Некоторые говорят, что Renault бессовестно дурит людей, выдавая чудо румынского автопрома Dacia за истинно французский автомобиль. Другие — что это лучшее предложение за свои деньги, и пусть конструктор сего чуда будет родом хоть из Уганды.

И вторые безусловно правы.

Какие могут быть претензии к автомобилю, цены на который начинаются от 300 тыс грн? А при кредитовании от самой компании Renault — от 2900 грн в месяц.

Фактически, это — автомобиль, доступный каждому. Ждать от него характеристик Ferrari, надежности Toyota и комфорта Mercedes как-то глупо.

Поэтому меня больше всего интересовал чуть другой вопрос — а стоит ли в принципе присматриваться к автомобилю с таким ценником? Не будет ли это чрезмерным компромиссом на фоне предложений от конкурентов, пусть и чуть за большие деньги?

Давайте разбираться.

Renault Sandero Stepway — как едет и какой расход топлива?

Начну с главного достоинства Sandero Stepway. Тут — типичная для Renault мягкая подвеска.

Знаю людей, которые любят Renault именно за эту «фишку» и хорошо их понимаю.

Как и многие другие модели концерна Sandero Stepway тщательно оберегает пассажиров от различных дорожных неприятностей. И если вы не заметите «лежачего полицейского», то узнаете о нем не из-за зубодробительного удара, а благодаря ощутимому, но все же мягкому толчку.

Расплатой за такую мягкость подвески являются ощутимые крены в повороте и покачивания на скорости.

Не стоит забывать, что Sandero Stepway — это приподнятый аж на 40 мм хэтчбек Sandero. За «повышение» пришлось платить дополнительной раскачкой.

Руль тут несколько туговат и тяжеловат, да и в целом по управляемости Sandero Stepway звезд с неба не хватает. Если вы пересядете на него с ланоса, то будете в восторге. Если с более менее приличного авто, пусть и старого, то кайфа особо не получите.

Возможностей 3-цилиндрового бензинового мотора объемом 0,9 л и мощностью 90 л.с. для Sandero Stepway в целом хватает. В том смысле, что люди, которым хочется ездить очень быстро, такие авто как Stepway не покупают.

А остальным этой динамики хватит.

Разочарованием может стать поведение роботизированной коробки передач. Она откровенно тормозит и чем быстрее вы попытаетесь ездить на Sandero Stepway, тем больше коробка будет вас раздражать. А вот неспешному водителю критика «робота» покажется неаргументированной. Если ездить в стиле «медленно и печально», то она ведет себя в целом адекватно. Не идеально, но адекватно.

Присутствует ECO режим, который делает из без того неотзывчивую педаль газа весьма ватной. На расходе он особо не отражается.

Мой средний расход за неделю езды в смешанном цикле на Sandero Stepway составил 6,9 л на 100 км.

Из сопутствующих наблюдений — в городе Sandero Stepway потребляет 7−8 л в зависимости от стиля езды, пробок и т. д.

На трассе при скорости 100−110 км/ч можно уложиться в 5,5 л. А быстрее на Sandero Stepway вряд ли кто будет ездить.

И да, Sandero Stepway позиционируется как кроссовер, но если в вашем представлении этот термин ассоциируется с высоким полноприводным автомобилем… то тут не все так просто. Клиренс у Sandero Stepway действительно впечатляет — аж 197 мм. А вот полного привода тут нет — это переднеприводное авто. Так что, на дачу проедет, но бездорожье не для него.

Renault Sandero Stepway — как выглядит?

Если сравнивать Sandero Stepway с компактными авто других европейских производителей или корейцев, например, Peugeot, Fiat или Hyundai, то разница налицо.

Sandero Stepway откровенно простоват. Даже если поставить его рядом с другими моделями Renault.

Да что там, даже Duster в последней инкарнации выглядит как авто классом выше.

Sandero Stepway похож на Logan. И точка. Это дешевое авто без дизайнерских изысков.

Некоторые приметы кроссовера (рейлинги, накладки на колесные арки), конечно, несколько добавляют облику солидности, но в целом это ничего не меняет.

Renault Sandero Stepway — что внутри?

Очень простенько.

Зато удобненько.

И практичненько.

Если не считать, конечно, таких деталей как отсутствие регулировки руля по вылету и странное расположение кнопок управления стеклоподъемниками задних дверей на центральной консоли. Такие мелочи несколько портят приятное впечатление от просторного салона. Он больше, чем может показаться, когда смотришь на Sandero Stepway снаружи.

Учитывая, что тут еще и багажник имеет объем 320 л, можно смело констатировать, что Sandero Stepway — это отличный выбор за такие деньги.

Renault Sandero Stepway — конкуренты и цены

В Украине Renault Sandero Stepway доступен в трех версиях, каждая из которых в свою очередь доступна в трех комплектациях.

Есть две версии с бензиновым мотором 0,9 л (90 л.с.) — с «механикой» и «роботом». И дизельная версия — 1,5 л (90 л.с.), которая доступна только с ручной коробкой передач.

Цены стартуют от 303 тыс грн за самую простую бензиновую версию и достигают 347 тыс грн. Это, как сейчас модно говорить, «топчик» — дизельная версия в комплектации Techroad, которая и побывала у меня.

Ценник, мягко говоря, божеский. Даже если докинуть пару платных опций вроде камеры заднего вида (2,6 тыс грн) и кожаного салона (11 тыс грн).

На фоне конкурентов Sandero Stepway смотрится отлично.

Собственно, тут даже сравнивать особо не с чем.

В этой ценовой категории представлены только кроссоверы от китайских брендов Chery и JAC.

Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что китайские авто покупает совершенно отдельная категория людей. У Sandero Stepway — другая целевая аудитория, ведь это все-таки европейский автомобиль, пусть и весьма дешевый.

Поэтому даже несмотря на то, что у китайцев за эти деньги может быть мощнее мотор или больше каких-то опций, сравнивать их с Sandero Stepway не хочется. Да и продать китайскую машину через несколько лет по нормальной цене гораздо сложнее, чем Renault.

Среди европейских авто у Sandero Stepway прямых конкурентов нет.

Различные городские хэтчбеки вроде Skoda Fabia или Citroen C3, конечно, выигрывают по комфорту и оснащению, но и стоят ощутимо дороже.

Можно вспомнить о существовании таких авто как Citroen C1 или Peugeot 108 — вот там ценники будут сопоставимы с Sandero Stepway. Но эти модели ощутимо меньше и точно не сгодятся на роль семейного авто. В отличие от Sandero Stepway.

Так что можно констатировать, что по соотношению цена-качество Sandero Stepway занимает очень выигрышное положение. И прямых конкурентов у него нет.

Алексей Бондарев, «Новое время»