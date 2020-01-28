Цього тижня все саме цікаве в українській політиці відбуватиметься за кордоном.

У Брюсселі та Страсбурзі.

І якщо ситуацію навколо візиту української делегації до ПАРЄ українські ЗМІ активно висвітлюють, то про роботу української делегації в Брюсселі центральні ЗМІ чомусь мало пишуть.

Насправді шкода, адже у вівторок 28 січня там на Раді Асоціації ЄС оцінюватимуть, яким чином Україна виконує свої зобов’язання в рамках підписаної у 2014 Угоди з ЄС.

На Раді Асоціації планується обговорити низку питань. Зокрема безпекову ситуацію на сході України у контексті імплементації Мінських домовленостей. Також під час засідання Ради асоціації сторони також проаналізують досягнутий прогрес з імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи економічного та галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки.

З українського боку на засіданні Ради Асоціації ЄС — Україна звітуватиме про прогрес в імплементації особисто Прем’єр — міністр Олексій Гончарук.

Вангую, що його там чекає дуже “теплий” прийом і неймовірно «приємне» обговорення всіх питань.

У європейців за останній рік накопичилось низка претензій до України через владні ініціативи щодо утисків свободи слова, так званої судової реформи, імітаційних «конкурсів» у ДБР, нереформованої СБУ, переслідувань опозиції.

Окремим питанням європейці вирішили розглянути українську реформу трудового законодавства.

Це сталося після того як минулого тижня Брюсель відвідала делегація українських профспілок,

їх почала непокоїти ситуація із запланованою лібералізацію трудового законодавства.

Це в Україні урядовці і депутати від Слуги Народу можуть розказувати, на “провладних каналах,” що урядові законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» (реєстр. № 2681), «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення» (реєстр. № 2584) чудові та не порушує соціальні права працівники.

А іноземні партнери бачать численні порушення міжнародних конвенцій та директив Міжнародної організації праці.

Відтак у січні цього року Міжнародна конфедерація профспілок та Європейська конфедерація профспілок звернулись до Президента Європейської комісії - Урсули фон дер ЛЯЄН, Президента Європейського парламенту - Давида САССОЛІ,

Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки - Жозепа БОРРЕЛЮ та Єврокомісара з питань робочих місць і соціальних прав - Ніколя ШМІТУ на підтримку їх вимоги, викладеної у зверненні до українського Уряду та Парламенту щодо відкликання нового проекту закону про працю (№2708), як такого, що порушує кілька принципів ЄС та основоположні Конвенції МОП, а також суперечить Статті 296 «Підтримка рівнів захисту» Глави 13 «Торгівля та сталий розвиток» Угоди про асоціацію Україна - ЄС.

На їх думку ці законодавчі зміни розроблялися за закритими дверима без повноцінних та відвертих тристоронніх консультацій з репрезентативними профспілками.

Особливо критично іноземці оцінюють 35 статтю законопроекту, яка дозволяє роботодавцю «викинути» на вулицю будь-якого працівника фактично без жодних причин.

На їх думку, запропоноване одностороннє розірвання трудових договорів роботодавцями суперечить статті 4 Конвенції МОП №158 про припинення трудових відносин (ратифікована Україною у 1994 р.), яка передбачає, що для припинення трудових відносин необхідні законні підстави

До речі, ця норма стосується як працівників бюджетних установ так і будь-якого підприємства, незалежно від форм власності від шкоди до заводу, від фабрики до чиновника органа влади.

Також передбачається різке зниження оплати за надурочні роботи із 100 % до 20 % звичайної оплати праці. А це призведе до реального зменшення соціальних стандартів життя громадян країни.

Міжнародні експерти різко розкритикували скасування соціальних гарантій та зменшення захисту матерів з малими дітьми, які полегшують їхнє звільнення.

Ну а про недопустимість нівелювання у законопроекті значення профспілок нам писали всі міжнародні партнери.

Зокрема, законопроект вимагає примусової передачі уряду профспілкового майна, набутого до 1991 року, у тому числі майна, створеного за рахунок профспілкових коштів. Такий підхід - це пограбування сотень тисяч членів профспілок, які мали можливість за відносно не великі кошти оздоровитись або отримати лікування для себе чи своїх дітей.

Такої «влади» роботодавці над своїми «працівниками» не мають у жодній демократичній країні світу. І після ухвалення законопроектів «роботодавців» можна сміливо перейменовувати на «рабовласників.»

Як писав раніше, не дивно, що міжнародні партнери виступають проти законопроектів. Зокрема Лука Вісентіні Генеральний секретар ЄКП закликав негайно відкликати проект закону та поважати положення Угоди про асоціацію, зокрема стосовно дотримання основних міжнародних трудових стандартів (МОП), а також принципу соціального діалогу.

Генеральний секретар Міжнародного комітету праці Шаран Барроу закликав український Уряд та Парламент дотримуватися положень, викладених в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом, зокрема стосовно міжнародних трудових стандартів (МОП), а також принципу соціального діалогу ЄС.

І якщо зважити, що свій перший робочий день в новому році та у новому статусі Президента Європейської комісії - Урсула фон дер ЛЯЄН розпочала саме із зустрічі з представниками Європейської конфедерації профспілок, то події, що розгортаються в Україні не залишаться поза увагою високопосадовців ЄС.

І звісно всі ці та інші неприємні речі будуть вислуховувати у Брюсселі Гончарук з урядовцями під час свого звітування.

Цікаво, як після завтрашнього «теплого прийому в Брюсселі» реагуватиме Уряд. Перегляне законопроект чи і далі намагатиметься протягувати свій антисоціальний документ через парламент?

Якщо Уряд почує і розпочне діалог з профспілками це дає шанс на конструктивний діалог і створення якісних законопроектів.

Адже якщо урядовці не почують європейців та українців це несе низку загроз для країни.

По перше, під загрозою опиняється дія Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС в рамках якої українці мають так званий “безвіз”.

По друге, українські профспілки не будуть мовчки спостерігати з цими процесами. Страйкові комітети, які об’єднались довкола страйкому “Заради Майбутнього” готують спільно із самозайнятими та аграріями масові акції протестів на початок лютого.

Сподіваюсь здоровий глузд переможе. Адже країні точно не потрібні чергові соціальні протести, які несуть загрозу стабільності та економічному зростанню країни.

Віктор Таран, Site.ua