Состоял в банде, организовывал погромы – что еще известно про Игнатова, по просьбе которого арестовали завод «Океан»?

14 января 2020 года Украину потрясла новость: Офис генерального прокурора (ОГП) с бравадой заявил, что добился ареста Николаевского судостроительного завода «Океан». Новость шокировала, ведь только год назад, в декабре 2018-го, завод был куплен николаевским бизнесменом Василием Капацыной на открытых торгах, «Океан» вернулся в Украину (после владения голландцами, норвежцами и русскими) и начал возвращаться к жизни. Арест, наложенный ОГП, уже привел к срыву международных заказов «Океана», без которых завод не может полноценно работать. Под угрозой увольнения находятся 700 человек.

Но больше всего шокировало и возмутило то, что прокуроры ОГП арестовали завод, поверив словам члена и соорганизатора настоящей ОПГ – Игоря Игнатова!

Специально для прокуроров Ассоциация защиты активов решила напомнить самые громкие дела Игнатова. И нашли хорошо спрятанный текст приговора, по которому Игнатов был осужден на семь с половиной лет тюрьмы (ссылка на него публикуется впервые).

Обязательно к прочтению руководящему составу Офиса генерального прокурора и лично Руслану Рябошапке.

Организатор преступной группировки

Самое громкое и кровавое дело Игнатова – вооруженные нападения, рейдерство, вымогательство, избиение людей организованной преступной группировкой «Капитошки». По этому делу его задерживали в июне 2009 года. Одним из первых о задержании писал «Цензор».

Санкцию на задержание еще в апреле 2009 года дала судья Печерского районного суда Киева Волкова С.Я. Контроль за исполнением постановления суда был возложен лично на замгенпрокурора Кузьмина Р.Р., что говорит об особой важности дела и его фигурантов (см. скрин санкции). Обратите внимание на должность ОСОБА_2 в скрине документа – директор ООО «Октябрьский сахарный завод». Эту должность занимал Игорь Игнатов, что подтверждается данными госреестра и базой YouControl.

Журналисты сообщали, что сотрудники прокуратуры задержали секретаря Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Игоря Игнатова (ранее был назначен на должность народным депутатом из фракции Партии регионов Василием Харой, главой ФПУ), которого подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова («Капитошки») — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

В частности, И.Игнатова «обвиняют в содействии организации рейдерского захвата» Одесского припортового завода», Кременчугского сталелитейного, порта Южный и других объектов». Его задержали, когда он садился в машину у Дома Профсоюзов на Майдане Независимости, и доставили в следственное управление Генеральной прокуратуры. Как писал «Цензор», чиновник «обеспечивал рейдерским атакам необходимое юридическое сопровождение, «решал вопросы» с коррумпированными судьями». Через считанные дни Игнатова отпустили, но сразу же еще раз задержали.

Свое повторное задержание Игнатов даже пытался оспорить, но суд постановил, что силовики действовали законно.

В июле Игнатов был отстранен от должности секретаря Федерации профсоюзов Украины.

За что был задержан Игнатов по делу ОПГ «Капитошки»?

Можете сами прочитать в тексте постановления о его задержании. Он в документе указан как ОСОБА_2 и принимал участие в банде, которая в 2006-2008 гг осуществила «не менее пяти нападений».

В частности, нападениям ОПГ «Капитошки» при участии Игнатова подверглись торгово-офисный центр «Веста» в Киеве, принадлежавший ООО «Квик», и ГП «Морской торговый порт «Южный».

ТОЦ «Веста» сначала подверглась вооруженным нападениям (которые отбивала охрана), а после преступники вымогали от владельцев передать им здание комплекса или заплатить дань – 8 млн долл. США, а также угрожали новыми нападениями, если не будут приняты их условия.

А в апреле 2008 г. они же напали на ГП «МТП «Южный» и захватили его, прикрываясь недействительным решением суда. Игнатов (ОСОБА_2) лично принимал участие в захвате в составе ОПГ из 60 человек, которые избивали людей и неделю незаконно удерживали здание МТП «Южный».

Судя по тексту постановления суда, Игнатов был соорганизатором захвата «Южного», «финансировал нападающих за счет средств, полученных от заказчика преступления, а также на месте непосредственно контролировал ход нападения и захвата порта».

Семь с половиной лет тюрьмы: найден приговор Игнатову по делу ОПГ «Капитошки»!

Если у вас хватит терпения, можете ознакомиться с полным текстом приговора ОПГ «Капитошки», оглашенным 9 января 2013 года. Вам не удастся найти в приговоре среди осужденных упоминание Игнатова – его там нет. Но есть последний в этом деле след Игнатова, который, вероятно, позже был тщательно спрятан. Читайте внимательно.

Итак, все обвиняемые – спрятаны за формулировкой ОСОБА_№. Но анализ текста приговора указывает, что это приговор именно той ОПГ «Капитошки», которая нападала на ТОЦ «Веста» и ТМП «Южный» (а также атаковала ОАО «Кременчугский сталелитейный завод»). Эти эпизоды прямо указаны в тексте, как и количество подсудимых – их шесть.

Где же след Игнатова? Он – на просторах ресурса «Судова Влада». Если вы будете искать приговор через Единый госреестр судебных решений, вы найдете просто текст с реквизитами, без намека на Игнатова. Но попробуйте зайти на «Судову Владу» и повторить поиск через раздел «Стан розгляду справ». Вбейте в поиск номер дела 1-2/12 и долистайте до решения Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 09.01.2013.

Вы увидите то же, что и мы.

На первом месте в графе подсудимых – Игорь Игнатов. И если вы пересчитаете количество подельников Игнатова, то вместе с Игорем Валентиновичем их семь человек.

Странно, почему в заголовке к приговору на «Судовой Владе» семь подсудимых, а в приговоре – шесть?

Как сообщают наши источники в Генеральной прокуратуре, 7-й подсудимый «потерялся», потому что материалы по нему были выделены в отдельное дело. Это подтверждает текст приговора, где указано, что материалы по одному из фигурантов дела были выведены в отдельное дело из-за болезни подсудимого. Этим фигурантом и был Игнатов, который также получил обвинительный приговор.

Мы смогли обнаружить следы выделенного дела Игнатова в реестре судебных решений и приговор ему, и они подтвердили данные источника из ОГП.

Суду и следствию понадобился почти год, чтобы приговор получил Игорь Игнатов (что не удивительно, учитывая непростую, по данным следствия, роль Игнатова как соорганизатора ОПГ).

Приговор был оглашен 2 декабря 2013 года. Суд признал Игнатова виновным по 7 статьям Уголовного Кодекса Украины и присудил 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Приводим перечень статей Игнатова по приговору в деле ОПГ «Капитошки»: ч.1 ст.255 (создание, финансирование, координация деятельности преступной организации с целью совершения тяжелого или особо тяжелого преступления), ч. 3 ст. 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств – группой лиц или путем насилия, с тяжелыми последствиями), ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества), ч. 4 ст. 189 (вымогательство, групповое либо сопровождавшееся тяжкими телесными увечьями), ч. 3 ст. 279 (захват транспортного предприятия с тяжелыми последствиями), ч. 1 ст. 122 (умышленное нанесение увечий средней тяжести), ч. 2 ст. 125 (умышленное нанесение увечий легкой тяжести, повлекшее потерю трудоспособности). Важное замечание: по всем статьям Игнатов был признан виновным.

Любопытно, что, получив по приговору семь с половиной лет лишения свободы по таким тяжелым статьям, до вступления приговора в силу Игнатов избежал содержания в СИЗО – «мерой пресечения… оставить подписку про невыезд».

Как Игнатову удалось избежать наказания?

Прежде, чем мы ответим на этот вопрос, обратим ваше внимание на важное обстоятельство, связанное с поиском следов дела Игнатова в реестре судебных решений. Получить всю нижеописанную информацию удалось исключительно благодаря случайной «ошибке исполнителя». Все нижеописанное вы можете проверить самостоятельно.

В переводе на украинский язык «Игнатов Игорь Валентинович» звучит как «Ігнатов Ігор Валентинович». По последнему запросу «Судова Влада» содержит целый ряд дел, но ни одно из них не касается выделения материалов по Игнатову из дела банды «Капитошки». Но если вы допустите ошибку и напишете Ігнатов ІгорЬ Валентинович, то «ларчик откроется», и пред ваши очи станет номер уголовного дела Игоря Игнатова.

Клик по ссылке, и вы читаете приговор подсудимому Игнатову Игорю Валентиновичу, описанный выше.

Возвращаемся на «Судову Владу». Поиск по номеру дела (1-780/12) приводит на текст решения уже судебной коллегии по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киевской области, который отменяет приговор Игнатову и оправляет дело прокурору на дорасследование.

Детальный анализ аргументов апелляционного суда заслуживает отдельного лонгрида, мы же ограничимся кратким комментарием. Претензии коллегии касаются приговора Игнатову в части ОДНОГО ЭПИЗОДА, а именно ч.1 ст.255 (полное название статьи – «Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, а также организация, руководство или содействие встрече (сходке) представителей преступных организаций или организованных групп для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий объединений преступных организаций или организованных групп»).

Апелляционный суд поставил под сомнение вообще существование ОПГ «Капитошки» – потому что якобы нет доказательств единых правил поведения членов ОПГ.

Ни по одной другой из семи статей, по которым Игнатов получил приговор, суд доказательств не опровергал. Другие причины, по которым приговор Игнатову был отменен, судя по тексту решения апелляции, могут считаться формальными.

Отдельного внимания заслуживает критика апелляцией протокола судебного заседания (суда, приговорившего Игнатова), который не содержит данных об объявлении обвинительного заключения. Данного документа не было в новом деле 1-780/12 и не могло быть в деле Игнатова. Потому что новое дело родилось в суде, который его выделил из «большого» дела с семи подсудимыми (1-2/12). Нельзя исключать, что именно для того, чтобы обвинительное заключение «потерялось», и была придумана схема с выделением эпизодов по Игнатову в отдельное производство якобы из-за его болезни.

Но вернемся к подельникам Игнатова, приговор которым вступил в силу. Согласно его тексту, три из шести «капитошек» (ОСОБА_16, ОСОБА_19 и ОСОБА_20) были признаны виновными по ч.1 ст. 255. Тем самым факт существования преступной организации со всеми вытекающими последствиями и признаками (которых почему-то не увидели в апелляции по «новому» делу Игнатова № 1-780/12) подтверждается.

Игнатов и «сахарное дело»

Если кратко о «сахарном деле», то суть его в том, что в Украине неоднократно исчезали десятки тысяч тонн сахара, сырье для производства которого закупалось за государственные деньги. Издание «Наші Гроші» со ссылкой на свои источники и данные реестров утверждает, что Игорь Игнатов контролировал манипуляции с сырьем и сахаром по нескольких направлениям.

Во-первых, за ним были склады – конечное звено в цепочке «исчезновения» государственного товара.

Во-вторых, Игнатов обеспечивал юридическое сопровождение тендеров «для своих»: юристы ООО «Федерация профсоюзов Украины», которым руководил Игнатов, занимались оформлением тендера для Агрофонда.

В-третьих, Игнатов организовывал выделение кредитов под залог сахара, что обеспечивало полный контроль над схемой разворовывания товара.

В деле также были замешаны экс-министр АПК Николай Присяжнюк и Юрий Иванющенко («Енакиевский»).

Объем убытков государству измеряется сотнями миллионов гривен.

После Майдана 2013-2014 гг. «сахарное дело» затихло, и без ключевых свидетелей (пребывающих за пределами Украины) имеет все шансы быть похороненным в НАБУ, где находится сейчас.

Не исключено, что вероятность именно такого сценария обсуждал депутат от «Слуги народа» Вячеслав Медяник в переписке, которая была обнародована журналистами в октябре 2019 года. По факту этой переписки Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство, о чем отчитывался лично руководитель САП Назар Холодницкий.

Дело о 40 миллионах «Укрхимтрансаммиака»

Самое «свежее» дело Игнатова — о хищении 40 млн грн «Укрхимтрансаммиака». Он в нем – обвиняемый. Номер судебного дела – 755/19780/17, номер уголовного производства – 52016000000000040.

В прошлом году дело передано в Высший Антикоррупционный Суд.

Игорь Игнатов — один из двух обвиняемых, и ему светит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Игнатов обвиняется в завладении в составе группы лиц имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. По данным следствия, Игнатов совершил преступление, пребывая на должности генерального директора ЧАО «Инфраструктура открытых ключей».

Николаевские журналисты писали, что по делу «Укрхимтрансаммиака» Игорь Игнатов был задержан детективами НАБУ в сентябре 2017 года. Но позже вышел на свободу – якобы под залог в размере около полумиллиона гривен.

11 февраля 2020 года состоится первое заседание Высшего Антикоррупционного суда по делу «Укрхимтрансаммиака». Игнатова ждут в зале заседаний. А нас, вероятно, ждет увлекательная история «из первых уст».

Игнатов и «Океан»

Кроме перечисленных выше дел, Игорь Игнатов с подельниками играют ключевую роль в захвате, уничтожении и блокировании деятельности стратегического для Украины предприятия – Николаевского судостроительного завода «Океан».

Первый публичный след Игнатова в деле «Океана» датирован 2017 годом. Тогда всплыла его доверенность от имени оффшорной компании Zonel Operations Limited, за которой стоит российский олигарх Игорь Юсуфов (экс-министр энергетики РФ, экс-член совета директоров «Газпрома»).

Вместе с Игнатовым доверенность была выписана на Леонида Шумило, Александру Жарикову и Валерия Морозова. (Важно: Александра Жарикова и Игорь Игнатов год были официальными помощниками народного депутата от БПП, кумы Петра Порошенко – Оксаны Билозир.)

При содействии Оксаны Билозир и с ведома Юрия Луценко подельники Игнатова в сентябре 2016 года через Печерский суд арестовали имущество ПАО НСЗ «Океан» и забрали на «ответственное хранение».

За полтора года «ответственного хранения» с завода было украдено оборудования и металла на 40 млн грн. Также подельниками Игнатова на территории судостроительного завода была организована база для перевалки контрабанды, о чем неоднократно писали и снимали николаевские журналисты. В этот период времени в компании ООО «Океан-Судоремонт», причастной к незаконной деятельности на территории завода, был трудоустроен сын Оксаны Билозир – Андрей. Журналисты выяснили, что сыну Билозир было начислено свыше 33 тыс. грн зарплаты.

Игнатов был неоднократно замечен в судах по делу «Океана», где успел отметиться угрозами в адрес ликвидатора ПАО НСЗ «Океан» Ирины Сербин.

К активной публичной риторике Игнатов перешел в декабре 2018-го. 2 декабря 2018 г., в канун торгов по продаже имущества ПАО НСЗ «Океан», Игнатов записал видеообращение, в котором заявил, что у него украли завод и хотят продать в интересах РФ. Но завод купиланиколаевская компания ООО «ТД «Аннона» из группы компаний николаевского бизнесмена Василия Капацыны. Тот заявил, что сохранит судостроительное производство и загрузит завод заказами, в том числе международными и оборонными.

Когда попытка призвать силовиков сорвать эти торги не удалась, Игнатов на год с лишним исчез с «публичных радаров».

За это время «Океан» успел трудоустроить 700 человек, построить конструкции для Шулявского и пешеходно-велосипедного моста в Киеве, эстакады для Полтавской объездной дороги и даже для моста в Станице Луганской. Кроме мостостроя, Капацыне удалось привлечь на возрождающийся завод иностранный заказ на строительство двух судов для нидерландской компании EuroBulk (в марте должны быть готовы). «Океан» успешно прошел техаудит французов на предмет достройки катеров береговой охраны.

И вот в январе 2020-го, через год с лишним, Игнатов нанес очередной удар по «Океану». И снова, как и в 2016 году, руками прокуроров и Печерского суда.

14 января 2020 года Офис генерального прокурора отчитался, что арестовал все имущество ПАО НСЗ «Океан». Текст определения суда появился в реестре только через три дня. Тогда стало известно, что единственным «основанием» для ареста «Океана» послужили слова одного человека – Игоря Игнатова как представителя кипрской Zonel Operations Limited российского олигарха Юсуфова. Нужно отметить, что драйвером ареста «Океан» внутри ОГП в этот раз мог выступить прокурор Александр Белоус, которого (как и Игнатова) медиа связывают с Оксаной Билозир и который ранее занимал должность заместителя прокурора Николаевской области.

Возмущенный инвестор завода «Океан» Василий Капацына назвал арест работающего завода спецоперацией ФСБ, «ударом ножом в спину николаевским корабелам», потребовал от генерального прокурора Руслана Рябошапки допросить его как владельца арестованного имущества и обжаловал арест в судебном порядке.

Первое заседание апелляции не состоялось, второе ожидается 5 февраля 2020 года. Прокуроры ОГП, которые нашли время допросить Игнатова, все еще не допросили Капацыну. И пока арест не снят, атака Игнатова на «Океан» начинает достигать поставленной цели – николаевский бизнесмен заявил о первых расторгнутых из-за ареста контрактах. Не будет контрактов – придется сокращать рабочих.

«Моя команда создала 700 рабочих мест, до лета мы планировали довести численность завода до 1000 человек. У нас сейчас в работе шесть иностранных заказов. У заказчика возникает вопрос: а как теперь мы будем выполнять заказы, если завод арестован? У меня как собственника вопрос: а кто мне компенсирует простой? У сотрудников вопрос: что будет с ними, если не будет заказов? Какой заказчик придет, когда завод арестован? Наши работники опять разъедутся на европейские верфи?» – заявил Капацына.

Всю ответственность за негативные последствия атаки Игнатова на «Океан» Капацына возложил на Руслана Рябошапку.

Анализируя все вышеупомянутое, возникает вопрос: кто «крышует» Игнатова? На фоне вороха уголовных дел, приговоров, «потерянных» документов, задержаний и неизменных освобождений версия Капацыны про то, что Игнатову покровительствуют спецслужбы, кажется очень и очень правдоподобной. Иначе, как объяснить, что Игнатову годами сходят с рук все аферы и захваты, а прокуроры продолжают «верить» подобному персонажу на слово?

Александр Ситухо, председатель совета директоров Ассоциации защиты активов, thePage