Відповідно до даних реєстру речових прав, 13 квадратних метрів у цьому будинку належить Одеській міській раді, 216 квадратів – фірмі «Мрія-ОС», 98 – фізичній особі Бляхеру, є частка у фізичної особи Зуєвої. Приміщення площами 450 і 98 квадратних метрів належать ТОВ «Петрекс плюс», 882 квадрати – ТОВ «Мрія», 48 квадратів – ТОВ «Реставратор-1946», ще 450 – Євгенові Побережнюку. Всі ці юридичні й фізичні особи пов’язані із одеським бізнесменом Русланом Тарпаном, засновником будівельно-інвестиційної групи компаній «Інкор».

А закон України «Про охорону культурної спадщини» покладає обов’язки утримання пам’ятки в належному стані і захищати від ушкоджень саме власників, уповноважений ним орган або користувача. 27 стаття цього ж закону передбачає, що коли пам’ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник зобов’язаний привести її до належного стану.

«Якщо вони передані в приватну власність, відповідно, обов’язок покладається на власника стосовно збереження цієї пам’ятки, проведення відповідного ремонту, реставрації тощо, – пояснює правові тонкощі процедури юристка Тетяна Чернишенко. – Всі ці дії він має проводити виключно за дозволом».

Але чи брали участь у реставрації будинку Руссова фірми, пов’язані з Русланом Тарпаном? Виявилося, що ні: на реконструкцію були використані лише кошти міського бюджету.

Чому не були використані у реконструкції кошти інших співвласників будівлі? Про це журналісти запитали в мера Одеси Геннадія Труханова. Той каже: з Тарпаном домовитися не вдалося.

«Ось він як, не знаю в якій ролі, каже: ось у мене є проєкт, як врятувати будинок Руссова. Я кажу – показуйте. Він мені показав проєкт, який передбачав надбудову над верхнім поверхом, ще там якогось великого цілого комплексу у вигляді новобудови. Доволі цікаво з точки зору новітньої архітектури, але яке цілковито змінює вигляд будинку Руссова, його архітектурну привабливість. Я сказав, що ніколи в житті ми тобі не дозволимо це зробити», – розповів Труханов журналістам.

А щодо можливості через суд вплинути на власників приміщень – мерія лише зараз над цим розмірковує.

– Ось ці власники частини приміщень – чому вони на це не дали грошей і чому вони не покарані?

– Тепер послухайте мене. Якщо є можливість виправити гроші – це питання не завершене. Юридичний департамент якраз цим займається. Там, по-моєму, 41 квартира – я можу помилятися. Так ось, 41 позов потрібно подавати до власників квартир. І, звісно, якщо ми зможемо це зробити, якщо суд ухвалить таке рішення і ми зможемо все це організувати, то ми будемо раді повернути ці гроші. Але на той час, дім ось-ось мав зруйнуватися – ви бачили, що його палили, пожежі…

Та крім того, що фірми Руслана Тарпана отримали відновлені коштом міста квадратні метри в будинку Руссова, журналісти виявили, що і управляти будинком будуть власники приміщень, а не мерія – відповідно до реєстру судових справ.

У 2017 році з ініціативи співвласників приміщень-квартир у будинку Русова створили ОСББ «Реставратор 21», яке, відповідно до чинного законодавства, має право перебрати на себе функції управління будинком Руссова. Керівником ОСББ стала людина, близька до Тарпана, – Євген Побережнюк. Не маючи реального впливу на діяльність новоствореного ОСББ, рада намагалася в суді визнати недійсним сам факт створення об’єднання. Зрештою, суд вирішив скасувати його реєстрацію. Але у жовтні 2018 року Велика палата Верховного суду відмовила міськраді у задоволені позову і таким чином легітимізувала ОСББ. Хоча Труханов чомусь переконаний, що створення ОСББ мерія скасувала.

– ОСББ? А ви почитали рішення, яким ми скасували створення цього ОСББ?

– Розкажіть.

– Ви знаєте, що ось це ОСББ, яке було створено, по-перше, з порушеннями, по-друге, воно робило все, щоб дім розвалився, і щоб побудувати там щось нове. А ми не дали їм змогу – і не дамо їй це зробити.

Наразі Руслан Тарпан, відповідно до даних бази МВС, перебуває у розшуку.

«Схеми в регіонах» сконтактували із його прес-службою і надіслали інформаційний запит. На момент публікації журналістам так і не відповіли.

Так, Одеса – унікальне місто в Україні. З багатою історією і великою кількістю архітектурних пам’яток, які, втім, треба рятувати вже зараз.

Сам факт реконструкції багатостраждального будинку Руссова – безумовно, гарний приклад того, що об’єкти, які пережили пожежі і десятиліття руйнування, можна рятувати. Але це не найкращий приклад ефективного використання міських коштів для такого порятунку – коли приватному власникові безплатно відновлюють стіни і перекриття коштом одеситів.

Максим Савчук, Альона Щербакова, Кирило Овсяний, Олена Мудра, Павло Лісниченко, Радіо Свобода