Миколаївщина гідна більшого

Розставляючи пріоритети при складанні бюджету, в ОДА зовсім забули про перспективні галузі, які дозволяють наповнювати бюджет задля вирішення як раз нагальних соціальних проблем.

У 2016 році в області було створено управління туризму, прийнято туристичну програму, передбачено кошти на реалізацію проектів, запрацював сайт «Миколаївщина туристична»… В решті-решт, бренд Миколаївщини був презентований на міжнародних виставках!

Це стало поштовхом до розвитку, і як результат за 2019 рік надходження до обласного бюджету від туристичного збору склали понад 3 мільйони гривень. Зараз же, на розвиток туризму у 2020 році закладається 500 тисяч! Де хоч якась логічність і послідовність дій влади? Витратити завжди простіше, ніж заробити. А витрачає влада, як ми бачимо подекуди дуже «помірковано», чи то на чергову дотацію аеропорту, чи на псевдо закупівлю е-підручників. Має бути стратегія розвитку області – прозоро і зрозуміло.

Пропоную великим керівникам і стратегам взяти до рук мапу і звернути увагу на географічне розташування області, щоб зрозуміти – туристичний потенціал Миколаївщини безмежний і завдяки йому область може заробляти.

Миколаївщина гідна більшого.