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Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації для мандрівників щодо захисту від ймовірного інфікування коронавірусом, спалах якого трапився у Китаї.
«Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання. У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та надати відомості про історію подорожей», – зазначається на сайті МОЗ.
Також там же подаються стандартні рекомендації ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі ГРВІ:
Тим часом, як зазначається на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ, про епідеміологію 2019-nCoV наразі відомо недостатньо, щоб зробити остаточні висновки про повні клінічні особливості захворювання, інтенсивність передачі від людини до людини та первісне джерело спалаху.
На сьогодні випадків захворювання коронавірусом 2019-nCoV в Україні не зафіксовано. Міністерство охорони здоров’я повідомило про старт з 26 січня в аеропорту «Бориспіль» температурного скринінгу пасажирів, що прибувають із Китаю.
24 січня Кабінет міністрів затвердив план по запобіганню потраплянню в Україну нового коронавірусу, а також відповідний оперативний штаб.
Вранці 26 січня було відомо про щонайменше 56 померлих через хворобу, спричену коронавірусом, у Китаї, а також близько 2 тисяч інфікованих. Низка китайських міст опинилася в ізоляції через карантин.
Наразі лікарі не мають вакцини чи противірусних препаратів проти коронавірусу 2019-nCoV, виявленого в Китаї. Застосовується симптоматичне лікування. Більшість хворих видужує.
Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації для мандрівників щодо захисту від ймовірного інфікування коронавірусом, спалах якого трапився у Китаї.
«Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання. У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та надати відомості про історію подорожей», – зазначається на сайті МОЗ.
Також там же подаються стандартні рекомендації ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі ГРВІ:
Тим часом, як зазначається на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ, про епідеміологію 2019-nCoV наразі відомо недостатньо, щоб зробити остаточні висновки про повні клінічні особливості захворювання, інтенсивність передачі від людини до людини та первісне джерело спалаху.
На сьогодні випадків захворювання коронавірусом 2019-nCoV в Україні не зафіксовано. Міністерство охорони здоров’я повідомило про старт з 26 січня в аеропорту «Бориспіль» температурного скринінгу пасажирів, що прибувають із Китаю.
24 січня Кабінет міністрів затвердив план по запобіганню потраплянню в Україну нового коронавірусу, а також відповідний оперативний штаб.
Вранці 26 січня було відомо про щонайменше 56 померлих через хворобу, спричену коронавірусом, у Китаї, а також близько 2 тисяч інфікованих. Низка китайських міст опинилася в ізоляції через карантин.
Наразі лікарі не мають вакцини чи противірусних препаратів проти коронавірусу 2019-nCoV, виявленого в Китаї. Застосовується симптоматичне лікування. Більшість хворих видужує.