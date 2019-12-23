Про результати виборів у ОТГ

Довгоочікувані вибори у 86 ОТГ у 21 області України, а також додаткові вибори в 33 ОТГ пройшли без сенсацій. І Миколаївщина тут не виключення. Ключове - кричущих порушень виборного законодавства помічено не було. В першу чергу, тому, що поліція спрацювала на «відмінно».

А тепер про перші результати. Досить очікувано, що, за попередніми підрахунками штабів, тільки десь третина мандатів по всій країні відійшла «Слугам народу», що може підтверджувати охолодження довіри з боку громадян держави до якості дій нових політиків. Можливо, щось іще зміниться до часу офіційного оголошення результатів.

Падіння рейтингу - це, на мою думку, народна відповідь на ефективність внутрішньої та зовнішньої політики. Знищення під виглядом оптимізації академії наук, ліквідація ключових міністерств і відомств, конспірологічні земельні ігрища, скорочення бюджетних видатків, крім захищених, поверхнева кадрова політика, світоглядний провінціалізм на фоні геополітичних загроз та безпекових викликів. Про позиційні війни між адміністраціями та радами, імітацію конкурсів на мовного омбудсмена, голову Шевкому чи керівника УІНП не згадуватиму: пошита білими нитками журба.

Підтримую застереження своїх однодумців у тому, що результати місцевих виборів, що відбулися передріздвяної неділі, – перша ластівка сподіванням тих, хто повірив у легкість розв’язання складних українських проблем своїми простими і швидкими рішеннями.

Жевріє надія, що на Миколаївщині, як і по всій Україні, справжніх пасіонарних особистостей, загартованих вогнем і мечем епохи, не зменшилося. Збережемо єдність - добудуємо успішну державу нашим дітям.