У Сирії сталося чергове загострення — утім цього разу воно, схоже, виходить з-під контролю. Щонайменше кількадесят турецьких військових загинули внаслідок авіаударів у сирійській провінції Ідліб, яка за останні місяці стала місцем основного напруження в сирійському конфлікті.

Разом із експертом із міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілією Кусою hromadske пояснює простими словами, що відбувається в Ідлібі, що там роблять Туреччина й Росія і що може бути далі.

Що сталося, хто кого обстріляв?

Коротко. Спершу атакували турецьких військових (начебто Сирія, але вона не підтвердила), а потім Туреччина завдала удару у відповідь.

Надвечір 27 лютого ЗМІ повідомили про серію авіаударів у сирійській провінції Ідліб. Вразили позиції, де розташовувалися турецькі війська. За даними турецької сторони, загинули 33 їхніх військових (спершу повідомляли про лише дев’ятьох убитих).

Хто саме наніс авіаудар — невідомо. Туреччина заявила, що це урядові сирійські війська під керівництвом Башара Асада; Сирія ці заяви поки не коментувала.

Туреччина заявила про удари у відповідь по «всіх виявлених цілях режиму Асада». Застосовували як наземні війська, так і авіацію. Турецьке державне інформагентство Anadolu заявило про знищення 1700 сирійських військових, однак підтвердження цьому немає.

На тлі подій глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу поговорив телефоном із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щодо подальших дій (Туреччина є членом НАТО). Також поговорили міністри оборони США та Туреччини.

Напередодні обстрілів сирійська опозиція заявила, що повернула під свій контроль місто Саракеб, яке раніше відвоювали війська Асада. Саракеб розташований на трасі М5, яка має стратегічне значення, тому контроль над нею є важливим для сирійського уряду.

Утім Росія заявила, що сирійські урядові війська успішно відбили наступ.

Чому саме Ідліб? І що там робить Туреччина?

Коротко. Ідліб має стратегічне значення. Для Сирії це — важлива для контролю за кордоном провінція. Для Туреччини контроль над Ідлібом означає зупинку припливу сирійських біженців у країну.

Ідліб — це сирійська провінція, яка має важливе значення як для Сирії, так і для Туреччини.

Для Сирії це регіон, через який проходять дві траси міжнародного значення М4 («Латакія-Алеппо») і М5 («Даара-Алеппо»). Контроль над ними забезпечив би Дамаску контроль над північним прикордонням країни. Окрім того, саме в Ідлібі базується кістяк опозиційних до Дамаска сил, проти яких Асад воює.

Для Туреччини Ідліб має безпекове й геополітичне значення.

Внаслідок наступу сирійських урядових військ за підтримки Росії в Ідлібі на сирійсько-турецькому кордоні з’явився понад мільйон біженців, які не хочуть жити за влади Башара Асада. Туреччина хоче не допустити, щоб вони потрапили на її територію — там і так вже 3,7 мільйона біженців із Сирії.

Контроль над Ідлібом дав би можливість Анкарі не лише заблокувати в цій провінції понад мільйон біженців, а й повернути в Сирію частину біженців, які вже перебувають на турецькій території.

Якщо ж сили Асада встановлять контроль над Ідлібом, Туреччина буде змушена визнати, що всі її військові дії на півночі Сирії були марними. Тому Анкара у відповідь на наступ сирійських військ в Ідлібі направила туди своїх військових, аби зберегти свої позиції.