсифицированы, и большая часть стала приходить морем - импорт увеличился на 12% до 5,9 млн т.

Еще один существенный фактор роста - транзитные грузопотоки, показавшие динамику + 11%, в основном благодаря росту перевалки железорудного сырья. Но удастся ли сохранить позитивную динамику в 2020 году - большой вопрос, ответ на который будет зависеть от тарифной политики УЗ и цен на сталь и ЖРС на глобальных рынках.

Новые лица в транспортном комитете

Смена власти закономерно повлекла за собой изменения в профильном транспортном комитете Верховной Рады. За овальным столом на Садовой теперь можно увидеть юмористов, актеров разговорного жанра, рестораторов и кондитеров. Несмотря на неопытность и скептическое отношение к новому составу комитета, именно благодаря им удалось сдвинуть с мертвой точки многие законопроекты, которые разрабатывались еще их предшественниками, но в течении многих лет так и не были приняты. В частности, несколько законов по дорогам, автоматическому весовому контролю, концессии и др.

На одном из выездных заседаний глава транспортного комитета Юрий Кисель сказал: "Мы новые, мы другие, мы открытые, мы будем работать". Вместе с тем, сложные законопроекты о внутреннем водном транспорте и железной дороге на сегодня так и остаются не принятыми. Но глава комитета заверяет, что законопроект о ВВТ будет принят в январе 2020 года, о железнодорожном транспорте - в течение полугода. Поживем, увидим…

Зал ізомен и его подвиги

Еще в прошлом году "Укрзализныця" наняла SММ-щика за 740 тыс. грн, который должен был делать "квадратные" видео для компании в соцсетях. Мы ждали целый год, но обещанных видео так и не появилось. Да и кому они нужны, если у компании теперь есть свой супергерой - Залізомен, который стал ответом супергерою "Киевпастранса" - Киевпастрансформеру.

Подвиги следуют один за другим: Залізомен сажает братьев Дубогрызов, триумфует, что "Укрзализныця" готовится к выходу на IPO и спасает железные подстаканники. Потому что у железного человека должны быть только железные подстаканники. Никаких полумер - никакого картона. Мы лично считаем это его главной победой.

В 2020 году ждем появления Аквамена от АМПУ. Почему бы и нет?

Зерно по графику

Тренд, который проявился еще в прошлом году, в этом только укрепился. "Укрзализныця" полностью перешла на графиковые отправки зерна. В августе этого года компания отчиталась о результатах эксперимента, который проводила вместе с зернотрейдером "Кернел". Скорость графиковых перевозок была вдвое больше норматива - с 320 км/сутки она увеличилась до 600-700 км/сутки.

Графиковые отправки подразумевают, что перевозки осуществляется прямыми маршрутами по определенному временному графику. Предусмотрена обоюдная ответственность по данному виду отправки (допускаемое отклонение от графика - не более 4 часов). Горизонт планирования данных графиковых отправок составляет от 1 месяца до 1 года. Стоимость - на 20% больше действующего ж/д тарифа (перевозка на особых условиях).

"Укрзализныце" так понравилась идея с маршрутными отправками, что теперь компания рассматривает возможность отправлять по такому же принципу цемент.

Мост Кличко

В конце мая мэр столицы Виталий Кличко вместе с братом Владимиром открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве. Братья попрыгали на мосту, чтобы доказать его надежность. И все было бы неплохо, но что-то пошло не так… На второй день участок со стеклянными вставками покрылся трещинами. Не тот, на котором прыгали братья. Другой. Градоначальник был обескуражен и зол. Спустя небольшое время оплошность была справлена.

Потом с мостом приключалась еще череда забавных событий - пару раз не него выезжали внедорожники, один раз - мотоцикл. Хотя, еще на этапе строительства мосту пришлось нелегко - он попал в ряд скандалов, самые громкие из которых - конфликт Министерства культуры Украины с ЮНЕСКО и обвинения в плагиате от швейцарских архитекторов.

Однако, что ни говори, проект состоялся и уже стал одной из визитных карточек Киева. Пройдитесь по мосту в любой, даже самый непогожий день, и вы обязательно увидите толпы туристов, которым новая инфраструктурная изюминка столицы таки пришлась по душе.

Ольга Быстрицкая, Центр транспортных стратегий



