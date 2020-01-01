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На днях заніс листа на ім’я Миколаївського міського голови та Головного архітектора з вимогою включити мене до складу робочої групи з розгляду зауважень та пропозицій до проекту того самого скандального «нового» Генерального плану міста Миколаєва, де на догоду усіляких міліонерів віддаються під знищення та забудову величезні рекреаційні території (зелені зони, парки, ліси, береги тощо) і узаконюється те, що вже було протизаконно привласнено впливовими особами з цих територій.
Перед громадським обговоренням проекту, яке доречи вилилося у скандал, я вже вручав листа з тотожною вимогою, але владоможці мабуть зробили вигляд, що не помітили. Тому наступна спроба.
Одночасно я вирішив перевірити деякі моменти на графічному матеріалі проекту Генплану, що декілька місяців висів на загальний огляд, як передбачається законодавством, на видному, легкодоступному місці, на другому поверсі мерії. Саме з цих матеріалів я робив дописи в засоби масової інформації щодо злочинного характеру цього проекту.
На моє здивування графічні матеріали проекту просто зникли. «Старі» Генплан та План зонування лишилися на місці, а «новий» зник.
Виникає питання навіщо це зроблено? Унеможливити подальше вивчення провального проекту та виявлення чергових порушень інтересів миколаївців? Унеможливити широкий доступ городян? Підтвердження владою, що є, що ховати?
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Игорь ДеревянкоБлоггер
|Глава общественной организации «Комунальна самооборона»
На днях заніс листа на ім’я Миколаївського міського голови та Головного архітектора з вимогою включити мене до складу робочої групи з розгляду зауважень та пропозицій до проекту того самого скандального «нового» Генерального плану міста Миколаєва, де на догоду усіляких міліонерів віддаються під знищення та забудову величезні рекреаційні території (зелені зони, парки, ліси, береги тощо) і узаконюється те, що вже було протизаконно привласнено впливовими особами з цих територій.
Перед громадським обговоренням проекту, яке доречи вилилося у скандал, я вже вручав листа з тотожною вимогою, але владоможці мабуть зробили вигляд, що не помітили. Тому наступна спроба.
Одночасно я вирішив перевірити деякі моменти на графічному матеріалі проекту Генплану, що декілька місяців висів на загальний огляд, як передбачається законодавством, на видному, легкодоступному місці, на другому поверсі мерії. Саме з цих матеріалів я робив дописи в засоби масової інформації щодо злочинного характеру цього проекту.
На моє здивування графічні матеріали проекту просто зникли. «Старі» Генплан та План зонування лишилися на місці, а «новий» зник.
Виникає питання навіщо це зроблено? Унеможливити подальше вивчення провального проекту та виявлення чергових порушень інтересів миколаївців? Унеможливити широкий доступ городян? Підтвердження владою, що є, що ховати?
Попередня інформація по темі:
Новий Генеральний План Миколаєва - узаконення «хотєлок» міліонерів (ФОТО)
Новый генплан Николаева грозит уничтожением зеленых зон, - активист
До Сєнкевича з Цимбалом доведено, що «новий» Генеральний план нищить екологію Миколаєва
|
«Нью-Васюки» депутата Концевого. Наступний проект – бордель під виглядом монастиря?
1830
|
«Реконструкції» пл. Соборної та ПК Молодіжний Сєнкевичем – це позолотити кнопку унітазу, коли народ тоне в зруйнованій каналізації!
1053
|
Зелені зони, парки, сквери надані до знищення Сєнкевичем з міськрадою. Антинародне зонування № 2. Документально
875
|
Україна без кредитів МВФ. Чому це вигідно Коломойському?
783
|
Архітектурно-будівельна інспекція скасувала містобудівні умови на будівництво «магазина депутата Концевого» в сквері «Визволення». Наслідок протестів
3680
|
Суд примушує Миколаївську поліцію порушити кримінальну справу на захоплювачів землі за напад на активіста
965
|
Поліція покриває та заохочує захоплювачів землі на скандальній самозабудові по вул. Миколаївській
829
|
Активні дії громадськості примусили поліцію опечатати скандальну самозабудову
2872
|
Приватний бізнес часто для України зло. Чайка, Пеліпас, Концевой у парку «Юність»
938
|
Новий Генеральний План Миколаєва - узаконення «хотєлок» міліонерів
3245
|
До Сєнкевича з Цимбалом доведено, що «новий» Генеральний план нищить екологію Миколаєва
3287
|
Сквер «Визволення» відстоюється в адміністративному суді. «Торгівельний центр Концевого» - СТОП!
626