Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній залі

Підтриманий обласною радою 26 грудня бюджет став першим бюджетом Миколаївської області за останні 5 років, який реально приймався в сесійній залі, а не в ОДА. Це стало причиною того, що вперше за каденцію я голосувала «за» його прийняття.

Всі роки роботи нинішньої обласної ради я говорила про те, про що вчора зазначив голова фракції «Нашого краю» Ю. Кормишкін: усі зміни до бюджету мають проходити всебічне обговорення в депутатських комісіях. Пропозиція слушна, правильна, але виникла вона з однієї причини: що ні голова обласної ради, ні голова фракції «Нашого краю», ні ті депутати, хто з ними, більше не мають можливості розподіляти бюджет в тиші кабінетів ОДА. Поки у них 4 роки була така можливість, про необхідність вирішувати ці питання на комісії мова не йшла. Я більше скажу: беремо останні рекомендації комісії з АПК по бюджету, так ось у них сказано лише про 5 мільйонів для Національного аграрного університету. Слушна пропозиція, але з нею навіть не вийшли на бюджетну комісію. Тому говорити про серйозні речі, які звучали перед прийняттям бюджету на засіданнях комісій, не доводилось. До того ж, пропозиція, яку сьогодні підтримала сесія обласної ради, стала можлива лише через те, що голосів за кадрові питання назбирати не вдалось.

Тому я вважаю, що повноцінна участь депутатських комісій у розробці бюджету та змін до нього - нормальна практика, яка відповідає законодавству та регламенту Миколаївської обласною. Ненормальним є те, що розподіл бюджету здійснювався підкилимно. Зараз це урвалося.

Безперечно позитивними моментами є те, що у два рази збільшено фінансування на лікування важко хворих дітей. Те, що передбачено прозорий механізм спрямування так званих депутатських коштів на реалізацію обласних програм.

З чим я була незгодна у проекті бюджету, це з тим, що з доріг знято 30 мільйонів. Тому одна з моїх пропозицій стосувалася повернення цих коштів. Крім цього, мною було запропоновано облдержадміністрації при перерозподілі вільних залишків терміново виділити кошти на відзначення 75 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні; виділити більш суттєві кошти на медицину; стовідсотково передбачити кошти на протипожежні засоби у всіх установах обласної комунальної власності, щоб не було такого лиха, як в Одесі; істотно збільшити видатки на допомогу афганцям і чорнобильцям. Дякую колегам по депутатському корпусу за підтримку цих пропозицій.