Уже несколько месяцев зрители рейтинговых телеканалов получают предупреждение, что спутниковый сигнал скоро закодируют. Время Х для почти четырех с половиной миллионов домохозяйств, которые смотрят сателлитное ТВ, наступит 28 января. Такое консолидированное решение медиагрупп объясняется просто — зрители охотнее перейдут на платные услуги, если у них не будет бесплатной альтернативы.

Hromadske рассказывает, почему каналы идут на такой шаг, что можно будет смотреть бесплатно и какие риски несет такое решение.

Какие каналы закодируют с 28 января?

Платными станут 23 телеканала. Это 6 каналов группы StarLightMedia (ICTV, СТБ, М1, М2, Новый канал, ОЦЕ ТБ), 6 каналов группы «1+1 медиа» («1+1», «2+2», ТЕТ, «УНИАН ТВ», «Бигуди», «ПлюсПлюс»), 9 каналов группы «Интер» («Интер», НТН, «Мега», Zoom, «Пиксель», К1, К2, «Enter-фильм») и 3 канала холдинга «Медиа Группа Украина» («Украина», НЛО TV, «Индиго TV»). Двадцать из них входят в топ-25 самых популярных телеканалов среди украинских зрителей.

Телеканалы, которые можно будет смотреть бесплатно

Все информационные каналы останутся в бесплатном доступе. Это «5 канал» и «Прямой», которые прямо или косвенно связаны с Петром Порошенко, телеканалы медиагруппы Медведчука (NewsOne, ZIK и 112), 24 канал из орбиты мэра Львова Андрея Садового, «Эспрессо» (связанный с бизнесменом Константином Жеваго), «Наш» бывшего народного избранника Евгения Мураева и «4 канал», близкий к еще одному экс-депутату Дмитрию Добродомову. Доступными будут каналы Общественного вещателя: «UA:Первый», «UA:Крым», «UA:Культура», а также телеканал «Рада». Бесплатными для просмотра останутся также некоторые развлекательные каналы, а также региональные, которые вещают через спутник.

Почему основные медиагруппы кодируют каналы?

«1+1 медиа», StarLightMedia, Inter Media Group и «Медиа Группа Украина» кодирование сигнала объясняют необходимостью выполнять международные контракты. Например, если «2+2» будет транслировать матчи Лиги Европы, то имеет обязательство это делать исключительно на территории Украины. Тогда как спутниковый сигнал могут ловить и в соседних странах.

Другая причина — деньги. Телеканалы имеют право и хотят получать от зрителей деньги за произведенный контент. В данном случае через операторов, которые будут предлагать зрителям подключиться к одному из имеющихся пакетов. Сейчас за спутниковое телевидение платят не более 4% пользователей.

Как можно будет смотреть закодированные каналы после 28 января?

Еще осенью основные медиагруппы призвали зрителей, пользующихся спутником, покупать новые телевизионные тюнеры, чтобы потом не стоять за ними в очереди. Тюнеры стоят 1099 грн ($45), и сейчас их можно приобрести даже в онлайн-магазинах. На них обязательно должна быть маркировка «УТБ», так как только такие модели поддерживают кодирование Verimax, оно, как утверждает разработчик, «обеспечивает защиту контента от просмотра со стороны незарегистрированных абонентов, а также исключает его копирование и последующее распространение».

После покупки тюнера нужно еще приобрести у одного из двух официальных провайдеров — Viasat или XtraTV — телевизионный пакет, минимальная акционная стоимость которого — 55-69 грн ($2,2-3), а максимальная — 149-299 грн ($6-12) в месяц.

Альтернативное решение — цифровое телевидение Т2, которое пришло на смену аналоговому. Принцип распространения тот же, но цифровой сигнал позволяет передавать большее количество каналов в лучшем качестве.

К «цифре» могут подключиться 95% населения Украины, утверждают в компании «Зеонбуд», которая и развивала сеть цифровой эфирной сети наземного телевидения. Эти проценты ставят под сомнение сами телеканалы — еще два года назад «1+1» выступил с заявлением о том, что уровень покрытия Т2 завышен и минимум 300 тысяч домохозяйств не имеют доступа к цифровому телевидению. Например, в Западной Украине смотреть цифровое телевидение могут только 50-60% населения

Тем же, у кого есть покрытие Т2, нужно установить соответствующую антенну и тюнер для приема сигнала. Если телевизор поддерживает сигнал DVB-T2, отдельно тюнер покупать не нужно. Стоимость такого тюнера стартует от 300 грн ($12). Антенна стоит столько же.

Третий альтернативный вариант просмотра закодированных каналов — интернет-телевидение. Вот только это вряд ли поможет отдаленным населенным пунктам, где нет ни кабельных, ни интернет-провайдеров.

В чем риск кодирования телеканалов?

С октября на сайте президента Украины зарегистрировали 15 петиций с требованием не допустить кодирования телеканалов. Они суммарно набрали больше 10 тысяч подписей, хотя для того, чтобы петицию рассмотрели, ее должны поддержать 25 тысяч человек.

В петициях изложены два основных аргумента, почему Владимир Зеленский должен остановить кодирование телеканалов.

Первый — бедность населения, которое не сможет купить себе новый тюнер и ежемесячно платить за телевизионный пакет.

Второй — не имея отечественной альтернативы, зрители переключатся на российские телеканалы, которые есть в свободном доступе на спутнике.

Федор Прокопчук, hromadske