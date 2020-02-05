По данным Государственной службы морского и речного транспорта Украины, более 200 тысяч украинских граждан работают моряками. Большинство из них трудятся на иностранных судах.

Ежегодно в Украину моряки присылают более миллиарда долларов. Немалая часть из этого миллиарда уходит на официальные расходы - плату за образование и повышение квалификации.

Но немало морских денег идет на взятки.

"Страна" выяснила, кто и как грабит украинских моряков.

Взятки за экзамены и плавстаж

"Уход в рейс" был одним из самых популярных видов трудоустройства еще во времена СССР. Но тогда главным заработком моряков была так называемая "школа" - продажа на родине заграничного ширпотреба, прибыль от которой в разы превышала официальные зарплаты "мореплавающих".

Сейчас популярность профессии моряка в Украине объясняется зарплатами иностранных работодателей: от 800–1200 долларов в месяц на старте у начинающего матроса или моториста, 3000–6000 долларов у среднего состава, до 8000–15000 долларов у высшего состава - капитанов и старших механиков. Рейсы длятся в среднем от 4 до 8 месяцев. Легко подсчитать, что размер морских зарплат офицерского состава превышает заработки даже самых востребованных украинских гастарбайтеров – программистов и врачей.

Однако есть теневая сторона морской профессии – системный грабеж моряков со стороны чиновников, врачей, нанимателей в крюинговых фирмах и даже обычных бандитов.

Первый раз с коррупцией будущие моряки и их родители сталкиваются еще на подходе к поступлению в профильное учебное заведение.

"В нашей семье плавают несколько поколений мужчин – дед, отец. Когда встал вопрос о поступлении в вуз после школы сына, мы перебирали варианты недолго. Решили, что сын будет поступать в водный институт (ОНМУ – Одесский национальный морской университет – Ред.), на специальность "Эксплуатация судовых энергетических установок", которая даст возможность плавать после окончания вуза механиком. "Вышку" - (Национальный университет "Одесская морская академия" - Ред.), мы бы не потянули: слишком много расходов", - рассказал одессит Сергей Л., который работает капитаном на иностранных судах. "Помимо довольно большой официальной оплаты за обучение в морской академии, во всех украинских вузах, которые готовят моряков, есть дополнительная статья расходов – на взятки. Эти расходы в разы выше, чем в "сухопутных" вузах: преподаватели прекрасно понимают, что ставки слишком высоки. Все студенты надеются после выпуска устроиться на высокооплачиваемую работу под флаг. Есть, конечно, те, которые не платят, но их единицы. У этих курсантов, как правило, высокопоставленные родители. Обычным смертным приходится скидываться на лапу преподавателям на сессиях, даже если они зубрят ночи напролет и знают учебники наизусть. В итоге каждая сессия может стоить от 500 до 1500 долларов – в зависимости от курса и количества экзаменов и зачетов", - говорит одессит.

Житель Николаева Андрей М. работает четвертым помощником капитана и учится заочно в высшем морском учебном заведении на судоводителя. Моряк признается, что каждая сессия ему обходится почти в месячную зарплату в рейсе.

"Заочное морское образование - это такая своеобразная покупка в рассрочку диплома. Все стоит денег: зачеты от 50 до 100 долларов, экзамены – от 100 до 300 долларов, курсовые – от 500 долларов. Защита диплома от 1000 долларов до 1500. В рейсе я зарабатываю 3000 долларов в месяц, рейсы длятся по 4–6 месяцев. За заочное обучение плачу взятки от 2 до 3 тысяч долларов за каждый курс. Но оно того стоит. Дело в том, что в море нужна лишь малая часть того, что преподают в моем вузе. Предметы, которые нужны для работы, я стараюсь учить – это моя профессия. Эти знания просто нужны, если хочешь быть на хорошем счету в компании. Если не знаешь основ, тебя просто спишут с судна после первого же рейса по рапорту капитана: бараны в экипаже никому не нужны, твою работу за тебя делать никто не будет. Остальное – предметы вроде высшей математики или сопромата - все сдают за деньги. У всех преподов твердые таксы с заочников. Мы для них курица, которая несет золотые яйца. Передал деньги через старшину курса - можешь вообще на экзамен не приходить, просто передашь зачетку, вернут с оценкой", - признается моряк.

Интересно, что даже профессиональный стаж, необходимый матросу после повышения классности с ОС на АВ (со второго класса на первый), можно приобрести по определенному тарифу. По словам одесского моряка Николая В., после прохождения курсов по повышению классности ему не хватало полугода плавстажа.

"На этих же курсах в 2013 году мне предложили вариант: за 200 долларов записать мне в документы полугодичный рейс на судне из Керчи. Однако сразу предупредили, что это судно давно стоит на приколе и никуда не ходит, потому что дырявое и без двигателя. Но в крюинге это никого не интересовало, и я благополучно ушел в следующий рейс", - рассказал матрос.

Врачи зарабатывают на возрастных моряках

Для ухода в рейс моряку обязательно нужно пройти медкомиссию и получить сертификат о состоянии здоровья.

Получение медицинского сертификата особенно проблематично для украинских моряков в возрасте.

Работа в море тяжела: помимо серьезных нагрузок профессиональные заболевания провоцируют обычные в рейсах хроническое недосыпание, недостаток витаминов, неправильное питание. О профессиональных заболеваниях отлично знают врачи в медицинских комиссиях.

Из проблем со здоровьем у моряков члены медкомиссий создали себе дополнительный источник заработка.

"Мой товарищ – второй механик - был списан с рейса по неврологическому заболеванию, был близок к безумию. Долго потом лечился дома, еле-еле прошел комиссию, дал взятку в триста долларов и ушел снова в рейс. У меня после десяти лет стажа в море варикоз и гастрит. Другой мой коллега в 45 лет получил гипертонию. Врачи на комиссии напрямую ему сказали, что он может в любой момент получить инфаркт или инсульт на судне. И намекнули, что могут выдать справку за благодарочку в 400 долларов. Пришлось платить", - рассказал старший помощник Евгений.

К слову, врачи из медкомиссий плавсостава могут за отдельную таксу закрыть глаза даже на следы наркотиков в крови. Цена вопроса - от 100 до 200 долларов за чистый анализ и молчание.

Сертификаты – золотая жила морской коррупции

Отдельная коррупционная тема в морской профессии – это получение различных сертификатов вспомогательных курсов, без которых в рейс не уйдешь. В зависимости от типа судна и должности морякам приходится получать от четырех до десятка различных сертификатов, включая документ НБЖС (Basic Safety Certificate) по живучести судна, охране и безопасности экипажа, умению пользоваться спасательными средствами и борьбе с пожарами на борту, а также сертификаты по борьбе с утечкой опасного газа и умению пользоваться изолированным дыхательным аппаратом.

Морякам, которые работают на танкерах и газовозах, нужны дополнительные специальные сертификаты. А офицерскому составу приходится каждые несколько лет обновлять до десятка сертификатов.

Каждый сертификат – это несколько десятков часов, проведенных на разных тренажерных курсах, а также сдача экзамена. За каждый курс и сертификат морякам приходится платить немалые суммы. Примечательно, что в Украине с 1 января 2019 года официальная стоимость морских сертификатов возросла в разы: за некоторые приходится платить в пять раз больше, за другие - в десять раз.

Несмотря на довольно высокие официальные расценки за получение сертификатов, на курсах продолжают вымогать с моряков деньги за беспроблемную сдачу экзаменов. В среднем такса взятки за сертификат колеблется от 300 до 500 долларов.

Примечательно, что после повышения тарифов за получение сертификатов моряки подали несколько петиций президенту. В петициях авторы жалуются на создание коррупционных схем для получения морских сертификатов на государственном уровне. В Украине было ликвидировано несколько десятков сертификационных курсов в нескольких городах, подняты цены на повышение квалификации. Все это было сделано еще при президенте Порошенко. Однако при нынешнем ничего не изменилось.

Судя по тому, что петиции не набрали достаточного для рассмотрения количества голосов, моряки продолжают решать вопросы традиционным для Украины путем – взятками. Если посчитать, что ежемесячно такие курсы проходят сотни моряков из 150–200 тысяч работающих в море украинцев, то получится, что в карманы чиновников, контролирующих сертификационные морские курсы, текут миллионы долларов ежегодно.

К слову, часто на курсах к морякам сразу подходят посредники, которые предлагают быстро и за один платеж получить все необходимые документы пакетом.

"За набор сертификатов помимо официальной оплаты за курсы нужно накинуть решале сверху полторы тысячи долларов. Конечно, нужно сдать все документы: дипломы, паспорт моряка, фото. И можно никуда не ходить, через неделю получишь все необходимое. В некоторых крюингах тоже предлагают такую же услугу, получение сертификатов пакетом. Многие пользуются – время и нервы дороже", - подтверждает механик Игорь В. из Херсона.

Бандиты грабят "камышовых" моряков

В некоторых провинциальных городах Украины на моряках паразитируют и обычные бандиты, вымогая плату "за спокойствие семьи".

"В Измаиле много моряков, которые зарабатывают немалые деньги в рейсах. На морском сленге измаильские моряки – "камышовые". Для провинции это очень большие деньги, к тому же город маленький, все друг друга знают. Моряков вычисляют бандиты, начинают угрожать: мол, с семьей может что-то случиться, если моряк не заплатит долю. Требуют от трехсот до пятисот долларов в месяц. Могут ограничиться единоразовой данью – в таком случае речь идет о сумме в несколько тысяч долларов. Если моряк не согласится, могут сжечь его машину. Было зафиксировано уже несколько таких эпизодов вымогательства", - рассказал полицейский Алексей В. из одесского уголовного розыска.

К слову, по информации "Страны", зафиксированы случаи вымогательства и у моряков из Херсона и Николаева. Методы стандартны: уголовники целенаправленно ищут информацию о моряках, затем шантажируют и запугивают их самих и членов семей.

Источниками информации часто становятся соседи и родственники моряков и даже коррумпированные сотрудники крюинговых компаний.

Александр Сибирцев, Страна