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Розставляючи пріоритети при складанні бюджету, в ОДА зовсім забули про перспективні галузі, які дозволяють наповнювати бюджет задля вирішення як раз нагальних соціальних проблем.
У 2016 році в області було створено управління туризму, прийнято туристичну програму, передбачено кошти на реалізацію проектів, запрацював сайт «Миколаївщина туристична»… В решті-решт, бренд Миколаївщини був презентований на міжнародних виставках!
Це стало поштовхом до розвитку, і як результат за 2019 рік надходження до обласного бюджету від туристичного збору склали понад 3 мільйони гривень. Зараз же, на розвиток туризму у 2020 році закладається 500 тисяч! Де хоч якась логічність і послідовність дій влади? Витратити завжди простіше, ніж заробити. А витрачає влада, як ми бачимо подекуди дуже «помірковано», чи то на чергову дотацію аеропорту, чи на псевдо закупівлю е-підручників. Має бути стратегія розвитку області – прозоро і зрозуміло.
Пропоную великим керівникам і стратегам взяти до рук мапу і звернути увагу на географічне розташування області, щоб зрозуміти – туристичний потенціал Миколаївщини безмежний і завдяки йому область може заробляти.
Миколаївщина гідна більшого.
|
Оксана ЯнишевскаяБлоггер
|Заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации 2014 - 2016 гг.
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Оксана ЯнишевскаяБлоггер
|Заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации 2014 - 2016 гг.
Розставляючи пріоритети при складанні бюджету, в ОДА зовсім забули про перспективні галузі, які дозволяють наповнювати бюджет задля вирішення як раз нагальних соціальних проблем.
У 2016 році в області було створено управління туризму, прийнято туристичну програму, передбачено кошти на реалізацію проектів, запрацював сайт «Миколаївщина туристична»… В решті-решт, бренд Миколаївщини був презентований на міжнародних виставках!
Це стало поштовхом до розвитку, і як результат за 2019 рік надходження до обласного бюджету від туристичного збору склали понад 3 мільйони гривень. Зараз же, на розвиток туризму у 2020 році закладається 500 тисяч! Де хоч якась логічність і послідовність дій влади? Витратити завжди простіше, ніж заробити. А витрачає влада, як ми бачимо подекуди дуже «помірковано», чи то на чергову дотацію аеропорту, чи на псевдо закупівлю е-підручників. Має бути стратегія розвитку області – прозоро і зрозуміло.
Пропоную великим керівникам і стратегам взяти до рук мапу і звернути увагу на географічне розташування області, щоб зрозуміти – туристичний потенціал Миколаївщини безмежний і завдяки йому область може заробляти.
Миколаївщина гідна більшого.