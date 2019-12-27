І перше і друге. Завершився фізично і триває віртуально. Перший південний медіафорум, мабуть, бачили повідомлення? От про нього і йдеться.

Почнемо з актуального стану запису форуму, що є на ЮТюбі. От як це виглядає сьогодні:

1153 перегляди, 7 лайків і два коменти. Один глядач написав он-лайн, що йому було б цікаво подивитись, але він не знав про початок… Але ж форум – це дуже цінний контент. Ну як порівнювати з футболом чи серіалами. Для кого?

По-перше, зрозуміло, для журналістів. І не тільки тих, що є журналістами за посадою. Багато людей пишуть по форумах і блогах, не здогадуючись, що є громадянськими журналістами – не зайвим буде і для них послухати, про що там йшлось на форумі. Щоб бути в курсі.

По-друге, для всіх учасників влади – депутатів, посадовців, активістів громадських організацій. Тут все зрозуміло.

По-третє, для вчителів і науковців. Справа не тільки в тому, що тепер в усіх навчальних програмах є курси медіаграмотності різного рівня. Справа в тому, що сьогодні навчання протягом життя мають забезпечувати медіа в тому числі. Або, сказати по-іншому, ті, хто навчає, мають вміло і ефективно користуватись сучасними медіа. А сучасні медіа мають самі суттєво змінюватись з огляду на такі нові завдання і таку нову роль в житті суспільства. Є, є про що поговорити в цьому плані.

А просто громадянам це цікаво? Відірватись від футболу і серіалів? Це вже кому як.

Так от, форум триває. Вхід абсолютно вільний. Графік перегляду виключно індивідуальний. Термін дії необмежений. Іногородні (як і місцеві) забезпечені усім належним для ефективної роботи: власний диван чи крісло, кава, пиріжки – будь ласка, навчайтесь з комфортом.

Навчайтесь? Хіба на форумі навчаються? Та звісно ж, мало того, що там багато просто цікавого вже у записі і на посиланнях, що супроводжують виступи. Ви ж ще можете і запитати, як щось незрозуміло. І посперечатись, як з чим незгодні. І все це в сумі дає навчання. Підносить його на новий щабель. Допомагає будувати нову країну, бо хіба вона може відбутись зі старими медіа? А нові ще ж треба збудувати – як? То долучайтесь.