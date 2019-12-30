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Вітаємо всіх президентів!
24 та 26 грудня під час багатосерійної сесії Миколаївської обласної ради, після кількох невдалих голосувань, багатьох годин чекання незрозуміло чого, звинувачень та чатування у кабінетах було прийнято бюджет Миколаївської області на 2020 рік. З першої спроби, на першому пленарному засіданні 24 грудня, напередодні Різдва за григоріанським календарем нічого не вийшло. Депутати розкритикували запропонований ОДА проект документу, отже, він не набрав необхідної кількості голосів, після чого у роботі сесії було оголошено перерву і депутати відправилися шукати рішення у кулуарах обласної ради. Подекуди цей пошук відбувався у дуже незвичній формі та нагадував чи то балаган, чи то божевільню. Під вечір згоди так і не дійшли, в чому Голова ОДА Олександр Стаднік звинуватив депутата Юрія Кормишкіна. Отже, засідання продовжили вже 26 грудня. Цього разу голосування за бюджет пройшло на «ура». А вся відмінність від першого варіанту полягала в тому, що було прийнято правку до документу, відповідно до якої розподіл частини бюджету буде відбуватися за погодженням більшості депутатських комісій обласної ради, таким чином, депутати посилили свій вплив на розподіл бюджетних коштів, а обласна державна адміністрація, відповідно, вплив цей послабила. Відтепер, головні розпорядники коштів мусять йти кожного разу «на поклон» до депутатів і виконувати лише те, що депутати погодять. І справді, буде тепер лише виконавча влада! У рік місцевих виборів це дуже важливо.
Отже, які підсумки? Протистояння голови Миколаївської обласної ради Вікторії Москаленко та новопризначеного голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадніка на цей момент закінчилось перемогою Вікторії Москаленко. Вона змогла відбити всі спроби зняти її та, навіть більше, відвоювала для себе та для місцевого самоврядування в цілому непоганий плацдарм. І ще одне. Хтось святкував на Різдво сходження Віфлеємської зірки, а ми спостерігаємо сходження зірки Юрія Кормишкіна. Очевидно, що вплив лідера депутатської фракції «Наш Край» значно виріс.
В той час, як у обласній раді вирують пристрасті та баталії навколо бюджету, бюджет Миколаєва приймається тихо та спокійно, з першої спроби, навіть в порушення норм чинного законодавства. А ось щодо вирішення земельних питань, яких за кілька років накопичилось вже понад сім сотень, навіть кворуму зібрати не вдалось. Отже, є понад 700 земельних ділянок і вже кілька років їх користувачі не можуть їх узаконити. Міські депутати не можуть ані погодити продовження оренди, ані відмовити у цьому. Сотні підприємців, таким чином, знаходяться у невизначеному стані, висять у повітрі. Подейкують, що відбувається це через тотальну корупцію депутатського корпусу з одного боку, та бездіяльність та пасивність у цьому питані міського голови з іншого боку. Нам, звичайно, важко повірити у цю версію – народні обранці, обрани мудрим українським народом на таке не здатні! Але ще важче нам відшукати інше пояснення цієї абсолютно ненормальної ситуації. Якщо до цього додати те, що ніхто зараз не зможе згадати коли останнього разу у Миколаєві відбувся земельний аукціон, в той час, як у Вознесенську та Первомайську – містах, які сукупно менше за Миколаїв такий прозорий, вигідний для громади та позбавлений багатьох корупційних ризиків розподіл міської землі відбувається регулярно, то картина складається цілком печальна. Зважуючи на відсутність жодних ініціатив в цьому питанні Олександра Сєнкевича, складається враження, що його цілком влаштовує такий ганебний статус кво. От тільки одне хочеться сказати – робити бізнес у такому стані невизначеності, у такому корупційному бульйоні нормальні люди не хочуть, тому і не слід буде дивуватися, коли бізнес банально переходитиме з Миколаєва до інших громад, зі всіма негативними наслідками для нашого міста.
Ну, і трохи про підсумки року 2019-го. Безумовно, головною подією цього року для України стали президентські вибори та зміна вищого керівництва держави, та дострокові парламентські вибори, внаслідок яких, у Верховній Раді була сформована так звана «монобільшість». Дехто називає ці події електоральною революцією, дехто – катастрофою. Ми дізнались про новий формат політичної боротьби. Про суцільну зневагу, прикритою, начебто, ввічливістю. Про стомлену перевагу, яка перевагою не виявилась. Ми побачили дебати кандидатів на посаду президента, які більше були схожі на гладіаторські бої часів стародавнього Риму. Країна зробили свій вибір першій раз. Потім ми побачили швидкий бліцкриг нової владної команди і країна зробила свій вибір вдруге. Вже внаслідок цього вибору ми дізнались що таке «турборежим», що викликання повій з сесійної зали – це така собі «провокація проти продажної преси», а якщо у чоловіка є член, то він його іноді поправляє і про багато чого іншого. Боюся, що ми ще чимало дізнаємось такого, про що ми навіть і не уявляли. Такої Верховної Ради ще ніколи не було.
Ми побачили, як народних депутатів позбавляють недоторканості, що дехто вважає перемогою справжньої демократії а дехто – першим кроком до встановлення деспотії.
Ми дізнались, що наш президент «нє лох» і він може досягати поставленої мети – захотів зустрітися з Путіним – і зустрівся і байдуже, скількох поступок це вартувало країні. І ми побачили як Україна активно починає «пєреставать стрєлять».
Ми, принаймні, частина з нас, відчули шок, коли нам розповіли, про те хто, за думкою міністра внутрішніх справ, та заради чого вбив Павла Шеремета.
Ми побачили, як ті, хто ще кілька років тому називав Путіна божевільним, сьогодні говорить про мир та дружбу з ним і буквально шантажують цілу країну заради того, щоб повернути свої втрачені активи.
Ми почули перші дзвіночки для нової влади на останніх виборах до ОТГ, які «Слуги народу» розгромно програли.
Ми побачили та почули… Та ми багато чого побачили, почули та ще побачимо і почуємо.
Отже, - загальний підсумок та побажання наприкінці року 2019-го. Країна змінюється. Нечувано та небачено. Різні люди оцінюють це по-різному. Насправді, наслідки, як на мене, важко передбачити. І тому мені хочеться у новому році всім нам побажати одного – щоб ці зміни не були на гірше і щоб Новий 2021 рік ми всі з вами зустрічали у тій самій єдиній, незалежній та соборній Україні.
Про інше зараз годі і мріяти.
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
|
Закошмарить Сенкевича
4354
|
Об «императивном мандате»
4141
|
Зацентралили
4102
|
Страсти по декоммунизации
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Генетическая память
2772
|
Сварить лягушку
5071
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
3681
|
Чума на ваши все дома!
3984
|
Синусоида
3007
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
2988
|
Война миров
3717
|
Чего изволите?
3093
|
С праздником освобождения
3365
|
Николаевские провы
2870
|
Россотрудники
3279
|
О людях и собаках
3819
|
Все уже было и все еще будет
3974
|
Голубь сизокрылый
3126
|
О мухах
3868
|
Усатые — бородатым
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«Не смешите наши «Руты»
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Реванш под видом шизофрении
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Лучше бы пил и курил
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Гопота ты моя, гопота!
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Не молчание ягнят
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Недоразумение
4057
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Не Майдан
2507
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Про Zorro
2136
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Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3101
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3226
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
3221
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4142
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Петля времени
2670
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
3421
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Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
2742
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Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
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«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
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Молчание ягнят
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Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
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Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
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«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
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И вновь продолжается бой!
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Предел терпения и предвыборный чёс
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А Васька слушает…
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Не праздничные заметки…
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Слава котам!
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Змея, кусающая себя за хвост
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Не догнали, но хоть согрелись…
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Чи матиме ми силу це слухати?...
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Самоуправление, которое мы заслужили…
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А як ви пісяєте?
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Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
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День Победы?
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Час хаосу
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Генератор криз
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Не реванш, кажете…
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
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Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
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Кинокефалы, медные челюсти и букашка
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Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
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Таргани і без параду
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Зеленеє жито ще й овес
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Ветераны и Папа Римский
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Не Британія…
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Лохи всі ми
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Не переконали…
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Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
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Наш Вінні Гамбінні
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Безславні засранці
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
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|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
556
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів!
24 та 26 грудня під час багатосерійної сесії Миколаївської обласної ради, після кількох невдалих голосувань, багатьох годин чекання незрозуміло чого, звинувачень та чатування у кабінетах було прийнято бюджет Миколаївської області на 2020 рік. З першої спроби, на першому пленарному засіданні 24 грудня, напередодні Різдва за григоріанським календарем нічого не вийшло. Депутати розкритикували запропонований ОДА проект документу, отже, він не набрав необхідної кількості голосів, після чого у роботі сесії було оголошено перерву і депутати відправилися шукати рішення у кулуарах обласної ради. Подекуди цей пошук відбувався у дуже незвичній формі та нагадував чи то балаган, чи то божевільню. Під вечір згоди так і не дійшли, в чому Голова ОДА Олександр Стаднік звинуватив депутата Юрія Кормишкіна. Отже, засідання продовжили вже 26 грудня. Цього разу голосування за бюджет пройшло на «ура». А вся відмінність від першого варіанту полягала в тому, що було прийнято правку до документу, відповідно до якої розподіл частини бюджету буде відбуватися за погодженням більшості депутатських комісій обласної ради, таким чином, депутати посилили свій вплив на розподіл бюджетних коштів, а обласна державна адміністрація, відповідно, вплив цей послабила. Відтепер, головні розпорядники коштів мусять йти кожного разу «на поклон» до депутатів і виконувати лише те, що депутати погодять. І справді, буде тепер лише виконавча влада! У рік місцевих виборів це дуже важливо.
Отже, які підсумки? Протистояння голови Миколаївської обласної ради Вікторії Москаленко та новопризначеного голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадніка на цей момент закінчилось перемогою Вікторії Москаленко. Вона змогла відбити всі спроби зняти її та, навіть більше, відвоювала для себе та для місцевого самоврядування в цілому непоганий плацдарм. І ще одне. Хтось святкував на Різдво сходження Віфлеємської зірки, а ми спостерігаємо сходження зірки Юрія Кормишкіна. Очевидно, що вплив лідера депутатської фракції «Наш Край» значно виріс.
В той час, як у обласній раді вирують пристрасті та баталії навколо бюджету, бюджет Миколаєва приймається тихо та спокійно, з першої спроби, навіть в порушення норм чинного законодавства. А ось щодо вирішення земельних питань, яких за кілька років накопичилось вже понад сім сотень, навіть кворуму зібрати не вдалось. Отже, є понад 700 земельних ділянок і вже кілька років їх користувачі не можуть їх узаконити. Міські депутати не можуть ані погодити продовження оренди, ані відмовити у цьому. Сотні підприємців, таким чином, знаходяться у невизначеному стані, висять у повітрі. Подейкують, що відбувається це через тотальну корупцію депутатського корпусу з одного боку, та бездіяльність та пасивність у цьому питані міського голови з іншого боку. Нам, звичайно, важко повірити у цю версію – народні обранці, обрани мудрим українським народом на таке не здатні! Але ще важче нам відшукати інше пояснення цієї абсолютно ненормальної ситуації. Якщо до цього додати те, що ніхто зараз не зможе згадати коли останнього разу у Миколаєві відбувся земельний аукціон, в той час, як у Вознесенську та Первомайську – містах, які сукупно менше за Миколаїв такий прозорий, вигідний для громади та позбавлений багатьох корупційних ризиків розподіл міської землі відбувається регулярно, то картина складається цілком печальна. Зважуючи на відсутність жодних ініціатив в цьому питанні Олександра Сєнкевича, складається враження, що його цілком влаштовує такий ганебний статус кво. От тільки одне хочеться сказати – робити бізнес у такому стані невизначеності, у такому корупційному бульйоні нормальні люди не хочуть, тому і не слід буде дивуватися, коли бізнес банально переходитиме з Миколаєва до інших громад, зі всіма негативними наслідками для нашого міста.
Ну, і трохи про підсумки року 2019-го. Безумовно, головною подією цього року для України стали президентські вибори та зміна вищого керівництва держави, та дострокові парламентські вибори, внаслідок яких, у Верховній Раді була сформована так звана «монобільшість». Дехто називає ці події електоральною революцією, дехто – катастрофою. Ми дізнались про новий формат політичної боротьби. Про суцільну зневагу, прикритою, начебто, ввічливістю. Про стомлену перевагу, яка перевагою не виявилась. Ми побачили дебати кандидатів на посаду президента, які більше були схожі на гладіаторські бої часів стародавнього Риму. Країна зробили свій вибір першій раз. Потім ми побачили швидкий бліцкриг нової владної команди і країна зробила свій вибір вдруге. Вже внаслідок цього вибору ми дізнались що таке «турборежим», що викликання повій з сесійної зали – це така собі «провокація проти продажної преси», а якщо у чоловіка є член, то він його іноді поправляє і про багато чого іншого. Боюся, що ми ще чимало дізнаємось такого, про що ми навіть і не уявляли. Такої Верховної Ради ще ніколи не було.
Ми побачили, як народних депутатів позбавляють недоторканості, що дехто вважає перемогою справжньої демократії а дехто – першим кроком до встановлення деспотії.
Ми дізнались, що наш президент «нє лох» і він може досягати поставленої мети – захотів зустрітися з Путіним – і зустрівся і байдуже, скількох поступок це вартувало країні. І ми побачили як Україна активно починає «пєреставать стрєлять».
Ми, принаймні, частина з нас, відчули шок, коли нам розповіли, про те хто, за думкою міністра внутрішніх справ, та заради чого вбив Павла Шеремета.
Ми побачили, як ті, хто ще кілька років тому називав Путіна божевільним, сьогодні говорить про мир та дружбу з ним і буквально шантажують цілу країну заради того, щоб повернути свої втрачені активи.
Ми почули перші дзвіночки для нової влади на останніх виборах до ОТГ, які «Слуги народу» розгромно програли.
Ми побачили та почули… Та ми багато чого побачили, почули та ще побачимо і почуємо.
Отже, - загальний підсумок та побажання наприкінці року 2019-го. Країна змінюється. Нечувано та небачено. Різні люди оцінюють це по-різному. Насправді, наслідки, як на мене, важко передбачити. І тому мені хочеться у новому році всім нам побажати одного – щоб ці зміни не були на гірше і щоб Новий 2021 рік ми всі з вами зустрічали у тій самій єдиній, незалежній та соборній Україні.
Про інше зараз годі і мріяти.
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Закошмарить Сенкевича
4354
|
Об «императивном мандате»
4141
|
Зацентралили
4102
|
Страсти по декоммунизации
3759
|
Генетическая память
2772
|
Сварить лягушку
5071
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
3681
|
Чума на ваши все дома!
3984
|
Синусоида
3007
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
2988
|
Война миров
3717
|
Чего изволите?
3093
|
С праздником освобождения
3365
|
Николаевские провы
2870
|
Россотрудники
3279
|
О людях и собаках
3819
|
Все уже было и все еще будет
3974
|
Голубь сизокрылый
3126
|
О мухах
3868
|
Усатые — бородатым
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«Не смешите наши «Руты»
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Реванш под видом шизофрении
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Лучше бы пил и курил
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Гопота ты моя, гопота!
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Не ходите дети в Африку гулять!
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Не молчание ягнят
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Недоразумение
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Не Майдан
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Про Zorro
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Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
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Петля времени
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Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
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Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
2742
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Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
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«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
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Наш ответ Чемберлену
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Молчание ягнят
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Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
2758
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«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
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Он хороший!
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Богатства у них много, порядка только нет
2258
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Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
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Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
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Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
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«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
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Дважды в одну реку
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Молоко
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Фронда принцев
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Взять свое любой ценой
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Очаровательные инопланетяне
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
1840
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Бесовский полк
2618
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Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
2923
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«Мостровосхитители»
1887
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Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2211
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Украсть своего Эйхмана
2073
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Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2044
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Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2167
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Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
2557
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Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2000
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Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2460
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«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
2594
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И вновь продолжается бой!
2532
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Предел терпения и предвыборный чёс
1878
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А Васька слушает…
1893
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Не праздничные заметки…
1795
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Горячее лето, переходящее в осень
1671
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Слава котам!
2316
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Змея, кусающая себя за хвост
2098
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Не догнали, но хоть согрелись…
2204
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Чи матиме ми силу це слухати?...
2309
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Самоуправление, которое мы заслужили…
2344
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Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2297
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Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
1855
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Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
1583
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«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
1868
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«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2240
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Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2032
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«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1383
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Воєнний стан – миколаївські аспекти
1663
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«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
1765
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Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1409
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1351
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Встояти перед спокусами
1499
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Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1355
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Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1126
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Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
1590
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Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
1765
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Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2290
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Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3046
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Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
3205
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Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
2581
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Це страшне слово – рейд!
2868
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Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
2953
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Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
2879
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Обирайте! Але – відповідайте!
2645
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Позеленим країну!
2443
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Янукович 2.0
2160
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А як ви пісяєте?
2135
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Парашутів на всіх немає
1792
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Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
1631
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Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
1422
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Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1057
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Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
835
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День Победы?
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Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
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Час хаосу
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Генератор криз
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Не реванш, кажете…
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
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Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
716
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Кинокефалы, медные челюсти и букашка
839
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Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
806
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Таргани і без параду
1014
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Зеленеє жито ще й овес
765
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Ветераны и Папа Римский
634
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«Скорострєли» чекають на пунш
655
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Не Британія…
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Авторитаризм на марші
609
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Лохи всі ми
782
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Три варіанти та останній елемент
651
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Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
635
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Не переконали…
2765
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Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
1266
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Маппет – шоу
2522
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Корисні ідіоти або агенти ворога
825
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Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
831
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Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
1684
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Наш Вінні Гамбінні
646
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Безславні засранці
694
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Найважливіший день
429
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
5216
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Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
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