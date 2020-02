В декабре в Китае начала распространяться неизвестная коронавирусная инфекция. Врачи заметили новую болезнь еще до начала эпидемии, но власти запретили о ней рассказывать. Один из врачей позже заразился сам и умер, а журналист, освещавший распространение вируса, исчез. В начале 2000-х Китай так же пытался скрыть эпидемию атипичной пневмонии.

6 февраля в Китае умер офтальмолог из Уханя Ли Вэньлян. Перед вспышкой коронавируса он был первым, кто предупреждал коллег о новом заболевании, но полиция, по его словам, объявила ему выговор и потребовала прекратить распространять слухи. В январе Вэньлян сам заразился вирусом.

Смерть врача вызвала широкий резонанс. В китайской социальной сети Weibo запустили флешмоб с хэштегами «Власти Уханя должны извиниться перед Вэньляном» и «Мы хотим свободы слова». Как пишет гонконгская South China Morning Post, посты, в которых жители Китая обсуждали смерть врача и требовали справедливости, набрали более 900 миллионов просмотров, но вскоре власти их удалили.

An incredible outpouring in #China for Dr. Li Wenliang, the brave doctor who had warned of a strange #coronavirus in #Wuhan, only to be censured for ‘spreading rumors’. He died this morning after contracting the virus; he was 34. This sketch everywhere on social media. @NBCNews pic.twitter.com/EQMxvWMkvf