Результаты местных выборов, которые должны состояться осенью текущего года, будут особенно интересными, учитывая несколько важных обстоятельств.

Во-первых, это будут выборы, которые наконец должны стать итогом длительного процесса децентрализации.

Во-вторых, они могут стать как очередным триумфом, так и сплошным фиаско для провластной команды в целом и для политической партии «Слуга народа», в частности.

В-третьих, местные выборы-2020 могут задать новые тренды в партийных процессах – благодаря им могут, наконец, стать более понятными методы борьбы и тактика «старых» и «новых» политических сил, измениться баланс и расстановка сил во внепарламентской политической жизни. Обычно это означает и то, что может существенно измениться общественное доверие к действующей Верховной раде, которая сейчас на две трети состоит из народных депутатов от партии «Слуга народа». А это первая ласточка в вопросе возможности досрочных парламентских выборов.

Очевидно, что местные выборы осенью 2020 года станут своеобразным «периодом открытий» для всех ключевых политических игроков. И следующий год может быть не менее определяющим для будущего политической жизни в Украине.

Непростые правила, непростые рейтинги

За последние несколько месяцев произошло немало изменений, которые существенно повлияли на архитектуру партийной жизни. Во-первых, партии, которые на прошлых выборах получили не менее 2% голосов избирателей, лишили государственного финансирования, сократив и оставив его только для парламентских политических сил (то есть тех партий, которые сумели преодолеть 5% избирательный барьер). Конечно, это обстоятельство существенно повлияло на институциональные возможности для ряда внепарламентских партий, которые продемонстрировали неплохой результат во время досрочных парламентских выборов летом прошлого года.

Во-вторых, был принят новый Избирательный кодекс, который, среди прочего, будет иметь существенное влияние и на проведение местных выборов осенью этого года.

В-третьих, и это уже касается непосредственно организации избирательного процесса во время местных выборов 2020-го – была существенно увеличена стоимость участия кандидатов в местных выборах. Эксперты отмечают, что в целом стоимость выросла в 40 раз - в 10 раз вырос размер залог за изменения формулы ее расчета, и еще в 4 раза эта сумма увеличилась вследствие роста минимальной заработной платы, которая также является одним из компонентов этой формулы. Поскольку одной из величин этой формулы есть и количество населения, проживающего в том или ином населенном пункте, размер залога существенно возрастет для кандидатов в местные органы власти и мэров крупных городов (особенно речь идет о городах-«миллионниках») и столице.

Такой «имущественный ценз» станет существенным барьером для участия в местных выборах для многих партий и кандидатов. Возможно, именно на такой ход событий и надеются в пропрезидентской политической силе: максимально «зачистить» конкурентное поле от новичков, которые могут стать неожиданной электоральной альтернативой партии власти.

В общем, если оценить последние рейтинги, то «Слуге народа» пока нечего бояться. А вот остальным парламентским и внепарламентским партиям следует существенно задуматься о своем ближайшем политическом будущем. Пока неплохие позиции удерживают «Оппозиционная платформа «За жизнь» и «Европейская Солидарность», которые за последние годы активно работали над созданием партийной сети ячеек. Очевидно, свой кусок «электорального пирога» получит и наиболее опытная (в том числе, и по дате создания) из всех нынешних политических игроков партия «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко. Всем остальным придется существенно поработать над своими электоральными позициями.

Карманные партии или рост влияния местных элит?

Сразу после получения подавляющей электоральной победы на президентских и внеочередных парламентских выборах у команды Владимира Зеленского появился соблазн устроить и внеочередные местные выборы весной 2020 года. Впрочем, в результате очень многих факторов от данной идеи отказались. Одной из весомых причин было отсутствие сформированных команд «Слуги народа» на местах.

С подобными проблемами когда-то сталкивались многие провластные политические команды. Каждая из них решала этот вопрос по-своему, однако интересным будет обратиться к недавнему опыту команды Петра Порошенко. В тогдашней Администрации президента пытались создать лояльную к власти структуру местных партийных проектов, которые финансировались представителями местных элит. Взамен «местные князьки» и их команды получали поддержку из центра. Система держалась не только на взаимовыгодном политическом сотрудничестве, но на страхе. Многие из региональных лидеров имели коррупционный или негативный политический шлейф, а значит – в любой момент их могли посетить правоохранительные органы с открытыми уголовными делами.

Однако сейчас стало очевидным другое. Политические взаимосвязи на региональном уровне оказались более устойчивыми, чем более мощная, на первый взгляд, «надстройка» на центральном уровне. Поэтому и сейчас местные элиты устраивают своеобразный «кастинг» накануне местных выборов, заманивая в свои ряды наиболее перспективных региональных политиков и активистов. Мощные региональные игроки могут появиться в Харькове, где первую скрипку играет мэр Геннадий Кернес, в Одессе, где до сих пор сильным остается влияние мэра Геннадия Труханова. Своеобразный «ренессанс» собственного политического влияния на местном уровне может произойти с партией «Самопомощь» во Львове, где лидирующие позиции сохраняет за собой мэр Андрей Садовый. Восстановить свой политический потенциал попробует на местных выборах экс-премьер Владимир Гройсман, который в свое время не оставил планы на создание собственной региональной политической партии в родной для него Виннице. Сразу ряд региональных политиков собираются идти во главе собственных политических партий в Полтаве. Не исключением станет и Днепр, в котором сильные позиции сохраняют как бывшие и нынешние соратники Игоря Коломойского, так и бывшие «регионалы», многие из которых оказались или в «ОПЗЖ», или в «Оппозиционном блоке» команды Рината Ахметова.

Оценить настоящее электоральное влияние всех этих местных политических проектов крайне трудно. Однако очевидно одно: провластной партии «Слуга народа» придется договариваться с местными элитами, иначе они существенно попортят нервы политическим амбициям команды Владимира Зеленского.

Внепарламентские возможности

Сразу с полдесятка политических партий, которые сейчас находятся вне парламента, имеют неплохие шансы закрепить и улучшить свои электоральные позиции во время местных выборов.

Для многих из них это еще и чуть не последняя попытка заявить о себе, в надежде не «погаснуть» до следующих очередных или внеочередных парламентских выборов.

Среди таких политических аутсайдеров «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Самопомощь». Обе политические силы имели собственные фракции в парламенте предыдущего созыва. Сейчас «Самопомощь» существенно потеряла в кадровом потенциале, став «политическим донором» для других «новых» и «старых» партийных брендов. Однако эта политическая сила пока не потеряла своего базового региона. Именно со Львовщины и Львова эта политическая сила может заново попробовать реабилитироваться в глазах более широкого количества избирателей.

В «Радикальной партии» проблемы гораздо серьезнее – падение рейтингов главного «локомотива» бренда «радикалов» – политика Олега Ляшко. Конечно, партия еще найдет в себе силы принять участие в местных выборах, но без существенных электоральных вливаний о дальнейшем политическом будущем нечего и говорить.

Неплохие шансы зайти со своим порядком дня у партии «Сила и честь» и в «ВО «Свобода». При этом националисты остаются нишевой партией, хотя составят существенную конкуренцию для всех политических сил на местном уровне в западных областях. А вот «Сила и честь» под руководством Игоря Смешко может более существенно ударить по потенциальному электорату «Слуги народа» в центральных и восточных регионах Украины.

Появится ли в последующие несколько месяцев партия, которая может стать своеобразным «джокером» и испортить планы как мощным рейтинговым политическим силам, так и новичкам, которые уже о себе заявили, – вопрос пока открытый. Учитывая то, что местные выборы могут состояться и на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей, такая партия может полностью иметь пророссийский вектор и такое же происхождение своего финансирования. Наиболее вероятно, что в случае такого сценария Кремль может сделать ставку на некий новый проект, модернизированной под региональную специфику с подчеркнуто «левой» идеологией.

Александр Радчук, «Слово и Дело»