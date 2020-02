Піт Бутіджич, наймолодший з потенційних кандидатів у президенти США від Демократичної партії, здобув знакову перемогу на старті первинних виборів у США — йому дісталися симпатії виборців Айови.

Піту Бутіджичу лише 38 років і його називають першим в історії США висуванцем на пост президента з покоління мілленіалів. Якщо йому вдасться обійти інших демократів та домогтися офіційного номінування від Демократичної партії, Бутіджіч також стане першим в історії США відкритим гомосексуалом — кандидатом у президенти.

НВ розповідає про найбільш незвичайного претендента на крісло в Білому домі в американських виборчих перегонах 2020.

Thank you, Iowa!



This is our shot, America. If you are ready to chart a bold new course for the country we love, I am asking you to join us, vote for this vision, and chip in to build the movement that will bring us together and defeat Donald Trump: https://t.co/hsYNYvH3pi pic.twitter.com/QMIRj7zY4R