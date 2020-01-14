Велику роль у тім, щоб Петро Порошенко не був переобраний на пост глави держави, зіграла російська пропаганда. Українців намагалися переконати, що Порошенко злодій, корупціонер і заробляє на війні.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту StopFake. Журналісти зібрали головні фейки, які поширювалися кремлівськими пропагандистами про п'ятого президента України для того, щоб він знову не очолив українську державу.

"Петро Порошенко напився й почав брехати про свій героїзм на Майдані, де він не був" – такими заголовками рясніли російські канали під час Революції гідності в Києві.

"Ніхто ніколи не бачив чинного президента на барикадах, на сцені Майдану він практично не показувався. Крім особистої заяви Порошенка, ніяких інших доказів його "героїчних" дій під час боїв у центрі Києва немає", – говорили росЗМІ.

Однак заяви про його відсутність на Майдані виявилися брехнею. Легко можна знайти відео, яке це підтверджує. Воно знято в лютому 2014 року поблизу Верховної Ради, де були десятки поранених і загиблих. Порошенко нахиляється над потерпілим і намагається йому допомогти.

"Порошенко втік у Чернігові від націоналістів-протестувальників". У Кремлі поширювали фото, на якому тодішній глава держави нібито швидким кроком йде з мітингу в Чернігові. Але і в цьому разі кремлівські пропагандисти зганьбилися – Адміністрація президента поширила ту саму світлину, про яку так радісно розповідали російські джерела. Виявилося, що Порошенко не тікав з мітингу, а навпаки, рухався до людей.

"Порошенко вбив свого старшого брата". Цей фейк створив канал "1+1", що належить бізнесменові Ігорю Коломойському, і його із задоволенням цитували ЗМІ в РФ. Як вони стверджували, підставою для вбивства нібито стали акції скляного заводу в Молдавії й Кишинівського універмагу. Однак рупори Кремля просто на слово повірили російському політикові з Молдови Ренато Усатому. Підтверджень цьому немає.

"Порошенко – корупціонер". Для того, щоб розігнати цю пропаганду, часто використовували конкурентів Порошенка. Наприклад, Юлія Тимошенко заявляла, що в ЄС і США проти нього порушили кримінальні справи про корупцію. Але, як виявилося, ніяких антикорупційних розслідувань не було – правоохоронні органи, які називала політикиня, зреагували блискавично й повністю спростували її інформацію.

Як нагадали у StopFake, деяким ЗМІ за фейки про Порошенка довелося платити. Наприклад, американська корпорація ВВС визнала, що поширила недостовірну інформацію, звинувативши його в наданні хабара адвокатові американського президента Дональда Трампа за організацію зустрічі з ним. Після цього Порошенко подав до суду, який ВВС програв.

Руслан Дейниченко, Крым. Реалии