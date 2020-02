Володимир Зеленський звільнив голову Офісу президента Андрія Богдана та замінив його іншим Андрієм — Єрмаком. Продюсер та правник Єрмак із весни минулого року обіймав посаду з лаконічною назвою — «помічник президента». В цьому статусі він встиг злітати за українськими полоненими до Росії, взяти участь у «нормандській зустрічі» і з’явитися в свідченнях дипломата Вільяма Тейлора у Конгресі США. Радіо Свобода зібрало все, що відомо про нового голову ОП.

На початку 2018 року кінопродюсер та юрист Андрій Єрмак прийшов до студії Радіо Свобода, щоб поговорити про українське кіно. Але зрештою відомим широкому загалу його зробило не продюсування стрічок «Межа», «Правила бою» та «Сквот 32».

Магістр права, засновник «Міжнародної юридичної компанії» Андрій Єрмак був не надто публічною особою аж до президентських виборів 2019 року. Але одразу після перемоги на виборах Володимир Зеленський призначив його своїм помічником, і вже незабаром Єрмак зажив слави головного куратора зовнішньополітичного напрямку, зокрема у відносинах зі Сполученими Штатами та Росією.



За даними видання «TheБабель», Єрмак та Зеленський познайомилися ще під час роботи майбутнього президента на каналі «Інтер» у 2011-2012 роках.

За неповний рік у владній команді Єрмак встиг стати фігурантом розслідування проєкту Радіо Свобода та Суспільного мовника «Схеми». Журналісти знайшли бізнес-партнера Єрмака в Росії — ним виявився підприємець Рахамім Еммануїлов, який своєю чергою має партнерами представників російської владної верхівки. Сам Єрмак тоді пояснив, що Еммануїлов є другом його батька, і востаннє вони спілкувалися близько 10 років тому.

Андрія Єрмака у ЗМІ встигли наректи «тіньовим міністром закордонних справ». В інтерв’ю Радіо Свобода восени міністр закордонних справ Вадим Пристайко визнав, що Єрмак залучається «в специфічних, часто критичних для президента моментах», зокрема до роботи в «нормандському форматі».

Саме Єрмак, а не Пристайко чи тодішній голова Офісу президента Богдан, зустрічався з послом Сполучених Штатів у Євросоюзі Ґордоном Сондландом улітку 2019 року. Про цю зустріч зокрема розповідав співробітник посольства США в Києві Дейвід Голмс Палаті представників у рамках справи про імпічмент Дональда Трампа.

Wonderful meeting in #Kyiv with members of President @Zelenskyyua’s team Andriy Yermak and Igor Novikov, where we discussed U.S. support for #Ukraine, the importance of the Euroatlantic partnership, and energy security. pic.twitter.com/LKAI0LYChZ