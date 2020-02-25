Верховная рада уже полторы пленарные недели потратила на рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли: прошли чуть больше 1,5 тысячи из 4 (учли всего две). По прогнозам, вынести законопроект на голосование смогут только в конце марта или в начале апреля. Этот законопроект – яркий пример того, как народные депутаты могут использовать правки не для усовершенствования документа, а чтобы затянуть его принятие (большинство правок поданы политическими силами, которые выступают против продажи земли). «Слово и Дело» предлагает посмотреть, к каким инициативам подавали наибольшее количество правок, и сколько времени ушло на их принятие.

К многострадальному Избирательному кодексу, над которым депутаты VIII созыва работали несколько лет, подали 4 тысячи 568 правок, и ни одна из них не нашла поддержки в зале. В итоге на их рассмотрение ушло три пленарных недели, с начала июня и до 11 июля, когда закон приняли во втором чтении. Отметим, что тогдашний президент Петр Порошенко закон не подписал, а президент Владимир Зеленский – ветировал. Верховная рада IX созыва приняла Избирательный кодекс с предложениями президента в декабре.

К законопроекту «Об обеспечении права на справедливый суд», который приняли еще в 2005 году, подали 3 тысячи 147 правок. Однако с их рассмотрением справились всего за один день, такое возможно, если никто из авторов поправок не настаивает на их принятии.

Также за один день Рада IX созыва приняла законопроекты «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий». К ним подали больше 2 тысяч правок. В случае с изменениями в Налоговый кодекс учли 9.

17 пленарных дней депутаты прошлого созыва потратили на рассмотрение законопроекта об украинском языке. Они рассмотрели почти 2,1 тысяч правок, и ни одна из них не набрала в зале достаточного количества голосов. Андрей Парубий, который тогда был спикером, заявлял, что принятие законопроекта затягивают специально: «Также могу сказать, что вкладываются огромные ресурсы, в том числе и медийные, чтобы сорвать принятие этого исторического закона».

Больше 1,9 тысяч правок к законопроекту «О Высшем антикоррупционном суде» рассмотрели за шесть пленарных дней (ни одну правку не учли). Закон «Об образовании» смогли принять за один день, несмотря на 1,7 тысяч поправок к нему. Также за один день Верховная рада справилась с законопроектами «О местных выборах», «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» и «О государственной службе», хотя к ним было подано больше 1,3 тысяч правок.

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