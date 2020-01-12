Катастрофа украинского самолета над Ираном утром 8 января всколыхнула мир — не только потому, что это одна из самых крупных авиакатастроф за последние годы, но и потому, что произошла она примерно в то же время, когда Иран осуществил ракетный удар по позициям США в соседнем Ираке.

К вечеру 9 января сначала ряд СМИ, а затем и лидеры США и Канады заявили, что «Боинг» могла сбить иранская ракета класса «земля-воздух». Утром 11 января Иран признал, что самолет МАУ сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. И как показывает история, страны редко признают свою вину — максимум, соглашаются на выплату компенсаций погибшим.

1973: Ливия

21 февраля 1973-го ливийский самолет Boeing 727-224, следовавший по рейсу LN 114, сбили в окрестностях города Исмаилия на Синайском полуострове. Из 113 человек, находившихся на борту (104 пассажиров и 9 членов экипажа) погибли 108.

Самолет двигался из ливийской столицы Триполи в город Бенгази на севере страны, а затем — в Каир, столицу Египта. Полет сопровождали плохие погодные условия: затяжные облака, сильный ветер, затем — пылевая буря. Более того, во время перелета над Синаем у самолета отказала часть принадлежностей.

Пилотам приходилось ориентироваться только на навигационные устройства — и, как следствие, они сбились с курса и залетели в воздушное пространство Израиля. Они не сразу это поняли и продолжили движение. Пилоты сообщили диспетчерам о том, что не видят сигнального маяка аэропорта, и по их совету снизили высоту.

К самолету подлетели израильские истребители. Они попытались связаться с ливийским самолетом, но связь не работала. После этого истребители с помощью маневров указали на необходимость посадки. Но экипаж самолета решил, что ему просто указали на незначительное отклонение от курса, и продолжил полет.

Израильские самолеты открыли огонь на поражение. Ливийский «Боинг» пытался приземлиться, но в итоге врезался в дюну и разбился.

Уже позже один из пилотов «Боинга», переживший катастрофу, расскажет: экипаж за несколько минут до столкновения понял, что случайно залетел в Израиль, но самолет решили не сажать из-за напряженных отношений между странами.

Ответственность за приказ атаковать ливийский самолет взял на себя глава генштаба Армии обороны Израиля Давид Элазар. Сам Израиль заявил, что авиакатастрофа произошла из-за отказа самолета выполнять требования авиации и через усиленные меры безопасности в стране. ООН в своей резолюции все же осудил действия Израиля — присоединились к ним и Соединенные Штаты. В конце концов Израиль выплатил семьям погибших компенсации.

1978, 1983: Корея

1 сентября 1983-го над Советским Союзом был сбит южнокорейский самолет. Все 269 пассажиров и членов экипажа — среди них американцы и японцы — погибли.

СССР тогда заявил, что это была провокация со стороны Соединенных Штатов, а сам самолет мог осуществлять нелегальную разведывательную миссию. США эти обвинения отвергли. Японские, американские и советские специалисты так и не смогли найти «черный ящик» самолета. СССР при этом отказывался передавать доказательства с места происшествия экспертам Международной организации гражданской авиации.

Это событие считается одним из самых напряженных моментов «холодной войны». Несмотря на острую риторику со стороны США и СССР, обе стороны в личных разговорах соглашались, что авария стала трагическим недоразумением. Правда, так и не удалось окончательно выяснить, каким образом южнокорейский самолет отклонился от курса.

Еще раньше, 20 апреля 1978-го лайнер Boeing 707 южнокорейской авиакомпании Korean Air Linesсбилисоветские боевые самолеты, когда тот пролетал над советскими военными базами на Дальнем Востоке. Самолет посадили на замерзшее озеро вблизи Мурманска. В результате обстрелов двое пассажиров погибли, еще 11 получили ранения. Тех, кто выжил, задержали советские военные за нарушение воздушного пространства СССР.

По результатам расследования СССР, корейский «Боинг» не придерживался «международных правил перелетов» и отказался выполнять указания советских самолетов, которые вылетели на перехват. Свою вину признал и экипаж самолета, указав, что он нарушил воздушное пространство СССР и отказался выполнять указания советской стороны.

Советский Союз в конце концов решил отпустить экипаж и пассажиров, освободив их от уголовного наказания. Южная Корея, которая на тот момент не имела дипломатических отношений с СССР, не опротестовала действия Советского Союза по задержанию пассажиров и экипажа своего самолета и поблагодарила его за их «освобождение». Южнокорейские власти позже заявили, что причиной отклонения самолета от курса стала навигационная ошибка.

1988: Иран

3 июля 1988-го американский ракетный крейсер «Vincennes» сбил самолет Airbus A300 иранской авиакомпании Iran Air, который летел в Дубай. Все 290 человек на борту — в том числе 15 членов экипажа — погибли.

Крейсера США тогда базировались в Персидском заливе, чтобы обеспечивать безопасный проход нефтяных танкеров своих союзников. В день, когда произошла авария, «Vincennes» обстреливал иранские самолеты.

Расследование военно-морских сил США показало: самолет Ирана идентифицировал себя на радарах как пассажирский. Впрочем пилотов не предупреждали, что они будут пролетать над зоной боевых действий. Капитану крейсера «Vincennes» якобы ошибочно сообщили, что самолет зафиксировали их радары — это иранский истребитель F-14.

Военные США позже назвали аварию «трагическим несчастным случаем, о котором они сожалеют». Иран инициировал рассмотрение дела против правительства США в Международном суде ООН в 1989 году. Через семь лет страны договорились решить ее во внесудебном порядке: Штаты выплатили десятки миллионов долларов компенсации семьям погибших.

Интересно, что за два дня до нападения на американские военные объекты 8 января 2020-го в Ираке, президент Ирана Рухани написал в Twitter: «Тот, кто говорит о числе "52" (количество иранских объектов, которые накануне пригрозил обстрелять Трамп ред.), должен не забывать и о числе "290"». В авиакатастрофе 1988-го погибли как раз 290 человек.

2001: Украина

4 октября 2001-го во время совместных российско-украинских учений в Крыму был сбит самолет Ту-154 российской авиакомпании «Сибирь». Все 66 пассажиров — граждане России и Израиля — и 15 членов экипажа погибли.

Расследование трагедии проводила российская комиссия, которая определила причиной аварии непреднамеренное попадание украинской зенитной ракеты. Тогдашний президент Леонид Кучма позже заявит, что Ту-154 сбила ракета украинских сил противовоздушной обороны. Не в последнюю очередь решение Кучмы было вызвано тем, что США заявили о наличии доказательств в подтверждение вины Украины — правда, их так и не было представлено.

В 2003 году Украина согласно договору с Россией перечислила родственникам погибших денежные компенсации — без признания юридической ответственности. При этом никаких межгосударственных претензий к Украине так и не выдвинули.

В 2011 году Высший хозяйственный суд Украины по иску авиакомпании «Сибирь» пришел к выводу, что украинская ракета не могла сбить российский самолет Ту-154. Это решение не обжаловалось.

2014: МН17

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014-го. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. По количеству пострадавших — это сейчас самая масштабная авиакатастрофа в истории человечества.

Расследованием трагедии, которое продолжается до сих пор, занимается Объединенная следственная группа (ОСГ), в которую входят представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

В октябре 2015-го нидерландские следственные опубликовали доклад, в котором говорится, что самолет сбили ракетой класса «земля-воздух», выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

В мае 2018 года официальное следствие подтвердило, что ракета «Бук», которая сбила самолет MH17 неподалеку Снежного Донецкой области, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области.

В июне 2019-го нидерландские следователи назвали фамилии причастных к крушению самолета. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Власти РФ отрицают причастность своих структур к трагедии, заявляя, что самолет сбили украинские военные из села Зарощенское.

Судебный процесс по делу о катастрофе МН-17 начнется в Нидерландах 9 марта 2020-го.

Олег Павлюк, hromadske