2019 рік для українського кіно був дуже важливим: Каннський, Венеціанський кінофестиваль, Карлові Вари, міжнародний фестиваль в Японії і ще багато світових фестивалей були підкорені вітчизняними режисерами та їхніми стрічками. Нарешті можна сказати, що українське кіно на світовому рівні, але це тільки початок. Чого чекати від наших режисерів у 2020 році - про це нижче.

У кіно в січні-лютому

Кривавий трилер, події якого розгортаються серед зимових гір.

За сноубордисткою, любителькою фрирайду у виконанні Іванни Сахно женеться чорний снігохід із безликим вершником. Він не просто хоче знищити героїню, а наче драматург, насолоджуючись процесом, розігрує видовищну криваву п’єсу. Свій дебютний повний метр режисер Станіслав Капралов зняв у грузинських горах, тому картинка обіцяє бути хоч і моторошною, проте естетичною.

Стрічка ще не вийшла у прокат, а очікування від неї великі - за продаж взялася всесвітньо відома сейлз-компанія Arclight Films.

«Думки мої тихі»

У кіно з 16 січня

Повнометражний дебют молодого режисера Антоніо Лукіча, який вже називають однією з найкращих українських комедій.

Стрічка розповідає про звукорежисера, який їде до українських Карпат, щоби записувати звуки тварин для канадської компанії. Супутницею молодика в подорожі стає людина, які найменше для цього підходить - його мама. Під час перегляду ви отримаєте задоволення не лише від дотепних діалогів, а й споглядання за красою української природи. Головні ролі у фільмі виконали молодий актор Андрій Лідаговський та багатогранна Ірма Вітовська-Ванца.

«Екс»

У кіно з 23 січня

Авантюрний бойовик в стилістиці фільмів Гая Річі про реальні події в Україні 1932 року.

На початку 30-х років XX століття життя на Галичині було поділене між двома "берегами" - Польщею та Радянським союзом. Людям набридло відчувати себе залежними, тому група жителів невеличкого населеного пункту на Галичині вирішують пограбувати поштове відділення, аби витратити гроші на потреби опору.

Якщо стрічка виглядатиме так само, як і трейлер до неї, то "Екси" мають выйты динамічною, напруженою та видовищною пригодою. Головні ролі у фільмі виконали актор театру «Золоті ворота» Орест Пастух та молода акторка Аліна Коваленко, яку ви могли бачити в «Захарі Беркуті» та «Крутах 1918».

«Черкаси»

У кіно з 27 Лютого

Українська воєнна драма, що розповідає реальну історію судна, яке під час анексії Криму відмовилося переходити на бік Росії та змінювати прапор.

Екіпаж корабля «Черкаси» потрапив в пастку, але не здався ворогу і розпочав бій. Це історія справжньоъ мужності та патріотизму, яка вже сколихнула глядача на Одеському міжнародному кінофестивалі і змогла зворушити навіть тих, хто скептично ставився до фільму від спочатку. Потужний акторський склад, серед якого зірки українського кіно Євгеній Ламах та Дмитро Сова обіцяють своєю грою подарувати нам ціле море сильних емоцій.

«Сторонній»

Дата прем‘єри невідома

Містичний трилер-детектив від режисера Дмитра Томашпольского за трейлером віддалено нагадує «Форму Води» Гільєрмо Дель Торо, що безумовно інтригує.

Фільм розповідає про загадкове зникнення команди з синхронного плавання просто під час виступу. За розслідування береться інспектор Глуховська, у кар‘єрі якої нема жодної нерозкритої справи. У ході роботи жінка стає свідком сюрреалістичних подій та явищ, з якими раніше ніколи не зіштовхувалася.

Враховуючи те, що стрічка уже отримала кілька міжнародних нагород, можна сподіватись, що вона вийшла дійсно захопливою.

«Толока»

У кіно з 12 березня

Кінопритча про Україну, в якій минуле та сучасність поєднуються в фантасмагоричний коктейль.



У основі сюжету - балада Тараса Шевченка про дівчину Катерину, в яку закохалися одразу троє козаків. Деталі поки залишається таємницею, але режисура Михайла Іллєнка та Богдан Бенюк у головній ролі змушують сподіватись, що нас дійсно чекає щось несподівано глибоке та поетичне.

«Пульс»

У кіно з 19 березня

В Україні ще не було створено якісних спортивних драм, проте з виходом «Пульсу» все може змінитися.



Це реальна історія легкоатлетки, що мріяла потрапити на Олімпіаду, та автокатастрофа назавжди змінює її життя - дівчина майже повністю втрачає зір. Здавалося б, зі спортивною кар‘єрою можна прощатися назавжди, проте Оксана знаходить в собі сили і робить все можливе для досягнення своєї мрії.



На екрані зійдуться такі метри, як Олександр Кобзар, Станіслав Боклан, Роман Ясіновський, молодий актор Сергій Лузановський, а також вперше на великому екрані актриса Наталія Бабенко, яка, власне, і зіграла у фільмі головну роль.

«Мавка»

Дата прем‘єри невідома

Яскравий мультфільм за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки.

Історію Мавки та Лукаша ми всі знаємо ще зі школи, але варто очікувати, що в мультфільмі все ж буде щасливий фінал, а не трагедія. В будь-якому разі, якщо очікування виправдають себе, то можна буде сказати, що «Мавка» - це українська версія «Принцеси Мононоке» Хаяо Міадзяки. Тож, затискаємо кулачки.

«Атлантида»

У кіно в листопаді 2020

Стрічка, що підкорила Венеціанський кінофестиваль і здобула там другу за важливістю нагороду.



Фільм Валентина Васяновича розповідає про недалеке майбутнє України. 2025 рік, через рік після закінчення війни з Росією Донбас визнаний непридатною для життя територією. Середовище настільки спустошене, що його вже неможливо відновити. Антиутопія чи наша з вами реальність? Мабуть, це головне питання, що виникає при думці про цей фільм. Відповідь ми вже дізнаємось в кінотеатральних залах, але вже зараз можна сказати: Васянович вивів українське кіно на новий рівень.

«Східняк»

Дата прем‘єри невідома

Чоловіче роуд-муві на тлі воєнних подій, в якому стосунки між людьми виходять на перший план.

Як каже режисер фільму: «Головне у фільмі не війна і не солдат, а людина». Стрічка розповідає про один день в житті двох бійців АТО з позивними «Борода» та «Режисер», прообразом якого став сам постановник фільму Андрій Іванюк. Роль «Бороди» дісталась вже згадуваному нами Богдану Бенюку.