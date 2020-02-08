Піт Бутіджич, наймолодший з потенційних кандидатів у президенти США від Демократичної партії, здобув знакову перемогу на старті первинних виборів у США — йому дісталися симпатії виборців Айови.

Піту Бутіджичу лише 38 років і його називають першим в історії США висуванцем на пост президента з покоління мілленіалів. Якщо йому вдасться обійти інших демократів та домогтися офіційного номінування від Демократичної партії, Бутіджіч також стане першим в історії США відкритим гомосексуалом — кандидатом у президенти.

НВ розповідає про найбільш незвичайного претендента на крісло в Білому домі в американських виборчих перегонах 2020.

Thank you, Iowa!



This is our shot, America. If you are ready to chart a bold new course for the country we love, I am asking you to join us, vote for this vision, and chip in to build the movement that will bring us together and defeat Donald Trump: https://t.co/hsYNYvH3pi pic.twitter.com/QMIRj7zY4R — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 7, 2020

Син мальтійського священика, випускник Гарварду і Оксфорду

Бутіджич родом з американського штату Індіана на північному сході США, його батько — іммігрант з Мальти. Саме йому політик завдячує прізвищем, яке ще досі вчаться вимовляти американці (Buttigieg). Хоча для мальтійців воно цілком знайоме: таке ж прізвище мав один з президентів цієї острівної держави у 1970-х.

Піт Бутіджич народився в 1982 році в Саут-Бенді (четверте за величиною місто штату Індіана), а вже в 2011-му, коли йому не виповнилося ще й 30 років, вперше був обраний мером рідного міста. Однак перш ніж здобути цю посаду, майбутній політик зумів отримати прекрасну освіту та зробити непогану кар'єру в корпоративному світі.

Виходець із дуже релігійної родини (його батько на Мальті навчався на священика-єзуїта, хоча після переїзду в США працював професором літератури в університеті), Буттіджич закінчив католицьку школу та вже в юності демонстрував інтерес до політики. Ще школярем він виграв конкурс есе від Президентської бібліотеки Джона Кеннеді, присвятивши свою працю політичному портретові конгресмена-демократа Берні Сандерса, який за іронією долі в 2020 році є суперником самого Буттіджича на виборах.

У 2004 році Піт Буттіджич з відзнакою закінчив Гарвардський університет (історія та література), а через три роки отримав бакалаврський диплом англійського Оксфорда (філософія, політика та економіка). Під час університетського навчання в США брав участь як стажер, а згодом і як політичний консультант у декількох виборчих кампаніях демократів, включно із президентською кампанією Джона Керрі в 2004 році.

Закінчивши Оксфорд, Буттіджич повернувся в США, де в 2007 році отримав посаду консультанта в чиказькому офісі компанії McKinsey & Company. Пішов з компанії в 2010 році, щоб повністю зосередитися на своєму першому власному політичному проекті — виборах мера міста Саут-Бенд.

Мер рідного міста в Іллінойсі

Піт Буттіджич двічі поспіль обирався мером рідного Саут-Бенда, населення якого складає 100 тис. осіб. Вперше він виграв кампанію в 2011 році, набравши 74% підтримки та в 29 років став наймолодшим міським головою після 1898 року. У 2015 році він був переобраний на посаду, отримавши понад 80% голосів.

Буттіджич був мером Саут-Бенда аж до 1 січня 2020 року.

За два терміни на цій посаді Буттіджич уславився тим, що перетворив занедбаний колишній завод Studebaker на сучасний технопарк Ignition Park, провів масштабну приватизацію понад 70 міських об'єктів, організував та втілив вражаючий план ремонту та знесення зруйнованих об'єктів по всьому Саут-Бенду — він охопив близько 1000 об'єктів нерухомості, з яких 40% були відремонтовані.

Крім того, Буттіджич запустив у місті пілотний проект з благоустрою та ремонту житла для сімей з низьким доходом, удосконалив міську інфраструктуру в рамках проекту Smart Streets (Розумні вулиці) — з урахуванням трафіку та заторів у місті переорієнтували рух, побудували нові розв’язки, розшили тротуари й обладнали мережу велодоріжок. Після того, як на початку першого мерського терміну Буттіджича місто оштрафували за порушення законодавства про безпечне та чисте водне середовищі, молодий міський голова ініціював та втілив успішне оновлення місцевої каналізації.

Крім того, за два терміни Буттіджичу вдалося залучити в місто майже $400 млн приватних інвестицій.

«Це найцікавіший мер, про який ви ніколи не чули», — писала про нього The Washington Post в 2014 році.

Ветеран Афганістану

Біографія Піта Буттіджича унікальна й тим, що вже працюючи мером, він у 2014 році взяв семимісячну відпустку, щоб вирушити служити на американську авіабазу Баграм до Афганістану.

На той момент Буттіджич був офіцером розвідки Військово-морського резерву США. Він приєднався до нього ще 2009 року за програмою DCO (Direct Commission officers), що дозволяє людям з високою кваліфікацією в США ставати офіцерами резерву без навчання у військовій академії або відповідного курсу в коледжі.

В Афганістані Піт Буттіджич входив до складу підрозділу, який працював над виявленням мереж фінансування тероризму, а також супроводжував свого командира як водій, зробивши понад 100 виїздів у Кабул. Пізніше Буттіджич жартома згадував, що виконував роль «військового Uber», оскільки йому доводилося стежити за можливими засідками та вибуховими пристроями уздовж дороги.

За свою службу Буттіджич отримав кілька нагород та пішов у відставку з Військово-морського резерву у 2017-му році.

Поліглот та відкритий гомосексуал

Під час служби в Афганістані Буттіджич опанував базовий рівень мови фарсі. Крім цього, він стверджує, що розуміє норвезьку та може читати цією мовою. Політик також давав коментарі журналістам іспанською та французькою — хоча про рівень його володіння ними в американській пресі тривають суперечки.

У 2015 році Піт Буттіджич зробив камінг-аут, заявивши в інтерв'ю газеті South Bend Tribune, що він гей.

Через два роки, в грудні 2017-го, Буттіджич оголосив про свої заручини з Частеном Глезманом, шкільним учителем з Саут-Бенда — вони зустрічалися кілька років та познайомилися онлайн. Пара одружилася влітку 2018 року на закритій церемонії та мешкає в Саут-Бенді.

Президентська кампанія 2020

У січні 2019 року Буттіджич оголосив, що має намір висунути свою кандидатуру на посаду президента США на виборах 2020 року від Демократичної партії, а через кілька місяців стартувала його офіційна кампанія.

Вже за перші чотири місяці кандидату, про якого мало хто чув раніше, вдалося залучити близько $7 млн, що стало на той момент четвертим результатів серед суперників-демократів.

У своїй програмі Буттіджич дотримується таких позицій:

підтримка легалізації абортів;

боротьба з кліматичними змінами: подвоєння обсягу виробництва чистої електроенергії в США до 2025 року, «нульові викиди» до 2050-го; відновлення членства США в Паризькій кліматичній конвенції;

більш жорстке законодавство щодо купівлі вогнепальної зброї;

радикальна реформа виборчого процесу в США: відмова від колегії виборщиків та прямі вибори президента;

прийняття федерального законодавства, яке забороняє дискримінацію на роботі щодо представників ЛГБТ;

скасування смертної кари;

легалізація марихуани аналогічно до канадської практики;

робота з профспілками для захисту і збереження робочих місць на тлі глобальної автоматизації виробництва;

збільшення мінімальної заробітної плати до 15 доларів на годину;

виділення близько $1 трлн на різні інфраструктурні проекти протягом 10 років, що має привести до створення 6 млн робочих місць.

Прихильники Буттіджича, а також американські та світові ЗМІ нерідко порівнюють багато його меседжі та імідж молодого інтелектуала з виборчою кампанією Барака Обами. Критики вказують на брак досвіду, адже Буттіджич ніколи не працював на найвищому політичному рівні, а лише був мером невеликого міста та консультантом в McKinsey.

Чимало ЗМІ також відзначають той факт, що Буттіджича навряд чи підтримає небіле населення США — політику згадали спірне звільнення кількох чорношкірих офіцерів поліції в його роки роботи мером. Їх викрили в незаконних записах розмов колег. Однак після того, як Буттіджич призначив на їхні місця білих, на його адресу звучали звинувачення в прихованому расизмі.

Проблемним питанням для консервативного прошарку виборців США може стати також гомосексуальність Піта Буттіджича: як показало одне з опитувань осені 2019 року, лише близько половини американців готові бачити на посаді президента відкритого гея.

Однак за висунення від Демократичної партії він бореться цілком успішно як для політичного ноунейма. Наприкінці листопада 2019 року опитування Quinnipiac University завідчило, що Буттіджич (16%) посів друге місце за популярністю після Джо Байдена (24%) серед можливих кандидатів від Демократичної партії.

Крім того, саме Буттіджичу 3 лютого вдалося виграти важливі стартові кокуси демократів у штаті Айова — молодий політик отримав 26,2%, тоді як 78-річний сенатор від Вермонта Берні Сандерс набрав 26,1%. Це перший випадок в історії президентських кампаній у США, коли представник ЛГБТ переміг на одному з етапів первинних виборів.

Сильні позиції Буттіджичу (20% потенційних голосів) прогнозують і на перших праймеріз, які пройдуть 11 лютого в штаті Нью-Гемпшир — це друге місце після Берні Сандерса (можливі 24%) у демократів, за даними опитування Monmouth University.

Якщо влітку 2019 року Демократична партія таки обере Піта Буттіджича своїм офіційним номінантом, а молодому політику вдасться здолати Дональда Трампа, він стане наймолодшим президентом в історії США.

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