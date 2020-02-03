История с депутатом от "Слуги народа" Евгением Брагаром, который посоветовал пенсионерке из Кировоградской области продать собаку, чтобы заплатить коммуналку, уже обросла массой мемов и фотожаб в социальных сетях.

Как рассказала "Стране" сама пенсионерка Любовь Павловна, ей приходят счета на 3000 гривен, а субсидия мизерная.

Собственно это и удивило нардепа Брагара, который и пустился в не очень уместные рассуждения на тему продажи собак.

На самом же деле случаи, когда платежка за газ превышает размер пенсии, а субсидия, которая формально вроде и есть, на самом деле копеечная, и не позволяет покрыть даже половину суммы, для украинских сел — далеко не редкость.

Людям приходят космические платежки по 3-4 тысячи и больше только за газ (которым отапливают частные дома), и оплачивать их по сути нечем. Или же приходится отдать большую часть своего дохода только за коммуналку, а на что жить дальше — непонятно. Для сравнения: горожане платят за отопление квартир ощутимо меньше, Скажем, в Киеве средняя платежка за "двушку" до "скидок Гончарука" была 1,9 тысяч гривен. А с учетом дисконта в 22% опустилась примерно до 1,5 тысяч.

В селах же каждый выкручивается как может. В одном из облгазов "Стране" рассказали, что в последнее время резко выросло число "отказников". Люди попросту просят "отрезать" их от газа, потому что нечем платить. И переходят на дрова или уголь.

Даже те, кто газ не обрезает, ищут способ использовать его как можно меньше.

— Многие на зиму переселяются в помещения поменьше, скажем, в летнюю кухню или даже в сараи, и топят там печкой. А дом закрывают. Газ же идет только на приготовление еды. Моя тетка поступала точно таким же образом, чтобы не переплачивать, — говорит представитель Федерации профсоюзов Олег Пендзин. — То есть, в 21 веке страна возвращается к печкам и дровам. Прогресс-налицо, — иронизирует руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Страна" разбиралась почему сельским жителям приходят такие большие платежки, и почему даже пенсионеры с субсидиями не могут заплатить за газ.

Космическая платежа для сельской хаты

Пенсионерка Любовь Павловна из села Аджамка Кировоградской области рассказала "Стране", что получила платежку на газ в 3 тысячи гривен, а ее пенсия — только 2 тысячи. Субсидия, по ее словам, у нее есть, но очень маленькая. И все равно, чтобы рассчитаться за газ, нужно отдать практически всю пенсию.

На самом деле ее ситуация — далеко не исключение. Жителям частных домов приходят платежки за газ по 3-4 тысячи и даже 5 тысяч гривен. Причем, речь в данном случае идет вовсе не об особняках по тысяче квадратнх метров. Космические платежки получают жители самых обычных сельских хат.

Сразу же напрашивается вопрос — откуда такие гигантские платежки? И почему они выходят дороже, чем плата за газ?

По словам Геннадия Рябцева, причин несколько. Во-первых, площадь даже сравнительно небольших частных домов все равно больше, чем среднестатистической квартиры. Так, большинство сельских хат — около 100 квадратов или больше, тогда как стандарт для квартир — 50-60 квадратных метров. К тому же в селах многие протянули трубу еще и с расчетом на обогрев хозяйственных построек, а там уже могут быть совсем другие цифры — 150 и даже 200 квадратных метров.

Во-вторых, старые дома, в которых, как правило, и живут сельские пенсионеры, в оборудованы преимущественно старыми еще советскими котлами.

— Они давно устарели, там КПД крайне низкое, поэтому большие потери, — отмечает Рябцев.

И так как денег у пенсионеров нет даже на самое необходимое, поменять котлы и "утеплиться" за свой счет они вряд ли смогут. Государственных же программ, подобно той, что действовала, к примеру, по бесплатной установке счетчиков на тепло и многоэтажках, для сельских жителей нет.

Олег Пендзин говорит, что это — лишь часть проблемы. На самом деле сельские жители жалуются и на качество газа — низкое давление в трубе, сам газ "грязный", то есть, горит, но особо не греет. Поэтому на нем можно разве что готовить еду, а если отапливать дом — идет колоссальный расход. Эксперты подозревают, что газовщики экспериментируют с различными добавками, чтобы разбавить газ и на этом заработать. Но качество газа фактически никто не проверяет (только сами газовщики), поэтому уличить поставщиков в обмане крайне сложно.

Как насчитвают за газ для частников

Среднестатистический частный дом тратит на отопление до 300-400 кубов газа в месяц. Далее показания счетчика нужно умножить на цену газа. В отличие от жителей многоэтажек, в тарифы на централизованное отопление для которых заложена еще старая цена на газ — 8,5 гривен за куб — в частных домах платят по текущей цене.

В каждом регионе она разная. К примеру, в декабре клиенты Киевоблгаза платили по 6,1 гривен за куб, Харьковгаза — 6,3 гривны, Винницагаза — 6,3 гривны и т.д. Поэтому в "акции" от Кабмина по скидкам на отопление и горячую воду жители частных домов не участвовали. Они ведь и так платят по реальным, а не по завышенным ценникам, которые заложены в тариф на отопление.

На январь методику расчета цены на газ для населения поменяли. Вначале декларировалась гарантированная цена (5,5 гривен за куб плюс НДС и расходы на транспортировку и распределение), а недавно правительство утвердило новую формулу "Амстердам плюс". "Страна" уже подробно расписывала ее составляющие. Ценник на газ будет зависеть от цены газа на хабе в Нидерландах и стоимости его доставки в Украину. То есть, с 1 января задним числом Кабмин включил ценник на газ 4,6 гривен за куб плюс транспорт и распределение. В рознице он получается до 6 гривен за куб.

Таким образом, среднестатистический частный дом, который в январе сжег 400 кубов газа, получит базовый счет в 2,4 тысячи гривен.

Но на самом деле людям выставляют платежки выше. Отдельно нужно платить за распределение газа (вторую платежку ввели с января этого года), а это еще до 200 гривен на объеме газа в 400 кубов.

Стоит отметить, что тариф на распределение был в структуре цены на газ и раньше. Его выделили отдельной платежной в рамках реформы газового рынка. В облгазах разделили функции продажи и доставки газа, поэтому и платить приходится за все по отдельности. Но тариф на распределение не только вынесли в отдельную платежку, но и увеличили на 40%, а в июле ценник вырастет еще на 20%. Тарифы в каждом регионе разные. Скажем, если для Киевской области это 90 копеек на куб, то во Львовской — 3 гривны.

Люди сильно недовольны нововведением. Петиция к президенту с просьбой отменить этот платеж за считанные дни набрала нужно количество голосов.

Особенно возмущаются сельские жители. Ведь многие в свое время прокладывали газ к своему дому за собственный счет — платили за трубы, работы и т.д.

— Эти трубы я оплатила со своего кармана. Они проходят по моей частной земле. Почему я сейчас еще должна каждый месяц платить за распределение, — возмущается жительница села в Полтавской области Оксана Ивановна.

Впрочем, на ее аргументы у ряда экспертов есть свои контраргументы.

— Эти трубы еще нужно обслуживать и поддерживать в рабочем состоянии. И тариф за распределение как раз эти затраты и покрывает, — пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Поэтому, несмотря на обращение к Зеленскому, плату за распределение вряд ли отменят или уменьшат.

Также жители частных домов отдельно насчитывают еще за так называемое приведение газа к стандартным условиям. Это те коэффициенты, за которые НКРЭ в прошлом отопительном сезоне уже массово штрафовала облгазы, но они упорно продолжают их применять, а, если люди не платят, считают в долги. То есть, имея просрочку по такому платежу, человек попросту рискует остаться без субсидии, которую снимают в случае возникновения задолженности больше 340 гривен.

Суть коэффициента такова. Нынешний тариф по газу выставлен при условии, если газ доставляется при температуре окружающей среды в 20 градусов. Но зимой, как известно, таких температур не бывает. Если же на улице холоднее, то газ становится более густым и следовательно, в объем, показанный на счетчике такого газа, якобы, помещается больше. Поэтому показатели счетчика умножают на коэффициент густоты газа, и получается окончательная цифра.

— С точки зрения физики может газовщики и правы. Но непонятно, почему даже при теплой зиме платеж вырастет до 20-25%, — удивляется Пендзин.

То есть, за те же 400 кубов, которые с распределением стоят уже 2,6 тысяч гривен, насчитают по коэффициенту еще плюс 480 гривен. Итого, выходит уже около 3,1 тысяч гривен (или на 500 гривен больше) даже по сравнительно невысоким ценам на газ.

Субсидия по-минимуму

На первый взгляд, космические платежки за газ в частных домах не должны быть проблемой тех, кто получает субсидию, в частности, пенсионеров.

Ведь в Украине действует норма — плата за коммуналку не может превышать 15% от дохода человека.

Поэтому пенсионер с пенсией в 2 тысячи гривен должен платить за всю коммуналку (газ, свет, вода и прочее) до 300 гривен.

С 1 мая этого года норматив вырастет — нужно будет отдать уже 20% дохода (то есть, с пенсии 2 тысячи — 400 гривен).

Но, как показывает практика, уже сейчас люди платят намного больше.

При платежке на 3-4 тысячи гривен за газ, многие получают субсидию всего в 500-800 гривен, то есть, 2,5-3,5 тысячи приходится платить со своего кармана, что попросту нереально, имея пенсию только в 2 тысячи.

Как говорит Геннадий Рябцев, из-за дефицита денег в бюджете неофициально взят курс на сокращение как самих субсидиантов, так и размера субсидии для среднестатистического получателя.

По данным Гостата, в декабре этого года средний размер субсидии снизился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 10,4%, до 638,7 гривен. Понятно, что человеку, получившему платежу на 3 тысячи, такая субсидия мало чем поможет.

— Стоит учитывать, что государство определяет сумму субсидии, исходят из социальных норм. Все, что сверх них, подлежит оплате по полному тарифу, вне зависимости пенсионер вы или нет, — говорит Пендзин.

С 1 мая этого года социальные нормы по отоплению газом урезали с 4,5 кубов до 4 кубов на каждый квадратны метр площади. Но платят только за отопление социальной площади, а это 13,65 квадратных метров на человека плюс 35,22 квадратов на семью. То есть, если пенсионер живет один в доме площадью в 100 квадратов, то субсидию ему насчитают из расчета 48,87 квадратов, то есть, по газу — оплатят меньше половины реального потребления. А если дом еще большей площади, то сумма, которую нужно платить самому, автоматически еще больше вырастет.

И, если горожане в такую ловушку попадают нечасто, то сельские пенсионеры — массово. Ведь дома у них, как правило, старые, построенные еще в советские времена, когда об экономии на площади никто особо не думал.

Также могут урезать, а то и снять субсидию, если в доме несколько прописанных, но официальный доход получают не все (требование — уплаченный ЕСВ за три месяца).

Единственное послабление для сельских жителей, на которое пошел Кабмин — пообещал учитывать в расчете субсидии доходы лишь одного пенсионера из супружеской пары, старше 60 лет. Но для этого брак должен быть официальным.

Многие селяне уже разочаровались получить адекватную помощь от государства, и вообще не идут за субсидиями. По данным Госстата, за прошлый год количество претендентов на субсидии уменьшилось на 41,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сельских жителей среди армии просителей было 35%.

Получили субсидии в 2019 году 5,5 млн домохозяйств, из них в селах — лишь 1,7 млн.

Дрова, сарай, буржуйка

Люди пытаются решить проблему с космическими платежами за газ, кто как может. Более-менее обеспеченные переходят на твердотопливные котлы, что позволяет экономить. Но для этого тоже нужны деньги, поэтому для пенсионеров такой вариант мало подходит.

— Пенсионеры просто не топят газом или почти не топят. Многие закрывают в двухэтажно доме второй этаж или же оставляют себе пару комнат. Некоторые на зиму выселяются в летнюю кухню, топят дровами или углем. Проблема в том, что людям ведь нужно не только греться самим, но и подтапливать в сараях для скота. Рядом селятся и сами хозяева, — говорит Олег Пендзин. — Это ваша Любовь Павловна еще и роскошно живет. У нас в селе никто не может себе позволить даже получить платежку в 3 тысячи гривен, не говоря уже о том, чтобы ее оплатить. Я бы если такую увидела — инфаркт бы, наверное, схватила. Подтапливаю понемногу, но «на запале» (на минимуме работы котла — прим.) и по пару часов в день. Ходим и спим тепло одеты, в доме градусов 12 тепла. Но ведь не замерзли пока, слава богу морозов нет. Многие соседи топят дровами, но это у кого печь осталась. У нас лес рядом, дрова почти дармовые, так что у них теплее, — рассказала нам пенсионерка из Черниговской области.

Отказ от газа и возврат к печному отоплению, на самом деле не такая уж редкость, как кажется на первый взгляд. Эту тенденцию неофициально подтвердили в облагазах, отмечая, что с каждым годом у них сокращается клиентская база.

И количество таких "отказников" от газа будет только расти. Ведь государство и дальше будет вряд ли покрывать отопление больших домов. Чтобы получать полноценную субсидию, которой хватало бы на коммуналку, пенсионеры будут вынуждены продать свою хату в селе и купить жилище поменьше.

— Но в большинстве сел, особенно в глубинке, дома никому не нужны. Там нет рынка, их некому продать, — говорит Пендзин.

То есть, людям придется попросту не отапливать дома или отапливать их по-минимуму. Или же вспоминать о печках и дровах.

При этом, по словам главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко, государство вполне могло бы еще больше снизить цены на газ. Скажем, за счет газа внутренней добычи, стоимость которого уже со всеми налогами не превышает 2,8 гривен за куб.

Также пока не выполненным остается обещание Зеленского освободить от коммуналки пенсионеров старше 70 лет. Из-за которого, кстати, многие старики за партию президента на выборах в Раду и голосовали.

Людмила Ксенз, Страна.ua