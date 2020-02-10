Aly Song / Reuters

В декабре в Китае начала распространяться неизвестная коронавирусная инфекция. Врачи заметили новую болезнь еще до начала эпидемии, но власти запретили о ней рассказывать. Один из врачей позже заразился сам и умер, а журналист, освещавший распространение вируса, исчез. В начале 2000-х Китай так же пытался скрыть эпидемию атипичной пневмонии.

Врач, который мог остановить эпидемию

6 февраля в Китае умер офтальмолог из Уханя Ли Вэньлян. Перед вспышкой коронавируса он был первым, кто предупреждал коллег о новом заболевании, но полиция, по его словам, объявила ему выговор и потребовала прекратить распространять слухи. В январе Вэньлян сам заразился вирусом.

Смерть врача вызвала широкий резонанс. В китайской социальной сети Weibo запустили флешмоб с хэштегами «Власти Уханя должны извиниться перед Вэньляном» и «Мы хотим свободы слова». Как пишет гонконгская South China Morning Post, посты, в которых жители Китая обсуждали смерть врача и требовали справедливости, набрали более 900 миллионов просмотров, но вскоре власти их удалили.

An incredible outpouring in #China for Dr. Li Wenliang, the brave doctor who had warned of a strange #coronavirus in #Wuhan, only to be censured for ‘spreading rumors’. He died this morning after contracting the virus; he was 34. This sketch everywhere on social media. @NBCNews pic.twitter.com/EQMxvWMkvf — Janis Mackey Frayer (@janisfrayer) February 7, 2020

Группа китайских ученых написала открытое письмо, в котором призвала руководство страны защитить свободу слова, признать ошибку и извиниться перед Вэньляном. Ученые считают, что эпидемию коронавируса можно было предотвратить или сдержать, если бы полиция прислушалась к словам доктора.

Чжан Цяньфань, профессор права из Пекинского университета, предложил властям объявить 6 февраля — дату смерти Вэньляна — днем свободы слова. «Мы не можем позволить Вэньляну умереть напрасно. <...> Если люди будут молчать из-за страха, смерть наступит быстрее. Каждый должен сказать «нет» режиму, который угрожает свободе слова», — сказал профессор.

Всего полиция Уханя наказала за распространение слухов восемь человек. В конце января Верховный суд Китая раскритиковал ее и признал, что, если бы «слухам» верили, коронавирус было бы проще контролировать.

Карантин и цензура

После смерти Вэньляна стало известно, что в Китае пропал журналист Чэнь Цюши, который освещал вспышку коронавируса в Ухане. По словам родственников, он не выходил на связь четыре дня. В твиттере журналиста распространяют призывы о помощи — Цюши оставил одному из друзей данные для входа на случай исчезновения.

Chinese citizen journalist Chen Qiushi has been missing since Feb 6. He traveled to Wuhan to report on the coronavirus outbreak. His family and friends are deeply worried. Please help to spread the news and support him.@realDonaldTrump @marcorubio @SecPompeo @VP @WhiteHouse https://t.co/WZymKUlIES — 陈秋实（陳秋實） (@chenqiushi404) February 9, 2020

Как пишет CNN, Цюши приехал в Ухань 24 января — на следующий день после того, как транспортное сообщение с городом приостановили. Он посещал больницы, центры временной изоляции и похоронные бюро — и критически отзывался о действиях властей в условиях распространения болезни. Для защиты от вируса журналист использовал только маску и очки.

Чэнь Цюши. Скриншот: канал журналиста на YouTube

Исчезновение Цюши начали обсуждать в Weibo. «Мы не можем допустить повторения того, что случилось с Вэньляном!» — написал один из пользователей.

Позже власти связались с родителями Цюши и сообщили, что их сына временно изолировали на карантин. Они отказались говорить, где именно находится журналист и когда его выпустят. Друзья Цюши утверждают, что он был здоров.

Во время поездки в Ухань Цюши публиковал видео, в которых рассказывал в том числе о давлении властей на его родителей. По словам журналиста, таким образом его хотят заставить замолчать. «Я не боюсь смерти. Почему я должен бояться тебя, Компартия?» — говорил он.

Арест в больнице

Эпидемия SARS началась в Китае в 2002 году. О ее настоящих масштабах первым рассказал военный хирург Цзянь Яньюн, которому сейчас 88 лет. Весной 2019 года его под предлогом лечения от пневмонии изолировали в военном госпитале, где он проработал более 60 лет. Друзья рассказывали, что Яньюн находился под усиленной охраной — членам семьи запретили его посещать. Врача заставили принимать лекарства, которые привели к частичной потере памяти. Он провел в госпитале больше месяца.

Жена Яньюна рассказала The Guardian, что с тех пор он находится под домашним арестом, ему запрещены любые контакты с внешним миром.

Яньюн неоднократно обращался к руководству страны с просьбой пересмотреть официальную точку зрения на события на площади Тяньаньмэнь 1989 года, которые спустя 30 лет остаются чувствительным вопросом для Компартии Китая. В 2004 году, после разоблачения молчания властей об эпидемии, Яньюн был задержан китайскими спецслужбами и вывезен в тайное место, где его заставляли отказаться от письма о расстреле демонстрантов.