На протяжении своей политической карьеры Берни отстаивал гражданские, трудовые и социальные права. Выступал в защиту прав женщин, афроамериканцев и представителей ЛГБТ-сообщества, декриминализацию марихуаны и борьбу с изменениями климата.

Берни Сандерс является одним из двух лидеров кокусов в Айове — первом голосовании за выбор кандидата от Демократической партии, который будет бороться против президента Дональда Трампа на выборах в ноябре. У Сандерса, согласно прогнозам, самые большие шансы выиграть три следующих праймериз. Независимому сенатору от Вермонта 78 лет — он самый старший из потенциальных кандидатов в президенты США этого года. И за него агитирует самая молодая конгрессвуман в истории США — Александрия Окасио-Кортез.

КТО ТАКОЙ БЕРНИ САНДЕРС?

Он второй раз баллотируется в президенты. Во время прошлой президентской кампании Берни Сандерс остановился в шаге от выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии. Тогда он проиграл Хиллари Клинтон, которая, в свою очередь, на всеобщих выборах проиграла Дональду Трампу, хотя и набрала на три миллиона голосов больше.

Его кампания называется «Не я. Мы» (Not me. Us), всегда добавляя, что ни один кандидат не способен одолеть Дональда Трампа и класс миллиардеров в одиночку — «Есть только один способ победить — вместе».

Берни Сандерс (Bernie Sanders) в 2006 году был избран в Сенат США после проведенных 16 лет в качестве единственного конгрессмена от Вермонта в Палате представителей. Текущая сенатская каденция стала уже третьей для Берни после победы на выборах в 2018 году с 67 процентами голосов.

Он родился в Бруклине, штат Нью-Йорк. Учился в Бруклинском колледже и Чикагском университете. После окончания университета он переехал в Вермонт, где работал плотником и режиссером документальных фильмов.

В 1981 году Берни Сандерса избрали мэром Берлингтона — крупнейшего города штата. Сандерс выиграл выборы с перевесом всего в 10 голосов, обогнав шестикратного мэра.

Будучи мэром, руководство Берни помогло превратить Берлингтон в один из самых захватывающих и пригодных для жизни небольших городов в Америке. По крайней мере, так говорится на официальном сайте кампании Берни Сандерса. Под его управлением город добился больших успехов в доступном жилье, прогрессивном налогообложении, охране окружающей среды, уходе за детьми, правах женщин, молодежных программах и искусстве.

В Конгрессе Берни Сандерс неустанно боролся за работающие семьи, сосредоточившись на сокращающемся среднем классе и растущем разрыве между богатыми и всеми остальными.

Берни назвали «практичным и успешным законодателем», а в Палате представителей его назвали «королем поправок» за то, что он принял больше поправок, чем любой другой конгрессмен.

Он поддерживает право женщин на аборт, запрет на полуавтоматическое оружие и выступает за мгновенные проверки для владельцев оружия.

Берни Сандерс был принципиальным противником смертной казни на протяжении всей своей политической карьеры.

Я предпочел бы, чтобы наша страна стояла бок о бок с европейскими демократиями, а не с такими странами, как Китай, Иран, Саудовская Аравия и другие, которые поддерживают смертную казнь. Берни Сандерс. Октябрь 2015 года.

В письме, которое он опубликовал в 1972 году, когда он был кандидатом на пост губернатора штата Вермонт, Сандерс призвал к отмене всех законов, направленных против гомосексуальности.

В 1980-х Сандерс поддержал введение в Берлингтоне Дня гордости лесбиянок и геев в качестве мэра города и подписал резолюцию с рекомендацией, чтобы все уровни государственной власти поддержали права ЛГБТ.

Вермонт стал первым штатом, легализовавшим однополые союзы в 2000 году, и в 2009 стал первым штатом, легализовавшим однополые браки законом.

Сандерс считает, что для новых иммигрантов должен быть создан путь к гражданству.

Берни Сандерс был одним из организаторов борьбы за гражданские права в Университете Чикаго в 1960-х и получил от Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения оценку 100 % в их рейтинге голосований по вопросу гражданских прав. В 1988 году Сандерс участвовал в президентской кампании Джесси Джексона — второго в истории США темнокожего, который баллотировался в президенты.

В рамках своей предвыборной программе 2016 года, Сандерс призывал к прекращению четырех основных типов насилия против темнокожих американцев: физического, политического, правового и экономического.

Сандерс активно поддерживает отделение церкви от государства.

Будучи главой сенатского комитета по делам ветеранов, Берни Сандерс работал через проход, чтобы «преодолеть ядовитые партийные разногласия в Вашингтоне и заключить одну из самых значительных сделок за последние годы». В 2015 году демократическое руководство избрало Берни Сандерса высокопоставленным членом Совета в бюджетном комитете Сената.

Берни живет в Берлингтоне, штат Вермонт, со своей женой Джейн. У него четверо детей и семь внуков.

Зеркало недели