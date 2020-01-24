Проблеми й утримання Nissan Leaf першого покоління: це рішення від головного болю чи ось він — справжній головний біль?

Електромобіль Nissan Leaf феноменально популярний і в світі, і в Україні. Однак, якщо в Європі і США основу продажів складають нові електрокари, то у нас Nissan Leaf частенько купують старим.

І тоді питання: а раптом спроба економії на паливі упереміш з еко-ідеями обернеться величезними витратами грошей і нервів?

Вивчаємо ситуацію з уживаними електромобілями Nissan Leaf першого покоління, щоб не потрапити в халепу.

Nissan Leaf: пропозиція на ринку

Виробництво електромобіля Nissan Leaf стартувало в 2010 році, а кардинально новий змінник наспів лише в 2017-му. Отже, героя статті випускали сім років, він пережив кілька оновлень. Крім того, в Україні можна відшукати екземпляри будь-якого року випуску, з будь-яким пробігом, у будь-якому стані, що, в підсумку, позначається на ціні. Мінімальний прайс на Leaf першого покоління стартує від $7–8 тис. за автомобілі 2011–2012 років випуску з пробігом 100–150 тис. км.

Правда, це не найкращий варіант для купівлі: краще придивитися до електрокарів Nissan Leaf 2013 модельного року (виробництво з кінця 2012-го) і пізніше. У той момент модель отримала перше масштабне оновлення: змінилася компоновка вузлів, зарядний блок прибрали з багажника під капот (у результаті багажник збільшився, у ньому зникла перемичка між колісними арками), та й загалом полікували «дитячі хвороби» електрокара. За подібні екземпляри просять від $8,5–9 тис. при їх пробігах 35–70 тис. км і більше.

Наступне оновлення викотили в кінці 2015 року, коли вийшли електромобілі Nissan Leaf 2016 модельного року: черговий набір дрібних покращень, а також одне велике — акумулятор ємністю 30 кВт-год з обіцяним запасом ходу 250 км. За такий екземпляр з пробігом приблизно 30–50 тис. км доведеться віддати щонайменше $13–15 тис., а найсвіжіші Nissan Leaf першого покоління в максимальній комплектації і з невеликим пробігом (близько 20–30 тис. км) обійдуться приблизно в $20 тис.

В результаті цінова вилка складає $10–20 тис.: за ці гроші можна знайти будь-який гідний екземпляр Nissan Leaf. Причому чим дорожчий електромобіль — тим вищі шанси знайти екземпляр, який продавали новим уже в Україні, де можна простежити його сервісну історію, а кузов не постраждав від ДТП. Не секрет, що перші й найдешевші електрокари Nissan Leaf у переважній кількості завозили до нас зі страхових аукціонів США: биті або втоплені.

Конструкція і слабкі місця

Конструкція Nissan Leaf настільки проста, наскільки ви очікуєте від електромобіля: тяговий акумулятор у підлозі, електромотор під капотом, плюс блоки-перетворювачі струму для харчування електромотора і зарядки батареї. Звичайно, перше питання викликає акумулятор.

Перше покоління цього авто можна зустріти з двома основними типами АКБ — 24 кВт-год або 30 кВт-год: перший акумулятор обіцяв запас ходу приблизно 180 км, другий обіцяв близько 250 км. Врахуйте, що ці цифри справедливі лише для нового електромобіля і при максимально акуратній їзді. А в реальності для уживаного Nissan Leaf можливі зовсім інші цифри максимального пробігу: АКБ 24 кВт-год — близько 130–150 км, АКБ 30 кВт-год — близько 200 км. Прогрівання салону взимку в сильний мороз здатне ще зменшити ці показники.

У меншому пробігу частково винна і реальність експлуатації (динамічні розгони), частково — втрата ємності АКБ і її деградація згодом. До речі, низка досліджень показує, що акумулятор на 30 кВт-год деградує швидше, ніж варіант на 24 кВт-год. Але з огляду на споконвічно загальну ємність і запас ходу, «свіжість» електромобілів, деградація АКБ 30 кВт-год не є критичною.

Що стосується акумулятора на 24 кВт-год — їх існувало кілька видів, і найстійкіші батареї вийшли для електрокарів 2013-2016 років: ось вам ще доказ, чому слід розглядати до купівлі Nissan Leaf тільки від 2013 і молодше.

При акуратному використанні і періодичному балансуванні осередків, тяговий акумулятор здатний реально пропрацювати 5–10 років і забезпечити пробіг електромобіля 150–200 тис. км до своєї повної заміни. Спостереження за першими екземплярами Nissan Leaf показують, що деградація АКБ може зупинятися на позначці близько 65–70% від початкової, що дає нам запас ходу близько 100 км: якщо з електромобілем все нормально і вас влаштовує максимальний пробіг — можна продовжувати їздити.

Якщо ж є деякі проблеми з акумулятором або він не працює зовсім — потрібно ремонт. Найпростіший варіант перелбачає заміну акумулятора повністю: ціна $3–5 тис. За старий, але цілком живий і робочий акумулятор. У цьому випадку є лише одна складність — АКБ потрібно прописати в бортовий комп'ютер електромобіля, що не завжди можливо. Другий варіант дешевший, але складніший у роботі: заміна осередків в АКБ. Кожен осередок коштує $100–120, однак робота з їх заміни вимагатиме ще $500–1000. Зате минеться без необхідності прописування акумулятора.

В іншому елементи Nissan Leaf досить надійні. Електромотор зазвичай служить без проблем багато років і кілометрів, а два блоки-перетворювачі струму (інвертори, один використовується для живлення електродвигуна, другий потрібен для зарядки акумулятора) можуть завдати проблем тільки в разі «потопельника». Та й то необхідно, щоб Leaf потрапив у повінь, рівень води був на висоті фар, а блоки промокли в воді кілька годин.

У такому випадку можливе попадання вологи на роз'єми і мікросхеми, що призводить до окислення контактів і коротких замикань — на жаль, подібні проблеми не лікуються. У такому випадку потрібна повна заміна блоку або блоків-перетворювачів: від $500–800 за кожен (б/у).

Проблеми з блоками — це окремий випадок, а проблеми з редуктором електромотора — це вже особливості експлуатації і стиль водіння кожного автомобіліста. Річ у тому, що електромотор з постійним і досить високим крутним моментом (280 Нм) сильно навантажує редуктор. Якщо водій не відмовляє собі в прискореннях — деталі схильні до підвищеного зносу.

Для їх захисту потрібне свіже мастило — в результаті існує рекомендація міняти масло в редукторі частіше: 20-30 тис. км для водіїв з активним стилем їзди. А ось спокійні драйвери можуть міняти мастило в редукторі в 1,5–2 рази рідше. Освіжати мастило все одно потрібно, в іншому разі вас чекає знос підшипників, шестерень, валів і гул редуктора під час їзди: ремонт потягне мінімум $100–300 (у залежності від складності роботи) або $500–700 (повна заміна редуктора на вузол з «розборки»).

Підвіска, кузов і салон, проведення ТО

В іншому Nissan Leaf максимально схожий на звичайні автомобілі з ДВЗ. До того ж можна навіть сказати на які: Nissan Juke, Nissan Tiida, Nissan X-Trail, Renault Duster. Адже в цьому випадку ми говоримо про підвіску електромобіля Nissan Leaf, яка запозичила багато елементів від масових і популярних моделей: важелі та маточини, опори амортизаторів. Також від родинних Nissan підходять гальмівні колодки, втулки стабілізаторів тощо.

До речі, ресурс підвіски теж схожий зі звичайними автомобілями: від 40–60 тис. км для «слабких» деталей (втулки, стійки, «гумки») у водіїв-гонщиків — до 60–100 тис. км для великий деталей при плавній їзді. Єдине зауваження стосується гальмівних колодок: зважаючи на наявність системи рекуперації, яка бере на себе частину роботи з уповільнення, як правило, гальма в Nissan Leaf служать більше, ніж у порівнянній моделі подібного класу (наприклад, Tiida). До речі це правило актуальне для всіх електрокарів.

Кілька слів про кузов і салон електромобіля Nissan Leaf. Загалом кузов не має характерних проблем, він не схильний до швидкої корозії. Звичайно, якщо електрокар не побував у ДТП, адже, знову-таки, величезна частина Nissan Leaf спочатку потрапляли в Україну зі страхових аукціонів у США. Тому обов'язково перевіряйте кузов і його силові елементи, шукайте інформацію через VIN-код електромобіля: в інтернеті можна знайти неактивні описи з аукціону на модель з певним VIN-кодом і розглянути первісний стан екземпляра.

Серед загальних проблем кузова і салону не зайве згадати і систему опалення/кондиціонування. Зрідка зустрічається перегорання ТЕН-а (нагрівача повітря «грубки», ремонт $500–700) або тріщини трубок кондиціонера (ремонт $50–100). Крім того, спочатку американські версії Nissan Leaf потребують перепрошивки бортової електроніки в салоні: прилади, клімат-контроль, мультимедіа, радіо.

Але в іншому проблем немає. Салон виконано з твердого пластика, хоча не скрипить (якщо його не перебирали багато разів після низки аварій). Великі сидіння оснащені підігрівом: вони потішать водія і пасажирів не тільки зручною і м'якою посадкою, хорошим запасом місця, але також і теплом. Та й багажник досить місткий: електрокар Nissan Leaf починаючи з 2013 року випуску може запропонувати багажник об'ємом 370 л (до того — 330 л).

Так, електромобіль також вимагає проведення періодичного ТО. Правда, обсяг і витрати значно менші, ніж для звичайного автомобіля. Мінімальний щорічний сервіс — це огляд підвіски, діагностика АКБ і електромотора, заміна фільтра салону. Раз на 2–3 роки необхідно замінювати гальмівну рідину й антифриз. Плюс не забувайте про заміну мастила в редукторі і стежте за станом гальмівних колодок.

Nissan Leaf першого покоління: купувати чи ні?

Якщо ви хочете вперше для себе спробувати електромобіль, якщо ви не хочете переплачувати при купівлі електрокара, якщо ви хочете знайти найоптимальніший варіант — всі шляхи і запити приведуть до електрокара Nissan Leaf. Просто з огляду на те, що на ринку величезний вибір такої моделі, — у будь-яких версіях, у будь-якому стані, за будь-які гроші. І серед цього різноманіття обов'язково знайдеться варіант, який годиться саме для вас.

Максим Таран, НВ