Бурный 2019-й подошел к концу, так и не оправдав ожиданий украинского общества. Диаметрально противоположных ожиданий, рожденных нынешней весной.

Одни ждали от уходящего года полной перезагрузки государственного организма. Избавления от лжи, коррупции, бедности и войны. Торжества новых ценностей, новых принципов и новых правил.

Другие ждали от этого же года падения в популистскую бездну, экономического коллапса, позорной капитуляции перед Москвой, краха украинской государственности и тому подобных ужасов.

В итоге страна не увидела ни чудесной "перемоги", ни глобальной "зрады". Основные достижения предыдущего правления остались на месте. Его главные пороки – тоже.

Новых негативных веяний хватает, но пока они некатастрофичны. Есть и отдельные позитивные тенденции, но пока не слишком впечатляющие. И этот невнятный результат явно диссонирует с эмоциональным фоном, которым сопровождались выборы 2019.

Кампания Владимира Зеленского строилась на чистых, незамутненных, выставленных напоказ эмоциях. Отвращение к правящему истеблишменту.

Вера в волшебные возможности человека со стороны. Шальная надежда, побеждающая скепсис. Эйфория, захватившая миллионы сердец.

А кампания Петра Порошенко стала попыткой придать эмоциональному видимость рационального.

За солидным "Думай!" скрывалось душераздирающее "Бойся!"

Целенаправленное нагнетание страстей выдавалось за торжество трезвого рассудка. Пятиминутки ненависти облекались в форму глубокомысленного анализа.

Даже рассказ о грядущем выселении пенсионеров и офисных работников в Сибирь сопровождался ритуальным вступлением: "Очень спокойно, без истерик. Вы меня знаете, я никогда не истерил. Просто делюсь инфой – только и всего".

Неумеренное воодушевление победителей, голосовавших за фаворита, все еще дает о себе знать. Но еще больше ощущается травма, пережитая побежденными.

Мы получили заметную прослойку граждан, объективно нуждающихся в психологической реабилитации, но при этом считающих себя наиболее здравомыслящей частью общества.

И эта прослойка по-прежнему генерирует информационный фон, влияющий на восприятие Зеленского и его политики. Причем влияющий совсем не так, как хотелось бы самим противникам Владимира Александровича.

За семь месяцев представители новой украинской власти успели не раз оскандалиться. Показать себя некомпетентными и нечистоплотными. Наделать массу глупостей. Совершить множество злоупотреблений.

Но все грехи Зе!команды кажутся не такими уж серьезными: ибо меркнут на фоне апокалиптических пророчеств, озвученных проигравшей стороной.

Дыра в бюджете? Пустяки по сравнению с прогнозировавшимся "к концу года страну ждет дефолт, а доллар будет стоить 50 или даже 100 гривен".

Усиление олигарха Коломойского? Не беда по сравнению с обещанным "после выборов Приватбанк сразу же вернут Бене, и мы все пойдем по миру".

Неудачи во внешней политике? Мелочь по сравнению с заявленным "никто не станет разговаривать с клоуном, и Украину все бросят, отобрав у нас безвиз".

Пагубные законодательные инициативы? Ничто по сравнению с анонсированным "весь офисный планктон вывезут в Сибирь".

Сколько бы реальных просчетов ни допустил глава государства, ему не дотянуться до отрицательной планки, созданной чужим воображением. Быстроногий Зе!Ахиллес не в состоянии догнать черепаху "зрады": стараниями неистовых хейтеров она всегда будет впереди.

Будь изначальный поток ненависти к Зеленскому чуть меньше, Владимиру Александровичу пришлось бы тяжелее. Украинский лидер очутился бы один на один с позитивными ожиданиями собственного 73% электората.

Эти ожидания непомерно завышены, нередко противоречат друг другу и с трудом поддаются практической реализации.

По контрасту с народными надеждами политика Зе выглядела бы откровенным разочарованием. Но на помощь президенту приходят столь же завышенные – только негативные – ожидания условных 25%. И по контрасту с ними Зеленский смотрится выигрышно.

Возьмем недавний саммит нормандской четверки в Париже. Какими-то крупными достижениями и дипломатическими чудесами он ознаменован не был.

По сути, стороны остались на тех же позициях, которые занимали и ранее. Но в преддверии парижской встречи капитуляция Киева преподносилась как почти свершившийся факт, и градус истерии в украинском обществе был доведен до предела.

В итоге отсутствие ожидаемой "зрады" уже само по себе стало выглядеть яркой "перемогой". И после малорезультативного свидания с Путиным рейтинг Зе заметно вырос.

Непрерывное "Волки! Волки!", выкрикиваемое ненавистниками Зеленского, приносит обратные плоды. Но публика, не переваривающая гаранта, не в силах отказаться от иррациональной стратегии: поскольку успела твердо уверовать в собственную рациональность. Пациент, считающий себя врачом, не может исцелиться.

Тысячи обличителей новой власти оказались заперты в эмоциональной ловушке – однако в такую же ловушку рискуют угодить и добровольные адвокаты Зе.

Нам слишком хорошо знаком принцип "если Евтушенко против колхозов, то я – за!" Когда северный сосед целенаправленно поливает твою страну грязью, тебе поневоле хочется преуменьшить украинские проблемы и пороки.

Когда условный Киселев или Соловьев рассказывает о "фашистской хунте" в Киеве, мы начинаем закрывать глаза на реальные выходки отечественных радикалов.

А когда побежденная сторона продолжает исходить желчью и спустя восемь месяцев после выборов, то у многих возникает желание вступиться за победителей. Даже в тех ситуациях, когда победители этого явно не заслуживают.

Что рекомендовано стране и обществу, так это действительно рациональная критика Зе!президентства.

Критика, основанная на делах правящей команды, а не на прочувствованном отношении к личности Владимира Александровича или Петра Алексеевича.

Критика, никак не связанная с травмами избирательной кампании 2019. Иногда будущее требует абстрагироваться от недавнего прошлого. И, вероятно, это лучшее, что можно пожелать политизированному украинцу в канун нового 2020 года.

Михаил Дубинянский, Украинская правда