Упражнения с геокодастром. Баштанский вариант

Государство – это царь Мидас наоборот.

К чему не прикоснется,

все превращается в г__но…

История о том, как чиновники распоряжаются государственной землей, как своим товаром.

Двадцать лет назад был дан старт распаеванию бывших колхозных земель, в результате которого жители сел получили в собственность сельскохозяйственные угодья. Большинство сразу сдали землю в аренду. Многие паи годами стояли необработанными, бесхозными, от некоторых хозяева и вовсе добровольно отказались – ну не могли они потянуть обработку земли, а официально продавать сельхозугодья у нас запрещено.

Такие брошенные земельные участки в границах Марьевского сельсовета Баштанского района и решил взять в аренду фермер Сергей Кучерявый живущий в соседнем Витовском районе.

С главным управлением Госгеокадастра в Николаевской области он заключил договора на аренду восьми участков общей площадью 145,24 га. Когда-то на этих землях были сады и виноградники, пошедшие на распаевку, но в итоге они остались в собственности государства. Всё дело в том, что эти сады и виноградники давным-давно пришли в полное запустение, и с тех пор, как с них в последний раз снимали урожай, прошла уже добрая четверть века. Больше того, несколько лет назад в результате пожара эти "хащи" основательно выгорели и с тех пор представляли собой смесь горельника, пеньков, корней и старых бетонных виноградных столбиков. И оказалась, что эта заброшенная и донельзя запущенная земля, давно забывшая, что такое заботливые руки трудолюбивых селян, никому не нужна.

Для того чтобы злополучные сельхозугодья использовать в аграрном производстве, нужно было проводить рекультивацию, выкорчевку, восстановление плодородия, что является занятием непростым и весьма затратным. У старой виноградной лозы корни могут достигать десяти метров. Попробуйте довести до ума хотя бы один гектар таких земель, и вы поймете, какой это адский труд. А тут – 145 гектаров!

Фермер С.Кучерявый с энтузиазмом взялся за трудное и неблагодарное дело. Из своей Пересадовки он постоянно ездил сюда на работу, привлек людей, купил трактор. В наведение порядка на арендованных участках, восстановление плодородия, чтобы бывшие сады и виноградники можно было использовать в качестве пахотных угодий, в течение нескольких лет он вложил около 775 тыс. грн. Фермер работал, как вол, залез в долги, однако упорно стоял на своем: заброшенная земля должна быть возрождена и возвращена в полноценный сельхозоборот.

Работал он, работал, а в итоге оказался обманут местными чиновниками.

Как человек простодушный, он не усмотрел подвоха в том, что в договорах, заключенных с Госгеокадастром, чиновниками была внесена информация, не соответствующая действительности. А именно: там было указано, что ему в аренду переданы многолетние насаждения, хотя то, что он получил, в действительности являлось останками заброшенных и погоревших многолетних насаждений и плодоносить не могло в принципе. Потому-то он и занимался выкорчевкой, чтобы перевести участки в нормальные пахотные земли. Это подтверждается и актом обследования земельных участков, датированным еще 2014 годом, и распоряжением Баштанской райгосадминистрации №90-р от 22.03.2016, согласно которому указанные участки переводятся в пахотные земли. К тому же в одном из договоров, в выводах о согласовании проектной документации на земельный участок прямо указано, что он передается в аренду именно как пахота. Но в самом договоре всё равно написали – многолетние насаждения.

Пахота, многолетние насаждения, да какая к черту разница! – воскликнет неосведомленный обыватель. Должно быть, так думал и сам фермер, заключая злополучные договоры. К сожалению, сказался недостаток его юридической грамотности. И это стало для него большой бедой. Всё дело в том, что согласно методике, нормативная оценка, служащая основанием для определения земельных платежей, зависит от вида угодий: оценка земель с многолетними насаждениями намного выше, чем оценка пахотных земель. Соответственно и сумма арендной платы будет завышенной, не соответствующей фактическому статусу земельных участков.

Мало того, что фермер получил проблемные участки, в которые ему пришлось вложить массу сил и средств, ему ещё и насчитали за них максимальную арендную плату, предусмотренную действующим законодательством – 12% от нормативно-денежной оценки земли. Для сравнения, средняя плата по тому же Баштанскому району – 3-5%. И это за хорошую пахотную землю, за прекрасный украинский чернозем, на котором палку воткни – лес вырастет! А тут пеньки, корневища да горельники, зато арендная плата в несколько раз выше. Это своей жене начальник местного управления земельных ресурсов в аренду лучшие угодья выделил, а фермеру С.Кучерявому дали землю, как в той поговорке: на тебе боже, что нам негоже.

Налицо явная несправедливость, фермера чиновники откровенно выставили в дураках, по сути дела ввергли в необоснованные расходы. Зато сами, должно быть, потирали руки, надеясь, что он в результате плюнет, да и откажется от земли, ставшей для него поистине золотой. И тогда "на халяву" запросто можно будет воспользоваться результатами его работы, ведь участки под пахоту он за несколько лет всё-таки расчистил.

Самое смешное, что прежде государство само платило аграриям за выкорчевку старых многолетних насаждений. А тут чиновники и не помогли ничем, и ещё заоблачную арендную плату насчитали. Как же так?!

Фермер оказался мужиком принципиальным: начал писать жалобы, доказывать очевидную несправедливость сложившейся ситуации. Ведь есть и фотофиксация того, как ещё недавно выглядели эти земли, и как они выглядят сегодня, и масса свидетелей, готовых подтвердить его правоту. Однако начальник главного управления Госгеокадастра в Николаевской области Юрий Лостик оказался непробиваем: отписок он и его подчиненные написали целую кучу, отговорок в них содержалось немало, но если коротко, все они сводятся к одному. Помните, как там было в "Двенадцати стульях": "Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон"?! Примерно так и в случае с С.Кучерявым. Чтобы не быть голословным процитирую письмо за подписью начальника ГУ Госгеокадастра в Николаевской области Ю.Лостика:

"Відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про оренду землі" зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спор вирішується в судовому порядку.

Враховуючи викладене інформуємо, що головне управління не погоджується встановлювати розмір орендної плати менше 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки..."

Железобетонный аргумент! Арендная плата устанавливается по взаимному согласию сторон. Так? Так. И изменить её можно только по взаимному согласию сторон, правильно? Фермер хочет её изменить, а вот чиновник не хочет. До свидания!

В общем, барин не хотят, барин отказали.

Вместо того чтобы заниматься своим прямым делом – аграрным производством, фермер как на работу вынужден был ходить по чиновникам и местным депутатам. Но никакого толку это не дало. Ему пришлось обратиться за помощью к нашей компании «Оперативная юридическая помощь». Суд уже отменил незаконное распоряжение бывшего головы областной государственной администрации, повлиявшее на ситуацию с Кучерявым.

Такое дело тянулось бы очень долго. Но тут в стране сменилась власть. Фермер, которого так настойчиво хотели согнать с облагороженного им лакомого куска земли, воспрянул духом. Он надеется, что новая власть, в отличие от прежней, не будет закрывать глаза на такое отношение чиновников к земледельцам.

Руководство Госгеокадастра Украины уже сменилось. Фермер хочет поинтересоваться у нового руководства, на каком основании в Николаевской области такое избирательное отношение к арендаторам угодий: один пашет и с него дерут по максимуму за проблемные угодья, зато другие, близкие к чиновникам люди получают отличную земли почти даром? Будет ли положен конец такому беспределу?

Добавлю, что на Николаевщине необходимо провести масштабную ревизию земель, включая земли запаса, участки земель лесного фонда и многое другое, что так "вкусно" для чиновников. В Запорожской области сотрудники СБУ буквально на днях разоблачили одного из начальников тамошнего ГУ Госгеокадастра, замешенного в масштабных злоупотреблениях, и "залетел" он на незаконном отчуждении земли в заповедной зоне.

Нужно ли нам обращаться в Киев, привлекать внимание Президента Украины и руководства Геокадастра или локальный вопрос с несправедливым отношением к простому работящему селянину С.Кучерявому можно безотлагательно решить на месте? Этот человек достоин того, чтобы его хождения по мукам наконец-то прекратились.

А сама история отлично иллюстрирует отношение чиновников к земле, как к своем товару и бесправное положение фермеров, эту землю обрабатывающих…