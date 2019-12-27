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І перше і друге. Завершився фізично і триває віртуально. Перший південний медіафорум, мабуть, бачили повідомлення? От про нього і йдеться.
Почнемо з актуального стану запису форуму, що є на ЮТюбі. От як це виглядає сьогодні:
1153 перегляди, 7 лайків і два коменти. Один глядач написав он-лайн, що йому було б цікаво подивитись, але він не знав про початок… Але ж форум – це дуже цінний контент. Ну як порівнювати з футболом чи серіалами. Для кого?
По-перше, зрозуміло, для журналістів. І не тільки тих, що є журналістами за посадою. Багато людей пишуть по форумах і блогах, не здогадуючись, що є громадянськими журналістами – не зайвим буде і для них послухати, про що там йшлось на форумі. Щоб бути в курсі.
По-друге, для всіх учасників влади – депутатів, посадовців, активістів громадських організацій. Тут все зрозуміло.
По-третє, для вчителів і науковців. Справа не тільки в тому, що тепер в усіх навчальних програмах є курси медіаграмотності різного рівня. Справа в тому, що сьогодні навчання протягом життя мають забезпечувати медіа в тому числі. Або, сказати по-іншому, ті, хто навчає, мають вміло і ефективно користуватись сучасними медіа. А сучасні медіа мають самі суттєво змінюватись з огляду на такі нові завдання і таку нову роль в житті суспільства. Є, є про що поговорити в цьому плані.
А просто громадянам це цікаво? Відірватись від футболу і серіалів? Це вже кому як.
Так от, форум триває. Вхід абсолютно вільний. Графік перегляду виключно індивідуальний. Термін дії необмежений. Іногородні (як і місцеві) забезпечені усім належним для ефективної роботи: власний диван чи крісло, кава, пиріжки – будь ласка, навчайтесь з комфортом.
Навчайтесь? Хіба на форумі навчаються? Та звісно ж, мало того, що там багато просто цікавого вже у записі і на посиланнях, що супроводжують виступи. Ви ж ще можете і запитати, як щось незрозуміло. І посперечатись, як з чим незгодні. І все це в сумі дає навчання. Підносить його на новий щабель. Допомагає будувати нову країну, бо хіба вона може відбутись зі старими медіа? А нові ще ж треба збудувати – як? То долучайтесь.
|
Вадим ПетриченкоБлоггер
|бизнес-консультант
|
Громадник? А хто це?
3418
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Ідеал як робочий інструмент
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|
Вадим ПетриченкоБлоггер
|бизнес-консультант
І перше і друге. Завершився фізично і триває віртуально. Перший південний медіафорум, мабуть, бачили повідомлення? От про нього і йдеться.
Почнемо з актуального стану запису форуму, що є на ЮТюбі. От як це виглядає сьогодні:
1153 перегляди, 7 лайків і два коменти. Один глядач написав он-лайн, що йому було б цікаво подивитись, але він не знав про початок… Але ж форум – це дуже цінний контент. Ну як порівнювати з футболом чи серіалами. Для кого?
По-перше, зрозуміло, для журналістів. І не тільки тих, що є журналістами за посадою. Багато людей пишуть по форумах і блогах, не здогадуючись, що є громадянськими журналістами – не зайвим буде і для них послухати, про що там йшлось на форумі. Щоб бути в курсі.
По-друге, для всіх учасників влади – депутатів, посадовців, активістів громадських організацій. Тут все зрозуміло.
По-третє, для вчителів і науковців. Справа не тільки в тому, що тепер в усіх навчальних програмах є курси медіаграмотності різного рівня. Справа в тому, що сьогодні навчання протягом життя мають забезпечувати медіа в тому числі. Або, сказати по-іншому, ті, хто навчає, мають вміло і ефективно користуватись сучасними медіа. А сучасні медіа мають самі суттєво змінюватись з огляду на такі нові завдання і таку нову роль в житті суспільства. Є, є про що поговорити в цьому плані.
А просто громадянам це цікаво? Відірватись від футболу і серіалів? Це вже кому як.
Так от, форум триває. Вхід абсолютно вільний. Графік перегляду виключно індивідуальний. Термін дії необмежений. Іногородні (як і місцеві) забезпечені усім належним для ефективної роботи: власний диван чи крісло, кава, пиріжки – будь ласка, навчайтесь з комфортом.
Навчайтесь? Хіба на форумі навчаються? Та звісно ж, мало того, що там багато просто цікавого вже у записі і на посиланнях, що супроводжують виступи. Ви ж ще можете і запитати, як щось незрозуміло. І посперечатись, як з чим незгодні. І все це в сумі дає навчання. Підносить його на новий щабель. Допомагає будувати нову країну, бо хіба вона може відбутись зі старими медіа? А нові ще ж треба збудувати – як? То долучайтесь.
|
Громадник? А хто це?
3418
|
Ідеал як робочий інструмент
3850
|
Епістолярія корабелум
3531
|
На шляху до ефективної ради
3492
|
Що я вичитав в одній програмі
3845
|
Знайомтесь: фракція "Шаблон"
3252
|
Майбутній мер як програміст
3527
|
Дворова партія бере владу?
3328
|
О независимости, ко дню независимости - 2
3375
|
Три партійних програми – відчуй різницю
2749
|
Новобудову введено в дію
3095
|
Ми здобули!
2979
|
Сумні листи
3146
|
Запрошення
2993
|
Відсотки і свобода слова
2293
|
1:0
4111
|
Є дві вакансії
5605
|
Чи не приємно навчатись?
2493
|
Трилисник
2352
|
Дистанційне навчання – 2
2955
|
На що запрограмована миколаївська освіта?
2451
|
Партійний сайт і вибори
1965
|
Листування з міністром
2619
|
20 відповідей? Ні, одна пропозиція
2439
|
Навіщо депутату Facebook – сторінка?
3095
|
Знайомтесь: Філологічна Ольвія
3409
|
Агенція розвитку і її наглядова рада
2378
|
Післясвяткове. Розмова, що не відбулась
2175
|
Так Академия или колхоз?
2181
|
Миколаїв. Російський світ
1149
|
Троє в Фейсбуці, не рахуючи автора
2096
|
Учиться? Во время выборов?
2415
|
Академія третього віку: підсумки і плани
775
|
Пенсионеры взялись за палки
1377
|
Миколаїв – Дніпро – Харків – Львів
1118
|
128 округ
785
|
У Платформы новоселье
558
|
Политическая идеология в рисунках
547
|
Восточноевропейский общественный диалог
1145
|
Уважаемая редакция…
576
|
Общественный диалог. Итоги дискуссии
505
|
Запрошення для Тетяни Демченко
820
|
Гуртом краще?
722
|
Скільки має бути тергромад в районі?
4015
|
Гуртувались-гуртувались – недовигуртувались
3475
|
Єланецька дорога
1222
|
Депутації в ігнорації
2500
|
Горе от ума
2212
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогів
5053