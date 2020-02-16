В южном полушарии сейчас лето, и нынешний февраль в Антарктике выдался аномально теплым. На этой неделе там был зарегистрирован температурный рекорд: на ближайшем к Южной Америке острове температура поднялась до двадцати градусов тепла, как в Киеве или Москве летом.

Лед на «белом континенте» тает стремительными темпами: почти каждый час от Антарктиды откалывается по айсбергу. Пару дней назад в океанское плавание отправился особенно гигантский айсберг – размером в 300 квадратных километров. Он откололся от крупнейшего в Антарктиде ледника Пайн Айленд.

По словам ученых, так ледники реагируют на изменения климата.

— На самом деле это только часть процессов, которые там происходят каждый день. А в принципе Антарктида тает со страшной скоростью, – признает Евгений Дикий, директор Национального Антарктического центра в Украине.

Он совсем недавно вернулся из экспедиции и подчеркивает, что данные, которые сегодня в Антарктиде фиксируют специалисты, аномальны, а последствия теплой зимы в Южном полушарии могут быть катастрофическими для всей планеты. В Антарктике сосредоточено около 70% запасов всей пресной воды на планете. Если лед начнет интенсивно таять, уровень Мирового океана может подняться на высоту до 60 метров.

— Для некоторых островных стран это уже сейчас серьезная проблема. Это перспектива не завтрашнего дня, а сегодняшнего – Некоторые острова уже полностью пошли под воду. И некоторые островные государства в Тихом и Индийском океане даже рассматривают сейчас проекты полного переселения населения. Потому что их страны просто не будет на карте через несколько лет, – призывает задуматься Евгений Дикий.

Согласен с коллегой Марцело Леппе, директор чилийского Антарктического института: «Такая температура – результат феномена, который усиливается из-за тепловых волн, которые мы испытываем с конца декабря».



Потепление влияет не только на пейзаж Антарктиды, но и на фауну южного континента. За последние 50 лет в Антарктиде исчезли более половины обитавших там пингвинов: растаял лед, а из местных вод ушел криль – планктон, которым они питаются.



По данным ученых, последние 10 лет – самые жаркие за всю историю метеонаблюдений на Земле. Планета нагревается все быстрее, отсюда – сильные штормы, наводнения, засухи и лесные пожары. Что самое страшное, по словам ученых, – так это то, что полностью остановить этот процесс уже, видимо, невозможно.

Евгения Токарь. Настоящее время.