Временно исполняющим обязанности главы АМПУ назначен экс-глава "Дельта-Лоцман" Александр Голодницкий. На морском рынке он запомнился акциями протестов и коррупционными скандалами.

С разницей в один день в морской отрасли Украины произошли два важных события. 23 января 2020 года Наблюдательный совет Администрации морских портов Украины объявил открытый конкурс на должность главы этого госпредприятия. А уже 24 января ГП "АМПУ" получило временного руководителя: на место Райвиса Вецкаганса пришел 47-летний Александр Голодницкий, который с 2014 работал начальником филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

Уход Вецкаганса ожидался давно. Еще в октябре 2019-го министр инфраструктуры Владислав Криклий обещал "устроить джихад" коррупционерам портовой отрасли. А профсоюзы портовиков неоднократно устраивали протесты против латышского "варяга", обвиняя его в коррупции и незаконных увольнениях сотрудников. Но вот назначение Голодницкого в эту логику вписывается с трудом: новый исполняющий обязанности главы АМПУ имеет весьма неоднозначную репутацию на морском рынке.

Народ против

Даже беглое знакомство с декларацией Голодницкого за 2018 год вызывает вопросы. Во-первых, должность заместителя по экономике и финансам ГП "Дельта Лоцман" занимает жена чиновника Алла Мелёхина. Во-вторых, Голодницкий задекларировал почти 1 млн грн дивидендов, полученных от частной аудиторской фирмы "Аудит-Гарант Николаев". При этом в официальном реестре юридических лиц чиновник не фигурирует как основатель или руководитель этой фирмы: единственным бенефициаром и директором "Аудит-Гаранта" является Людмила Чамара.

Впрочем, к аудиту Александр Голодницкий все же имеет отношение: согласно официальной биографии чиновника на сайте ГП "Дельта-Лоцман", он до 2001 года работал практикующим аудитором. Здесь же значится, что Голодницкий возглавлял госпредприятие с 2008 года, но при этом почему-то умалчивается, что чиновник работал директором ГП "Дельта-Лоцман" еще и в 2005-2006 годах. По информации участников рынка, на должность его рекомендовал тогдашний министр транспорта Евгений Червоненко, а приход нового руководителя на госпредприятие сопровождался протестами его сотрудников.

С протестов началось правление Голодницкого и в 2008 году. Более того, работники ГП "Дельта-Лоцман" поначалу даже не пускали чиновника на работу. В свой кабинет ему пришлось заходить в сопровождении силовиков.

В 2013 году ГП "Дельта-Лоцман" стало филиалом АМПУ. Но Александр Голодницкий свое влияние не потерял и даже расширил. В 2013-м он стал первым заместителем председателя АМПУ, в июне 2014-го возглавил и филиал "Дельта-лоцман". Сохранила свою должность и его супруга.

Но акции протестов не прекратились, а сопровождали работу Голодницкого и в последующие годы. К примеру, в декабре 2016 года под офисом "Дельта Лоцман" в Николаеве митинговали капитаны — бывшие сотрудники этого госпредприятия. Дело в том, что после увольнения и перехода на работу в частные компании капитанам аннулировали квалификационные свидетельства. В то же время, у сотрудников другой частной компании — "Марин Порт Сервис" — таких проблем не возникло, что объяснялось тем, что эта фирма могла неофициально контролироваться Александром Голодницким.

На эти проблемы обращал внимание и тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Я считаю, что монополия "Дельта-Лоцмана" — это неправильно. Я считаю, что если мы идем путем уменьшения портовых тарифов и сборов, частные лоцманы должны быть, этот рынок следует демонополизировать. Плюс то, что мы и так видим: около "Дельта-Лоцмана" появляются какие-то непонятные компании, которые на полставки хотят работать и там, и здесь. Чем быстрее государство решит этот вопрос, тем будет лучше", — сказал он.

Но позиция АМПУ не совпадала с мнением министра, о чем открыто заявил Райвис Вецкаганс. И хотя в мировой морской практике сейчас идет тренд на демонополизацию рынка лоцманских услуг, при Голодницком Украина шла в противоположном направлении.

Против Голодницкого выдвигались и более серьезные обвинения — в сдаче национальных интересов в пользу России. Дело было связано с закупкой программного обеспечения для регулирования движения судов.

"Дельта-лоцман" отказалась от украинского программного комплекса "Дельта-Навигатор" в пользу такого же продукта от компании "Транзас". Активисты "Национального корпуса", которые проводили акцию протеста в Николаеве, утверждали, что "Транзас" имеет российские корни. При этом в 2016 году "Дельта-Лоцман" подверглась хакерской атаке, которую должным образом не расследовали. Активисты опасались, что таким образом россияне могли получить доступ к стратегической информации, важной для морской безопасности Украины.

Кроме того, Голодницкого подозревали в коррупции при закупке трех лоцманских катеров у частной компании "Приморец", неоправданном раздувании административного штата, неправомерном увольнении сотрудников и других злоупотреблениях.

В ожидании конкурса

Пока неизвестно, будет ли подавать Александр Голодницкий свою кандидатуру на должность нового главы АМПУ. Известно лишь, что среди соискателей не будет Райвиса Вецкаганса. Но в любом случае Голодницкий пробудет у руля госпредприятия какое-то время: один только прием документов у соискателей будет продолжаться до 7 февраля.

Всего у конкурса будет пять этапов, в числе которых — собеседование с Odgers Berndtson — крупной международной компанией, которая уже полвека помогает крупным организациям находить топ-менеджеров. При этом условия конкурса позволяют участвовать в нем иностранцам: соискатель должен свободно владеть английским, а вот знание украинского или русского рассматривается лишь как дополнительное преимущество.

Впрочем, участники рынка подчеркивают: важна не только персона руководителя, но и сам факт проведения прозрачного конкурса. Ведь руководитель с приставкой "и.о." более уязвим для манипуляций со стороны бизнес-групп, контролирующих морскую отрасль. Напомним, Райвис Вецкаганс три года проработал в статусе исполняющего обязанности главы АМПУ, так и не пройдя конкурсные процедуры.

Дмитрий Филипенко, delo.ua