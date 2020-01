У 2019 році бізнес більш оптимістично був налаштований щодо українських активів. Кількість угод на ринку M&A – злиття та поглинання – порівняно з 2018 роком суттєво зросла.

В останньому рейтингу Doing Business Україна стрибнула на сім сходинок вгору – на рекордне для себе 64 місце. Інвестиційний ризик країни суттєво зменшився за останні роки, наголошують фінансисти.

"Довгострокові українські євробонди, деноміновані в доларах, торгуються з доходністю трохи більше 6%, а наприкінці 2018 року доходність перевищувала 10%. Зниження ризику країни на 4% підвищує інвестиційну привабливість об'єктів та їх потенційну вартість", — пояснює партнер, керівник відділу консультаційних послуг із супроводу угод компанії EY в Україні Богдан Ярмоленко.

У випадку проведення прозорої приватизації державних підприємств та запуску земельної реформи у 2020 році кількість M&A може зрости ще більше, прогнозують експерти.

"Залучення капіталу вимагає забезпечення захисту права власності. Якщо Україна буде дотримуватися цього фундаментального принципу, це буде стимулювати приплив коштів в економіку. Крім того, необхідно вирішити питання, пов'язані з легкістю сплати податків, які також є стримуючим фактором", – зазначає керівник практики корпоративного права та M&A PwC Legal в Україні Олександра Костриця.

За словами партнера, керівника департаменту корпоративних фінансів "Делойт Україна" Дмитра Ануфрієва, останні інвестиції з-за кордону в український бізнес демонструють віру в перспективи розвитку фармацевтичної, логістичної, телекомунікаційної, страхової галузі та IT.

Багато інвесторів також продовжують заходити в Україну на найвищі в світі тарифи на генерацію електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

Важливими M&A угодами в 2019 році були також локальні угоди. "Типовий об'єкт – компанія середнього розміру, зі сталими прибутками, потенціалом зростання долі ринку, та бажано з експортним потенціалом", – зазначає Ярмоленко.

Які саме угоди минулого року запам'ятались найбільше, які з них виявились найбільш дорогими, нагадує ЕП.

1. Vodafone Україна стала азербайджанською

Оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані – компанія Bakcell – придбала "Vodafone Україна" у російської телеком-компанії МТС за 734 млн доларів.

Vodafone Ukraine є другим за розміром мобільним оператором в Україні та обслуговує 19,7 млн абонентів.

2. Косюк купив найбільшу компанію з виробництва курятини в Словенії

Агрохолдинг Юрія Косюка МХП придбав Perutnina Ptuj, провідну компанію з виробництва курятини та продуктів з м'яса птиці. Головний офіс компанії розташований у Словенії. Загальна вартість підприємства — 273 млн євро.

Perutnina Ptuj має виробничі потужності у Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині, володіє дистриб'юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії, поставляє продукцію в 15 країн Європи.

3. Енергетична імперія Ахметова поглинула ще два обленерго

ДТЕК Ріната Ахметова придбала у групи російських бізнесменів "VS Energy" контрольні пакети акцій "Одесаобленерго" і "Київобленерго" за 250 мільйонів доларів.

4. Німці купили великого українського фармацевта

Німецька Stada купила фармацевтичний бізнес у компанії "Біофарма". Оціночна вартість угоди — 80 млн дол.

Stada — один з провідних виробників генериків (непатентованих ліків), присутня на 120 ринках лікарських засобів. Акціонери "Біофарми" продовжать розвивати бізнес з виробництва препаратів з плазми крові.

5. Веревський став залізничним оператором

Агрохолдинг Андрія Веревського "Кернел" купив 100% акцій залізничного оператора "Рейл транзит карго Україна" ("РТК Україна") за 64 млн дол. Це був другий найбільший власник зерновозів після "Укрзалізниці".

6. Новинський розширює нафтогазовий бізнес

Компанія Вадима Новинського Regal Petroleum plc. купує концерн "Укрнафтінвест" за 40 млн дол. Концерн має ліцензії на розробку Білоліського та Алібейсько-Трапівського нафтогазових майданчиків.

7. "Добробут" поглинув "Борис"

Медична мережа "Добробут" придбала клініку "Борис". Об'єднана компанія матиме найбільший в Києві гараж приватних карет швидкої допомоги — 20 машин (дванадцять — "Добробуту", вісім — "Борису"). Служба здійснюватиме близько 30 тис виїздів на рік. Вартість угоди оцінюють 12-30 млн дол.

8. Агрохолдинг Веревського придбав ще один завод для виробництва олії

Агрохолдинг "Кернел" Веревського за 21 млн дол придбав оліє-екстракційний завод "Еллада" в Кропивницькому, який експлуатував з 2016 року за толінговою угодою для переробки насіння соняшнику.

9.Ахметов викупив завод у Абрамовича

Компанія "Метінвест" Ахметова купила 49,37% ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" за 11 млн дол. АМКУ наклав на "Метінвест" низку зобов'язань щодо концентрації для уникнення зловживання монопольним становищем.

10. Horizon Capital стала міноритарієм розробника систем безпеки

Український розробник систем безпеки Ajax Systems залучив 10 млн дол від інвестиційної компанії Horizon Capital. У результаті інвестиційна компанія стала міноритарним акціонером Ajax Systems.

Коротко про M&A в Україні: тут панує ринок покупця

Знаковими також були M&A-угоди, вартість яких не розголошується.



1. Delta Wilmar придбала 100% компанії "Чумак" в інвестиційного фонду Dragon Capital. "Чумак" — найбільший виробник консервованих продуктів харчування. Delta Wilmar — дочірня компанія Wilmar International Ltd Singapore, однієї з найбільших агропромислових компаній Азії.



2. Міжнародна група компаній AXA вийшла з вітчизняного ринку і продала українські компанії канадському фінансовому холдингу Fairfax Financial Holding Limited. Йдеться про компанії "AXA страхування" та "AXA страхування життя".



3. Американська група The Blackstone Group LP купила активи українського розробника і видавця онлайн-ігор та казино Murka Ltd і Murka Entertainment Ltd.



4. Корейський сировинний трейдер Posco Daewoo придбав 75% акцій зернового терміналу в Миколаївському морському порту. Об'єкт має потужності для обробки 2,5 млн тонн зерна на рік.



5. Американський інвестиційний фонд VR Capital Group викупив частку в проєктах альтернативної енергетики, реалізованих з групою ICU. Угода включає сонячну електростанцію "Кам'янець-Подільська" (64 МВт) у Хмельницькій області, енергетичну компанію "Солар капітал" (35 МВт) в Херсонській області та низку невеликих станцій у Миколаївській області (загальна потужність 127 МВт).

Економічна правда, Оксана Пирожок