Более чем трехлетняя сага Брексита, которая с 2016 года была главной темой европейской политической жизни, завершилась. В ночь на 1 февраля Великобритания для Европейского союза становится «третьей страной». Но впереди — сложные переговоры о новых отношениях.

На самом деле Соединенное Королевство, почти полвека включенное в европейский интеграционный процесс, никогда не было полноценным членом Евросоюза. Оно оставалось в стороне от зримых союзных acquis (достижений): шенгенского пространства, единой валюты, общей сельскохозяйственной политики. Но Великобритания также никогда в обозримом будущем не станет по отношению к ЕС действительно «третьей страной».

Формальности развода были обставлены в Брюсселе без пафоса. Разве что заседание Европарламента 29 января, последнее для британских депутатов, было полно трогательных сцен. Слезы на глазах народных избранников из Британии, которые связывали судьбу страны с континентом и европейским проектом, и хамоватое торжество группы «брекситистов» Найджела Фаража, демонстративно покинувшей зал, размахивая маленькими «юнион-джеками»: «Мы достигли нашей цели».

В конце большинство парламентариев встали, взялись за руки и спели песню Auld Lang Syne на стихи Роберта Бернса («За дружбу старую — до дна!»). Хотели верить, что это только «до свидания».

Для ЕС Брексит — печальное событие. Главы Еврокомиссии и Евросовета — Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель — подписали Соглашение о выходе Британии из ЕС еще ночью, в рабочем порядке, без прессы. Совет ЕС его ратифицировал, не собираясь на заседание, по письменной процедуре.

Никакой официальной церемонии, ни торжественного спуска британского флага.

Исторический момент регистрации акта о разводе не вызвал особых эмоций у граждан. Затянувшийся процесс Брексита им уже надоел, и они свыклись с мыслью, что ничего страшного не произойдет, тем более что «на земле» видимых признаков нет.

В зале контроля на брюссельском вокзале Миди, с которого поезд довозит за два часа до лондонского Сент-Панкраса. Миновав бельгийский турникет пограничной полиции, пассажир проходит в том же зале к британскому. Гражданам ЕС не нужен паспорт, достаточно пластиковой карточки внутреннего удостоверения личности.

Такой же порядок в Кале у въезда в туннель под Ла-Маншем, если ехать на своих колесах. Не выходя из машины, показываешь документы французским полицейским, у второго шлагбаума — британским, после чего паркуешься в вагоне железнодорожного «челнока». Между континентом и Британскими островами никогда не было «прозрачной» шенгенской границы. Поэтому все остается по-прежнему.

Но три с лишним миллионов континенталов, постоянно живущих в Соединенном Королевстве, встревожены тем, как Лондон собирается обеспечивать их права, прописанные в Соглашении о выходе. Обе стороны обязались относиться без дискриминации к людям, избравшим постоянное место жительства, пользуясь правом на свободное перемещение по союзу. В трудоустройстве, образовании, доступе к социалке. Еврокомиссия позаботится о миллионе британских гражданах в 27 странах ЕС и будет следить, чтобы Лондон делал то же самое для выходцев из континентальной Европы. Там этим займется Независимый контрольный орган.

Те граждане ЕС, которые уже успели обратиться в британские муниципалитеты за положенными видами на жительство, получили вместо бессрочных пятилетние, которые надо будет продлевать. Это их насторожило.

Мой британский коллега Дэвид, который уже больше десятка лет освещает работу брюссельских институтов ЕС, два года назад получил второе гражданство — бельгийское. На всякий случай, чтобы упростить себе жизнь. Он рассказал, что это распространенное явление среди живущих здесь его соотечественников.

В отделах гражданства бельгийских коммун даже выстроились очереди из британцев.

В январе я провел несколько дней в Торремолиносе на южном побережье Испании. Сезон не пляжный, туристов мало, в основном «третьего возраста» из Северной Европы, большинство из Великобритании. Пенсионеры — народ общительный, и многие, с кем разговаривал, давно считают себя местными, купили дома и квартиры в Испании. Их дом здесь. Понятно, и климат лучше, и жизнь дешевле. Но в бодеге за неспешным бокалом «малаги» с беспокойством рассуждают о Брексите: как будет с пенсией, оплатой врачей и лекарств?

«ЕС никогда не отвернется от своих граждан, а также от Северной Ирландии, даже если та покинет Союз», — заявил главный переговорщик ЕС по Брекситу Мишель Барнье. Он напомнил о принципах, на которых держится мир в Северной Ирландии. Среди них — возможность выбора гражданства. После соглашения Страстной Пятницы 1998 года жители Северной Ирландии имеют право выбирать гражданство: Великобритании или Ирландии. Когда обе страны в одном союзе, это не очень важно.

Теперь те, у кого ирландское гражданство, станет на родине иностранцем, а в ЕС может свободно передвигаться и трудоустраиваться во всех его 27 странах.

Зато в Северной Ирландии это потенциальный источник напряженности.

Права граждан наряду со статусом сухопутной границы между Ирландией и Северной Ирландией и урегулированием финансовых обязательств были главными вопросами почти трехлетних переговоров по Соглашению о выходе. Его судьба висела на волоске до последнего момента. Без него грозила перспектива выхода «без сделки» и хаоса. Оно регулирует отношения в переходный период до конца 2020 года.

Великобритания в этот период остается фактически в ЕС. Для граждан, потребителей, предприятий, инвесторов, студентов ничего не меняется. Но Великобритания не будет представлена в руководящих институтах, агентствах других союзных органах. То есть не будет иметь голоса в ЕС, хотя пока остается в Таможенном союзе ЕС, на Едином рынке со его свободой передвижения товаров, людей, капиталов и услуг. Она должна применять политику ЕС в области юстиции и внутренних дел, подчиняться правоприменительным механизмам ЕС, соблюдать все подписанные им международные соглашения.

Как будут выглядеть отношения между государствами — Европой 27 и Великобританией — после переходного периода, предстоит решить в ходе переговоров.

Они обещают быть не менее трудными, чем те, что привели к сделке о Брексите. Барнье предупредил, что они будут «огромным вызовом». Брюссель считает, что 11 месяцев мало для добротного соглашения. Лондон отказывается продлевать переходный период и хочет поскорее расставить точки над «и».

От результатов переговоров зависит решение проблем, которые соглашение о Брексите урегулировало лишь временно. Тот же режим границы между союзом и королевством в Ирландии. Вариант соглашения с правительством Терезы Мэй предусматривал в переходный период оставить всю Великобританию в единой таможенной зоне ЕС. Подписанный с правительством Бориса Джонсона протокол отделяет Великобританию, в том числе Северную Ирландию, от таможенной территории ЕС. Но последняя одновременно сохраняет доступ на единый рынок ЕС без тарифов, квот, проверок или контролей. Великобритания согласилась на систему усиленных проверок товаров, поступающих с ее основной территории в Северную Ирландию. ЕС заявляет, что только так можно избежать «жесткой границы». Но, судя по всему, Джонсон несколько иначе видит выполнение этих условий, действительно сложных, запутанных и не очень внятных.

Мишель Барнье, который возглавит делегацию ЕС и на новых переговорах, сформулировал поставленную перед ним цель: тесное экономическое партнерство, основанное на равных условиях. Но неясно, унаследует ли Великобритания от ЕС и Единого рынка европейскую социальную и регулятивную модель. Это ключевой вопрос, и Брюссель ждет ответа. Конечно, партнерство не должно ограничиваться торговлей, а охватит также политику в области внутренней и внешней безопасности и оборону.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, предложила Великобритании соглашение о свободной торговле без квот и тарифов. То есть, более открытое, чем самое либеральное соглашение ЕС с третьей страной — Канадой. Почти участие в Едином рынке. Но предупредила, что Брюссель будет подходить к переговорам и имплементации жестко...

«Мы не потерпим несправедливой конкуренции», — подчеркнула она. ЕС не согласен снижать свои высокие стандарты охраны труда, социального обеспечения, экологии и климата. Она сообщила, что предприятия аэрокосмической отрасли Великобритании уже обещали продолжать соблюдать эти стандарты ЕС.

«Наши общая география, история и связи во многих областях неизбежно объединяют нас и делают естественными союзниками. Мы продолжим совместную работу в области международной политики, безопасности и обороны на основе общей цели и общих интересов», — говорится в статье, подписанной главами Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента и опубликованной 31 января в нескольких газетах.

Лидер «брекситистов» Фараж, с гордостью сказал, что празднует победу «популизма» над «глобализмом». Сегодня популизм (не только в Европе) обращается к державности и национальному суверенитету. Один из депутатов в Европарламенте заметил в ответ, что люди, заседающие в Вестминстере, видят вокруг себя многовековые стены и воображают, что по-прежнему правят мировой империей, сверхдержавой. А Великобритания давно уже просто европейская страна.

От руководителей ЕС и депутатов в эти дни не раз было слышно, что Брексит — это предупредительный сигнал союзу. Европейский проект нуждается в работе над ошибками, а ЕС — в реформировании. Но он продолжит свою миссию разбора барьеров между государствами. Основные элементы стратегии определены:

— «Зеленый курс», который призван к 2050 году превратить ЕС в первый «климатически нейтральный континент»;

— поддержка наименее продвинутых стран союза в переходе к чистой и цифровой экономике;

— увеличение финансирования программы Erasmus, чтобы больше европейцев имели возможность жить, учиться или работать в другом государстве ЕС;

— более эффективное управление внешними границами союза и рациональное, цивилизованное и гуманное решение проблемы миграции;

— углубление трансграничного сотрудничества в области безопасности, в том числе, по возможности, с Великобританией в качестве третьей страны для устранения пробелов в борьбе с серьезной преступностью и терроризмом в Европе.

Александр Минеев, Новая газета