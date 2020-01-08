Нацбанк запретил физлицам-предпринимателям (ФЛП, ФОП - украинские) пользоваться деньгами для личных нужд со своих бизнес-счетов, но разрешил - с личных.

Соответствующее разрешение содержится в постановлении Национального банка №162, которое было утверждено в конце 2019 года, а вступило в силу с начала 2020-го.

В документе прописано право предпринимателя перечислять средства со счета ФЛП на свой личный, а после использовать их на собственное усмотрение, без каких-либо ограничений. Такое право появляется только при одном условии - после уплаты "налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом".

"То есть ФОП не сможет каждый день перебрасывать деньги на карточку, и пользоваться ими в свободном режиме. Все напрямую привязали к налогам. Кто-то платит их раз в год, а кто-то, как вторая группа упрощенцев, например, раз в месяц. То есть и деньги можно будет переводить раз в месяц, не чаще. Правило, лишь немного упростили (кстати, хуже в этой части придется нотариусам, которые подают декларации и платят налоги раз в год). До сих пор действовало требование о том, что предприниматель должен использовать средства своего предприятия только для бизнеса, а личные деньги на собственные нужды. И не смешивать эти два понятия. Теперь же официально разрешено перетекание денег в личный фонд после отчетного периода. Не часто, но регулярно", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

До сих пор ситуация с использованием ФЛП банковских счетов была запутанной. Предприниматели и чиновники трактовали ее по-разному. Коммерсанты считали, что имеют право тратить деньги со своих бизнес-счетов в том числе и на личные нужды и делали это, а налоговики и нацбанковцы заявляли обратное: что бизнес-расчеты должны происходить только с бизнес-счетов, а личные - со счетов физлиц.

Потому постановление НБУ №162 восприняли по-разному. Предприниматели решили, что их ограничили в использовании денег с бизнес-счетов: теперь их можно расходовать только после перечисления на личный счет.

А в Нацбанке все преподнесли, как либерализацию. Поскольку ссылались на свое постановление №492 от 2003 года, в котором говорится, что бизнес должен пользоваться для предпринимательской деятельности только счетами для ФЛП. Регулятор сослался на то, что разрешения на личное пользование бизнесовых денег никогда не было.

Этим же постановлением, НБУ позволил ФЛП перечислять деньги со своего счета на счет физлица в случае ликвидации предприятия.

Чего добиваются власти

Эксперты считают, что чиновники делают все, чтобы разделить физлицам-предпринимателям денежные потоки: бизнесовые и частные. Такой порядок нужен, чтобы не происходило смешивания денежных потоков и минимизации налогообложения.

"Возникает много налоговых коллизий из-за того, что в одном человеке сочетается предприниматель и частное лицо. Предприниматель нередко тратит деньги на частные нужды со счета ФЛП. Коллизия появляется из-за того, что в действующем законодательстве не прописаны как следует все нюансы использования средств. Норма же постановления Нацбанка №162 носит уточняющий характер. Налоговая и НБУ подчеркивают, что бизнес-расходы нужно проводить с бизнес-счета. А если кто-то хочет потратить деньги на себя или семью, то нужно делать это с личного счета", - отметила в беседе со "Страной" налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании Е.С.Консалтинг Александра Томашевская.

Она объяснила, что включение Национального банка в данное разъяснение очень важно, поскольку в данном случае подключается не только налоговое регулирование и необходимо правильное составление отчетности. Но еще возникает финансовый мониторинг со стороны банков.

"При переводе крупных сумм с карты предпринимателя на карту физлица в нарастающем режиме (скажем по 500 тыс. за квартал), транзакция может быть остановлена и банк может потребовать объяснений. Зачем человеку столько наличных? Считается, что можно платить картой, так что нечего переводить в наличные крупные суммы", - сказала Томашевская.

Почему банки блокируют счета

Финансовый мониторинг - больная тема для украинских банков. Их регулярно штрафуют не только за серьезные нарушения, но даже за неправильно понимание или трактование нацбанковских правил. Потому банкиры часто задают дополнительные вопросы и блокируют счета клиентам просто для подстраховки. Чтобы не получить в будущем штраф от НБУ из-за того, что "недобдили".

Регулятор любит наказывать за финансовый мониторинг и публично позорить банки, рассказывая всему миру об активной борьбе с отмыванием денег. Где-то действительно накрывают преступные схемы, а где-то просто придираются. При этом с каждым своим постановлением по финмониторингу, НБУ выдает все больше общих правил и внедряет новые и новые обязанности для банков.

"Происходит перенос ответственности на банки. Они агенты валютного контроля, они агенты налогового контроля, они агенты финансового мониторинга, и еще станут агентами бог знает чего. Чуть ли не вся ответственность лежит за них. Это уже государственная политика: если кого-то ловят на подозрительных операциях, то ответственность лежит не только непосредственно на нарушителях, но и на банке. Он попадает под горячую руку в первую очередь. Это от штрафа до отзыва лицензии и закрытия банка. Потому-то банковские работники и стали задавать больше вопросов и блокировать счета клиентам. Не из-за вредности или какого-то злого умысла. А из-за инстинкта самосохранения", - заверил Василий Невмержицкий.

Как проверяют ФОПы

В тоже время налоговые консультанты и юристы уверяют, что проверки ФЛП в Украине происходят не очень часто. В первую очередь, из-за их огромного количества.

"Обычно проверкам подвергаются предприниматели, которые закрывают свои ФЛП. А также те, кто активно сотрудничает с крупными предприятиями либо с публичными лицами. Те, кто находится на виду. В общей массе налоговых проверок не очень много. Тем не менее, не вижу оснований для увеличения их числа, особенно, когда крупный бизнес занимается минимизаций в более крупных масштабах. Нужно помнить, что любое ужесточение правил и регулирования приводит лишь к одному - еще большей тенизации бизнеса. Государство от нее только проиграет", - подчеркнул в беседе со "Страной" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В целом эксперты признают, что мелкий бизнес не всегда соблюдает все финансовые правила. Где-то по незнанию, где-то умышлено идут на нарушение требований.

"Люди на упрощенной системе считают, что им все можно и допускаются грубейшие нарушения правил. Негативные сценарии при проверках возможны. Если, например, пополнялись чьи-то карты, то возможно нужно было налог удерживать. Или, например, предприниматель заправил машину - заплатил за топливо. Но машина оформлена не на фирму, а на него как на физлицо. Потому Налоговая при проверке может "впаять" торговлю подакцизными товарами, поскольку заправка была оплачена с бизнес-счета", - привела несколько примеров Александра Томашевская.

Кстати, она отметила, что Украина - одна из немногих стран, где происходит разделение счетов у небольших предпринимателей (на личные и бизнес). В большинстве государств нет понятия ФЛП, и бизнесменам не нужно разделять свои расходы на предпринимательские и на личные. Украинские фискалы также давно хотят, чтобы все счета бизнеса были переведены в общую плоскость. Правда, это не упростит жизнь ФЛП, а лишь усугубит для них ситуацию.

"Часть бизнес-транзакций у наших бизнесменов идет через счета ФЛП, а часть - через личные. Деньги поступают на персональные карты людей. А Налоговая не имеет права запрашивать информацию по личным счетам. Только по ФЛП. Фискалы понимают, что есть злоупотребления, но часто не могут этого доказать: они всячески пугают, но правового механизма предоставления всех сведений не существует. Если налоговикам дадут возможность проверять все счета без разбора, они будут довольны", - заметила Томашевская.

8 правил пользования счетами в Украине

Работа ФЛП со своими счетами - один из ключевых нюансов постановления Нацбанка №162. Хотя и не единственный, банковский регулятор четче прописал и урегулировал новым документом ряд других моментов:

Частное лицо имеет право оформить в банке распоряжение на случай своей смерти. В этом распоряжении нужно указать лицо, которому отойдут все деньги на счете (действие этого документа может отменить только официально оформленное наследство). Это позволит сократить количество случаев, когда деньги уходят государству. Ведь если близкие, вступившие в наследство, не предъявляют свои права на депозит или на любой другой вид счета умершего, то после истечения срока вклада, все средства перечисляются сначала на транзитный счет банка. А затем и в госбюджет. Если наследники не обратятся за ними на протяжении трех лет. Нацбанк позволил не проводить в обязательном режиме идентификацию клиента, если он имел счета в банке и до этого проходил процедуру идентификации и верификации с соблюдением всех правил финансового мониторинга. Никто не сможет придраться к открытию через интернет большего числа счетов в своем банке. Как украинские компании, так и иностранные обязаны сообщать в банки об изменениях в своих уставных документах. О смене акционеров, изменении формы собственности, юридического адреса и пр. Банк обязан проверять и проводить верификацию всех сторон, открывающих счет, даже если такой счет открывается в пользу третьего лица. Тщательно должно проверяться лицо, открывающее счет не себе, а кому-то другому (по доверенности). А также человек, на которого непосредственно открывается счет. НБУ детальнее выписал нормы, по которым открываются специальные счета для санации предприятий. А также счета под реструктуризацию и погашение долгов физлица и физлица предпринимателя. Детальнее и понятнее выписано правило, позволяющее родным и опекунам открывать счета на имя малолетнего (ребенка до 14 лет). Четко выписано, что деньгами на таких счетах распоряжаются только взрослые. Не дети. Безналичными средствами позволяется пользоваться несовершеннолетним, которыми считаются чада с 14 до 18 лет. Они могут распоряжаться не только деньгами, внесенными на счета частными лицами. Но и средствами, отправленными органами опеки или другими юрлицами (в качестве зарплаты). С банков сняли ответственность за поступления на счета клиентов посторонних средств. В постановлении четко выписали норму, по которой считается, что человек позволил зачислить ему деньги, если третья сторона предоставила информацию со всеми реквизитами счета. Если у отправителя есть все данные - значит получатель разрешил ему перечислить сумму. Такое вот правило, которое не требует дополнительного подтверждения. Ранее у банков возникали проблемы и споры с клиентами, которых втягивали с мошеннические схемы с разного рода переводами денег. Регулятор детальнее выписал правила открытия людям эскроу-счетов, которые сам НБУ призывал активнее использовать для покупки-продажи недвижимости и прочих сделок.

Николай Богдановский, Страна