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Довгоочікувані вибори у 86 ОТГ у 21 області України, а також додаткові вибори в 33 ОТГ пройшли без сенсацій. І Миколаївщина тут не виключення. Ключове - кричущих порушень виборного законодавства помічено не було. В першу чергу, тому, що поліція спрацювала на «відмінно».
А тепер про перші результати. Досить очікувано, що, за попередніми підрахунками штабів, тільки десь третина мандатів по всій країні відійшла «Слугам народу», що може підтверджувати охолодження довіри з боку громадян держави до якості дій нових політиків. Можливо, щось іще зміниться до часу офіційного оголошення результатів.
Падіння рейтингу - це, на мою думку, народна відповідь на ефективність внутрішньої та зовнішньої політики. Знищення під виглядом оптимізації академії наук, ліквідація ключових міністерств і відомств, конспірологічні земельні ігрища, скорочення бюджетних видатків, крім захищених, поверхнева кадрова політика, світоглядний провінціалізм на фоні геополітичних загроз та безпекових викликів. Про позиційні війни між адміністраціями та радами, імітацію конкурсів на мовного омбудсмена, голову Шевкому чи керівника УІНП не згадуватиму: пошита білими нитками журба.
Підтримую застереження своїх однодумців у тому, що результати місцевих виборів, що відбулися передріздвяної неділі, – перша ластівка сподіванням тих, хто повірив у легкість розв’язання складних українських проблем своїми простими і швидкими рішеннями.
Жевріє надія, що на Миколаївщині, як і по всій Україні, справжніх пасіонарних особистостей, загартованих вогнем і мечем епохи, не зменшилося. Збережемо єдність - добудуємо успішну державу нашим дітям.
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Тарас КреминьБлоггер
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Тарас КреминьБлоггер
|Народный депутат Украины
Довгоочікувані вибори у 86 ОТГ у 21 області України, а також додаткові вибори в 33 ОТГ пройшли без сенсацій. І Миколаївщина тут не виключення. Ключове - кричущих порушень виборного законодавства помічено не було. В першу чергу, тому, що поліція спрацювала на «відмінно».
А тепер про перші результати. Досить очікувано, що, за попередніми підрахунками штабів, тільки десь третина мандатів по всій країні відійшла «Слугам народу», що може підтверджувати охолодження довіри з боку громадян держави до якості дій нових політиків. Можливо, щось іще зміниться до часу офіційного оголошення результатів.
Падіння рейтингу - це, на мою думку, народна відповідь на ефективність внутрішньої та зовнішньої політики. Знищення під виглядом оптимізації академії наук, ліквідація ключових міністерств і відомств, конспірологічні земельні ігрища, скорочення бюджетних видатків, крім захищених, поверхнева кадрова політика, світоглядний провінціалізм на фоні геополітичних загроз та безпекових викликів. Про позиційні війни між адміністраціями та радами, імітацію конкурсів на мовного омбудсмена, голову Шевкому чи керівника УІНП не згадуватиму: пошита білими нитками журба.
Підтримую застереження своїх однодумців у тому, що результати місцевих виборів, що відбулися передріздвяної неділі, – перша ластівка сподіванням тих, хто повірив у легкість розв’язання складних українських проблем своїми простими і швидкими рішеннями.
Жевріє надія, що на Миколаївщині, як і по всій Україні, справжніх пасіонарних особистостей, загартованих вогнем і мечем епохи, не зменшилося. Збережемо єдність - добудуємо успішну державу нашим дітям.
|
10 тез про обласний бюджет Миколаївщини на 2016 рік
3077
|
Африканській чумі свиней - боротьбу, горе-чиновникам - звільнення!
3319
|
#підтримуюТАКТV
2464
|
Щодо можливого замінування Кривоозерського аграрного ліцею
2401
|
Хто відповість за львівський сміттєколапс?
2676
|
Колеги-нардепи, уникаймо популізму: його і так достатньо в світі
2841
|
Освіта потребує реформ
2796
|
Разом - до реформ освіти!
2883
|
Чи потрібен Миколаєву музей міста?
2988
|
Схиляю голову перед пам'яттю батьків нації
3240
|
Миколаївщина — надійний партнер?
3319
|
Чим вигідна львівська «сміттєва справа» Миколаєву?
4017
|
Відродження чи занепад
3140
|
Альтернативна енергетика Миколаївщини
3428
|
Наймоторошніші місця Миколаєва: полігон ТПВ чи невідомі фавели?
4247
|
Щодо одних із найгірших результатів ЗНО по Миколаївщині
3211
|
Українській школі — конституційну підтримку державної мови
4188
|
Гірським та острівним школам у важкодоступній місцевості - парламентську підтримку
3265
|
Миколаївщина-80: річниця створення області та "червоний терор"
2291
|
Мовна битва за українську освіту: ми переможемо!
3223
|
Перезавантаження освіти по-миколаївськи: стрибок у прірву чи марафон назустріч реформам?
3781
|
Що змішалося в домі Облонських?
2937
|
Лікарням - краще обладнання, лікарям - підвищення зарплат!
3449
|
Бути розумним - be smart - перспективно!
2613
|
Золоте 30-ліття українського фрістайлу з миколаївською пропискою
3068
|
Інтернет у школах Миколаївщини: доступ до знань чи тест на цифрові реформи?
1731
|
Бразилія готова навчатися в Україні!
1598
|
Україна - вперше на книжковому ярмарку в Буенос-Айресі
1543
|
Університетська клініка - семимильний крок у майбутнє!
2469
|
Чи відремонтують Варварівський міст та головні транспортні артерії півдня України?
2107
|
Вступна кампанія-2018: надія на відродження вищої освіти Миколаївщини?
1799
|
Коли створять у школах рекомендоване безпечне середовище?
2614
|
Де ж освітня субвенція для Миколаївщини або ледачих гастролерів - на звільнення!
1339
|
Чи потрібна освітня субвенція миколаївським чиновникам?
931
|
Миколаївщина - колиска театрального мистецтва?
1270