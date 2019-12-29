В Украине начали пересчитывать платежки на отопление и горячую воду. Об этом отчитался премьер-министр Алексей Гончарук.

— Поставщики тепла уже начали пересматривать тарифы, используя инструмент, который предоставило правительство местной власти. Черкассы, Житомир, Кривой рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого — там сумма в платежке будет меньшей на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно присоединяться к этом процессу, — написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Напомним: недавно Кабмин принял постановление, которым распорядился пересчитать тарифы на тепло и горячую воду в соответствие с ценами на газ, которые за последнее время сильно упали. И с нового года такие пересчеты нужно будет проводить ежемесячно.

На самом деле, список городов, подписавшихся на пересчет, уже шире, чем сказал Гончарук. О пересмотре ценника на тепло и горячую воду заявили также в Киеве и Харькове. В столице платежки за декабрь обещают снизить на 22-23%, в Харькове обещают минус к платежке в 500-800 гривен, в зависимости от площади квартиры.

— То же самое будет происходить в большинстве городов Украины, — прогнозирует глава департамента жилищно- коммунальной инфраструктуры, благоустройства, экологии и окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Дело в том, что с мэрами провели серьезную разъяснительную работу на недавнем Совете регионов.

— Не может платежка за коммуналку быть для людей приговором, — заявил президент, открывая мероприятие. А разъехались по домам мэры с домашним заданием — подумать как снизить тарифы.

Впрочем, в этом деле есть, как минимум, два нюанса. Первый: снижать тарифы первыми кинулись те, кто только недавно их повысил. Поэтому после скидки ценники на тепло и горячую воду фактически возвращаются к прежним отметкам, а то и остаются выше. Так произошло, к примеру, в Житомире и Кропивницком.

Второй нюанс: в формуле пересчета от Кабмина не учли декабрьское повышение цен на транспортировку и распределение газа, а они выросли почти вдвое.

— И это может стать проблемой для облгазов и коммунальщиков", — говорит начальник управления коммунального хозяйства Житомирского горсовета Александр Мацун. "Но постановление есть постановление - будем выполнять, - добавил он.

Страна разбиралась как в городах пересчитывают тарифы на тепло и горячую воду и сколько смогут сэкономить украинцы.

Тарифам приказали снижаться

Как известно, недавно Кабмин распорядился пересчитать тарифы на тепло и горячую воду из-за снижение цены на газ. Дело в том, что в действующих тарифах заложена цена на газ прошлого отопительного сезона — 8,5 гривен за кубометр. Но за последние полгода цены на газ в Европе обвалились. Этим летом котировки опускались в пересчете на гривну до 4-4,2 гривен за куб. А для населений и производителей тепла на этот отопительный сезон Нафтогаз зафиксировал ценник в 7,2-7,8 гривен за кубометр, то есть, на 0,7-1,3 гривны дешевле, чем прошлой зимой.

Так как газ в структуре тарифа занимает до 80%, есть основание для пересчета, — считают в Кабмине.

С нового года такие корректировки тарифов должны быть ежемесячными — в зависимости от цены на газ (правда, непонятно, что менять каждый месяц, если газ будет отпускаться по фиксированной цене до конца отопительного сезона).

Лишние суммы станут зачислять в счет будущих платежей или за долги.

В Минрегионе, который и разработал эту методику, пояснили, что полностью поменять тарифы до мая 2020 года невозможно, так как будут менять названия услуг. Поэтому пересчет — единственный способ уменьшить платежки.

Интересно, что комментируя этот проект, эксперты были уверены, что он не сработает. Ведь никакой ответственности за отказ пересчитывать тарифы для коммунальщиков не прописано. Но они не учли мощь админресурса.

24 декабря на Совете регионов президент Владимир Зеленский провел обстоятельную разъяснительную работу с мерами. И процесс снижения тарифов тут же пошел.

Как отчитался премьер-министр Алексей Гончарук, первыми решения о пересмотре ценников на отопление и горячую воду приняли в Черкассах, Житомире, Обухове, Кривом Роге (на родине президента), Кропивницком. Но конкретные цифры пересчета он назвал только по Кропивницкому — минус 28,7%.

Но этот список расширяется. О пересчете тарифа уже объявили в Киеве и Харькове. В столице платежки за декабрь должны снизиться на 22-23%, в Харькове о процентах не говорят но называют сумму экономии.

По расчетам мэрии, для 1-комнатной квартиры начисления за тепло снизятся в среднем на 300 гривен, а на горячую воду — на 115 гривен. За двушку по теплу платежка уменьшится на 428 гривен, по горячей воде — на 172 гривны. Для трешки счета уменьшат на 592 и 230 гривен соответственно.

Секрет харьковского обвала тарифов раскрыл на своей странице в Facebook харьковский губернатор Алексей Кучер.

— Вчера по поручению президента настоятельно рекомендовал харьковскому городскому голове пересмотреть существующие тарифы на отопление. Быстрая реакция радует, — написал он.

Житомирский мэр Анатолий Бондаренко тоже прошел срочное совещание с тепловиками. И по результатам отчитался — платежки за декабрь будут ниже на 100-500 гривен.

— То же самое будет происходить в большинстве городов Украины, — прогнозирует Олег Попенко.

То есть, всю ответственность за тарифы центральные власти переложили на местных чиновников. И те кинулись исполнять пожелания президента.

Сначала наценка, потом — скидка

Но тут стоит смотреть, скорее, не на сам факт пересчета тарифов, а на их динамику.

К примеру, в Житомире, который привел в пример Гончарук, тарифы на тепло и горячую воду на декабрь снизятся на 17-18%. Это подтвердил начальник управления коммунального хозяйства Житомирского горсовета Александр Мацун.

— Газ в этом отопительном сезоне подешевел на 20-22%, а его доля в структуре тарифа составляет по нашему теплокоммунэнерго 76%. Поэтому тарифы на отопление и горячую воду можем снизить на 17-18%, — рассказал он. Но такие скидки — только на декабрь. Уже в январе пересчет будет не таким щедрым. На самом деле есть два решения: о пересчете на декабрь и там минус 17%, и на январь — там снижение тарифов на 5%, — говорит он.

По словам Мацуна, в методике Кабмина не учтено повышение тарифов на транспортировку газа и его распределение, а в декабре они выросли почти двое. И, если этот рост не заложить в тариф, то коммунальщики влетят в убытки. Уже и сейчас, якобы, пересчитывать тарифы накладно, но постановление есть постановление — будут выполнять.

Самое интересное, что как раз накануне всей этой истории с пересчетами тарифов в Житомире повысили цены на отопление и горячую воду. И по странному стечению обстоятельств, на те же 18%, на которые сейчас обещают скинуть цены.

Так, гигакалория тепла для населения подорожала с 1373,6 гривен до 1621,4 гривны. Но при этом тогда снизили цены для бюджетных учреждений (на 17,8%). Сейчас же получается, что населению по-сути возвращают старый ценник на отопление, а реально экономить смогут только бюджетники, для которых тепло еще больше подешевеет.

Примечательно, что недавно Госпотребслужба Житомирской области выявила, что местные тепловики завысили тарифы для населения на 3,2 миллиона гривен. И предложила пересчитать тарифы. КП Теплообеспечение (город Коростень) их предписали снизить на 23,26 гривен за 1 Гкал, Новоград-Волынсктеплокомунэнерго на 19 копеек за 1 Гкал, Малин Энергоинвест — на 55 копеек и т.д.

Похожая ситуация в Кропивницком, который, по словам Гончарука, согласился снизить тарифы больше чем на 28%.

В октябре исполком только согласовал местным коммунальщикам повышение тарифов на отопление. Так, клиентам КП Теплоэнергетика установили тариф на 22% больше, чем действующий на то время: 55 гривен за квадратный метр (для сравнения: в Киеве — 38 гривен за квадрат). То есть, отопление двушки в 50 квадратов тянет на 2750 гривен в месяц.

Если теперь ценник снизят на 28,7%, то жители Кропивницкого будут платить чуть больше 39 гривен за квадратный метр (а до подорожания было порядка 43). То есть, экономия будет, но не такая большая, как утверждают чиновники.

В Киеве тарифы последний раз пересматривались еще в мае, поэтому и тепло и горячая вода действительно будут стоить дешевле на 22-23%.

То есть, далеко не во всех городах экономия реальная. Многие пошли на хитрость и сначала повысили тарифы, а потом их снизили.

В некоторых городах уже и так подумывали о пересчете тарифов — еще до распоряжения Кабмина. К примеру, в том же Кривом Роге еще с лета поднимали вопрос снижения ценника на тепло, так как он являлся одним из самых высоких в Украине.

Потребители Криворожтеплосети платят по 56,2 гривны за квадратный метр (почти на 22 гривны дороже, чем в Киеве). И это уже после удешевления, потому что раньше — в позапрошлом году — было по 72,7 гривен за квадрат.

Понятно, что такие космические платежки оказались практически неподъемным для горожан, и они перестали платить. В итоге в этом году Кривой Рог задолжал за газ почти в 1,2 млрд гривен, и появилась реальная угроза срыва отопительного сезона.

Могли бы снизить и на 50%

Аналитик института Growford Алексей Куц говорит, что заявленные скидки — до 20-30% — слишком низкие. На самом деле тарифы можно было бы снизить куда более существенно - на 50%.

— С одной стороны цены на газ сейчас на минимуме, с другой стороны — сильно укрепилась гривна. Все вместе это дает снижение цены на 50%, — пояснил он.

Но местные власти оказались перед дилеммой — продвигать снижение тарифов или оставить их на прежнем уровне, но, получив дополнительную прибыль, рассчитаться со старыми долгами (а они по отрасли уже достигают 60 млрд гривен) и подлатать изношенные сети.

Или же просто позволить положить эту разницу в карман коммунальщикам.

И многие выбрали именно такие варианты.

Даже сейчас, после команды сверху, цены снижают неохотно и чисто символически.

— Снижение на 20% вообще нельзя считать снижением. Это просто индексация с учетом укрепления гривны. В тарифах основная часть — газ, который Украина покупает за доллары. С учетом того как просел курс доллара, отопление и горячая вода уже автоматически должны подешеветь до 20%. И это — без учета цены на газ, которая тоже упала. Если бы тарифы снизились на 30 - 40 %, то можно было бы говорить, о реальном удешевлении, а так это показуха и обман избирателей перед местными выборами, — считает управляющий партнёр Дом Адвокатов Родзинского и председатель ОО Реформы против коррупции харьковчанин Анатолий Родзинский.

По данным эксперта Публичного аудита Тараса Галайды, с мая этого года цены на газ для производства тепловой энергии снижались. Если в ноябре 2018 года они составляли около 7,5 тысяч гривен с НДС, то в мае 2019 года — меньше 7,2 тысяч, в июне — 6,7 тысяч, в июле — 5,9 тысяч, в августе — 5,6 тысяч. Минимальных значений газ достиг в декабре этого года — 5,1 тысячи гривен.

— Вместе с этой ценой ежемесячно должны были снижаться цены и на отопление и горячую воду, но этого не произошло. Власть, к сожалению, была занята выборами, потом назначениями и распродажей государства, а потому своевременно не инициировала пересмотр тарифов на отопление и горячую воду. Монополисты, сократив затраты из-за удешевления газа, тоже не спешили инициировать пересчет тарифов в сторону уменьшениям, получая от населения лишние деньги. Вследствие такого невмешательства власти, люди по сегодняшний день платят по тарифам, рассчитанным по цене газа на ноябрь 2018 года. Инициированное правительством снижение тарифов — это запоздалая реакция на мировое снижение стоимости газа и попытка постфактум исправить свою бездеятельность, которая привела к переплатам на сотни миллионов гривен. Власть должна была провести расследование по факту злоупотребления служебным положением, что привело к нанесению материальных убытков населению на сотни миллионов гривен. Привлечь виноватых к ответственности. Пересчитать тарифы, выплатить населению лишние деньги и компенсацию за заведомо неправильные расчеты и публично извиниться. Вместо этого команда Зеленского пытается пиариться на собственных ошибках, — написал в своем Facebook Тарас Галайда.

Правительство должно было провести аудит тарифов, и, обнаружив, что они экономически необоснованные, инициировать расследования на местах и привлечение виновных к ответственности отмечает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

— Параллельно Кабмин должен был поменять формулу расчета тарифов — это его прямая компетенция. Потому что нынешний пересчет — это не снижения тарифов. Если газ вдруг подорожает, это позволит коммунальщикам тут же повысить ценник на отопление и горячую воду. Надежнее было бы просто прописать правильную формулу определения цены, которая бы учитывала только экономически обоснованные составляющие, а не хотелки коммунальщиков, вплоть до потерь на отопление улицы и дорогого автопарка для руководства, — говорит Александр Скубченко.

Людмила Ксенз, Страна