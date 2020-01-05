Інцидент стався близько 6 години ранку 1 січня: 29-річний Юрій Кашніков стріляв у бік колишнього чоловіка своєї співмешканки — 26-річного Володимира Чебукіна. Від отриманих поранень Чебукін помер у лікарні 3 січня.

За даними поліції, до будинку, де мешкало молоде подружжя, прийшов нетверезий 26-річний колишній чоловік жінки. Він начебто викликав господаря будинку на розмову, але у дворі між чоловіками виник конфлікт, який переріс у перестрілку.

Першим, як кажуть правоохоронці, з травматичного пістолета вистрелив Володимир Чебукін, однак нікого не поранив.. Ймовірно, захищаючись, власник будинку у відповідь кілька разів вистрелив з карабіна. Після цього Володимир потрапив до реанімації з численними пораненнями внутрішніх органів.

Тоді Юрія затримали, а подію кваліфікували як “замах на вбивство” за ст. 208 Кримінального кодексу. Однак коли від отриманих травм Чебукін помер у лікарні, справу перекваліфікували на “умисне вбивство” ч.1 ст.115 ККУ. Тепер стрільцю загрожує ув’язнення на термін від 7 до 15 років. Каховський міськрайонний суд наразі обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 днів утримання під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці вказують, що вся зброя, яку вилучили на місці події, була зареєстрована, а жоден з чоловіків раніше не притягався до кримінальної відповідальності.

У місцевих ЗМІ повідомлялося, що під час перестрілки поруч перебував працівник районного відділу поліції, з яким Юрій відпочивав в одній компанії перед інцидентом. Згодом це підтвердили й у поліції, вказавши, що проводять службове розслідування, а поліціянта на цей час відсторонили від роботи. Державне бюро розслідувань вже відкрило щодо нього кримінальне провадження за ст.365 (перевищення службових повноважень). Відомо, що це старший інспектор з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Каховського відділу поліції Олександр Портний.

Побоюючись, що факт присутності поліцейського під час інциденту та його зв’язків із підозрюваним може вплинути на розслідування, 4 січня мешканці Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції й вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Вони закидали будівлю димовими шашками й піротехнікою. Також протестувальники палили шини та палили фаєри.

Протести продовжилися й наступного дня, 5 січня. Кореспондентка hromadske повідомила, що на акцію зібралися до 50 місцевих жителів, є родичі вбитого. Біля відділку — до 15 поліцейських. Однак цього разу все пройшло мирно. Люди залишили лампадки біля огорожі відділку.

Через резонанс, який виник довкола справи, її передали до обласної поліції. Кажуть, це допоможе провести неупереджене розслідування.

Під управління поліції в Каховці другий день приходять люди, аби вшанувати пам’ять убитого Володимира Чебукіна. Місцеві жителі також протестують через те, що до вбивства може бути причетний поліціянт pic.twitter.com/QFXmeLEk0e — hromadske (@HromadskeUA) January 5, 2020

Що кажуть рідні загиблого?

Родичі загиблого вважають, що нападників було кілька, однак підозрюється наразі лише один. Зокрема матір вбитого Володимира Чебукіна Олена каже, що за словами, лікаря, який оперував її сина, на тілі були сліди не від однієї зброї, а від кількох видів.

Вбивство у Каховці: родичі загиблого Володимира Чебукіна вважають, що нападників на нього було кілька, оскільки лікар начебто сказав їм, що на тілі загиблого були сліди від трьох видів зброї pic.twitter.com/PcHpokz6ty — hromadske (@HromadskeUA) January 5, 2020

Також вона розповіла hromadske, що у Володимира та його колишньої дружини є син. Вона зазначила, що постійно підтримувала зв’язок з тією родиною, а онук часто бував у них вдома. А батьки колишньої дружини Володимира навіть приходили до нього в лікарню, коли той потрапив у реанімацію.

Однак останнім часом, як наголошує мати, між Володимиром та новим співмешканцем його колишньої дружини часто виникали конфлікти щодо дитини. Йшлося навіть про те, що Юрій хоче відсудити сина у Володимира, якого рідний батько, за словами його матері, дуже сильно любив. Ймовірно, саме це стало причиною їхньої останньої суперечки.

Про поліцейського, який був присутній під час інциденту, рідні загиблого нічого не знають. Знають тільки, що він там був. У те, що Володимир міг почати перестрілку, будучи напідпитку, не вірять.

«Ми нікому не віримо», — каже мати загиблого.

«Ми не віримо нікому» — родичі вбитого Володимира Чебукіна про хід слідства у справі про стрілянину у Каховці pic.twitter.com/wlwTXS6v4j — hromadske (@HromadskeUA) January 5, 2020

Адвокатка родини загиблого Ірина Краснова повідомила, що наразі не отримала матеріали кримінального провадження щодо вбивства Чебукіна.

Вона уточнила, що взялася за цю справу 3 січня, коли до неї звернулася родина потерпілого. Того ж дня вона разом з батьком вбитого Михайлом Чебукіним звернулася до відділу Каховської поліції, щоб отримати матеріали справи. Однак їй відмовили у зв’язку з тим, що, нібито «у цьому кримінальному провадженні немає потерпілих».

Крім того, з її слів, відмовили й через те, що матеріали вже направили до Головного управління Національної поліції Херсонської області.

«Довіри вже не було, оскільки, наголошуючи на тому, слідчий тримав у руках матеріали кримінального провадження й одночасно казав про те, що їх немає», — каже адвокатка, додавши, що в неї «виникли сумніви щодо неупередженості каховської поліції».

Адвокатка уточнила, що має отримати матеріали справи 8 січня, коли з’явиться в Головне управління Нацполіції Херсонської області.

«Слідчий тримав матеріали провадження у руках і одночасно казав, що їх немає» — адвокатка родини вбитого 26-річного жителя Каховки Ірина Краснова. Вона повідомила, що поки не отримала матеріали кримінального провадження pic.twitter.com/NqJDe3cvva — hromadske (@HromadskeUA) January 5, 2020

Що кажуть правоохоронці?

Начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Херсонській області Микола Вербицький розповів hromaske, що у цій справі проведуть повторну судово-медичну експертизу для того, щоб з’ясувати, зокрема, зі скількох видів зброї були постріли, які конкретно були тілесні ушкодження, скільки їх було, чи характерні вони для бойової вогнепальної зброї, яку було вилучено. Аби уникнути звинувачень в необ’єктивності, до експертизи вирішили допустити представника потерпілого.

Також представника потерпілих допустять до комп’ютерно-технічної експертизи мобільних телефонів, ноутбуків, вилучених комп’ютерів та домофонів поблизу місця інциденту.

У поліції прокоментували вбивство у Каховці, до якого може бути причетний поліцейський. Уже другий день у місті тривають протести — люди вимагають від правоохоронців справедливого розслідування справи pic.twitter.com/D6g1MbfP9p — hromadske (@HromadskeUA) January 5, 2020

За словами Вербицького, стосовно членів слідчо-оперативної групи Каховського відділення поліції, які виїжджали на виклик щодо перестрілки, наразі проводять службову перевірку.

Щодо членів слідчо-оперативної групи Каховського відділення поліції проводять службову перевірку pic.twitter.com/KMa1oY26mV — hromadske (@HromadskeUA) January 5, 2020

Наразі у цій справі триває слідство, правоохоронці встановлюють усі обставини, а Державне бюро розслідувань має надати свої висновки щодо дій поліцейського, який був на місці події.

Вікторія Коломієць, Вікторія Бега, Hromadske