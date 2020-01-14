В мае 2020 года в Польше пройдут президентские выборы. Каковы шансы нынешнего главы страны, как его штаб будет вести кампанию и каких кандидатов выдвигает оппозиция?

2020 год начинается в Польше под знаком предвыборной кампании: в мае должны пройти президентские выборы. От их результатов будет зависеть дальнейшая стабильность правящей коалиции «Объединенные правые» (Zjednoczona Prawica), сплотившейся вокруг партии «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość).

Майское голосование станет завершением почти двухлетней череды выборов: осенью 2018 года состоялись выборы в органы местного самоуправления, весной 2019 года — в Европейский парламент, а осенью — в Сейм и Сенат. Летом победитель президентских выборов будет приведен к присяге и, если только не будет сокращен срок полномочий Парламента, Польша вступит в трехлетний период без выборов.

По результатам социологических исследований безусловным фаворитом является действующий президент Анджей Дуда, избранный в 2015 году. Согласно регулярным опросам общественного мнения, его кандидатуру поддерживают свыше 40 процентов избирателей. Дуда, политик из лагеря ПиС, на посту главы государства не доставлял правительству серьезных проблем. Поэтому не было сомнений, что и на этот раз Ярослав Качиньский и его соратники поддержат его кандидатуру.

На данный момент есть два основных варианта развития событий. Теоретически, члены президентского штаба и его политическое окружение накануне выборов должны пойти по пути примирения противоборствующих сторон и избегания конфликтов. На президентских выборах обычно побеждает тот, кто сумеет привлечь на свою сторону центристский электорат, а правый избиратель во втором туре все равно в подавляющем большинстве поддержит Дуду. И все же в ПиС сомневаются, что такой сценарий себя оправдает.

На него уже делалась ставка во время парламентской кампании, и все же — несмотря на огромное преимущество в опросах — правящая коалиция с трудом сохранила независимое большинство в Сейме, и более того: потеряла большинство в Сенате. Так что в перспективе следующих четырех лет ситуация для ПиС выглядит уже не такой безоблачной, как прежде. Вот почему рассматривается обратный вариант: эскалация политического конфликта, которая позволит мобилизовать как можно больше сторонников правого крыла и демобилизовать его противников.

Идея эта привлекательна тем, что успех подобной тактики может обеспечить победу Анджея Дуды в первом туре выборов — последний раз такое было в 2000 году, когда был переизбран Александр Квасьневский. Есть основания полагать, что в итоге именно на такой вариант и сделана ставка: об этом свидетельствует, например, законопроект о расширении контроля над судебной системой, представленный в конце 2019 года.

Это тем более вероятно, что потенциальные кандидаты от оппозиции пока не очень-то впечатляют — хотя, конечно, каждая кампания следует своим законам, и на аналогичном этапе предвыборной кампании пять лет назад у тогдашнего президента Бронислава Коморовского рейтинги были даже выше, чем сегодня у Дуды.

Кандидатом от оппозиционной «Гражданской платформы» (Platforma Obywatelska) и «Современной» (Nowoczesna) стала Малгожата Кидава-Блоньская, бывший спикер Сейма. Но ГП сама сейчас вступает в фазу внутренних трений после того, как ее лидер Гжегож Схетына объявил о своем уходе с поста главы партии.

Коалиция «Левые» (Lewica), в состав которой входят, в том числе, «Союз демократических левых сил» (Sojusz Lewicy Demokratycznej), «Весна» (Wiosna), «Вместе» (Razem), объявила своим кандидатом Роберта Бедроня. У этого депутата Европарламента, первого открытого гея в польской политике, есть некоторое количество сторонников, но опросы дают ему намного меньше, чем еще год-два года назад, когда Бедронь только создавал свою партию «Весна». Она не оправдала надежд электората и сейчас идет процесс ее объединения с СДЛС.

Звучат также критические замечания, что на предвыборную кампанию Бедроня останется слишком мало времени и эта часть политической сцены попусту теряет тот потенциал, который в октябре 2019 года привел к ее возвращению в парламент с относительно хорошим результатом.

Кроме того, стоит обратить внимание на лидера оппозиционной Польской крестьянской партии (Polskie Stronnictwo Ludowe) Владислава Косиняка-Камыша — он имеет довольно неплохой рейтинг, но пройти во второй тур ему будет трудно. Крайне правая «Конфедерация» (Konfederacja) определит своего кандидата с помощью праймериз.

Польские политмаркетологи, как и весь мир, внимательно следили за президентскими выборами в Украине. Польским Зеленским хотел бы стать Шимон Холовня — католический публицист, автор нескольких книг, известный миллионам поляков в основном как ведущий талант-шоу «У меня есть талант» — аналога украинской программы «У Украины есть талант» и российской «Минуты славы». Как и Зеленский, Холовня хочет позиционировать себя как кандидата вне политики, который примиряет конфликтующие лагеря. Такого окна возможностей, какое было у украинского президента, у Холовни, по всей видимости, нет, но несколько очков от консервативной части электората он получить может.

Если Анджей Дуда сумеет победить на выборах, ПиС сможет рассчитывать на относительно стабильное правление по крайней мере до следующих парламентских выборов, которые пройдут в 2023 году. В противном случае свобода действий правительства Матеуша Моравецкого будет ограничена. Согласно польской Конституции, президент имеет право вето, а у ПиС недостаточно депутатов в Сейме, чтобы это вето отклонить. Таким образом, наиболее радикальные законопроекты смогут эффективно блокироваться.

Более того, потенциальный паралич правительства может катализировать в правящей коалиции центробежные силы. Уже распределение должностей после победы на выборах вызвало немало трудностей, поскольку младшие партнеры по коалиции неожиданно потребовали от «Права и справедливости» больше, чем можно было предположить. И это еще одна причина, по которой майские выборы жизненно важны для ПиС, несмотря на то, что уровень его контроля над государством несравнимо выше, чем у любого другого правительства после 1989 года.

Михал Потоцкий, Новая Польша