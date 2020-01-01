У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерів

На днях заніс листа на ім’я Миколаївського міського голови та Головного архітектора з вимогою включити мене до складу робочої групи з розгляду зауважень та пропозицій до проекту того самого скандального «нового» Генерального плану міста Миколаєва, де на догоду усіляких міліонерів віддаються під знищення та забудову величезні рекреаційні території (зелені зони, парки, ліси, береги тощо) і узаконюється те, що вже було протизаконно привласнено впливовими особами з цих територій.

Перед громадським обговоренням проекту, яке доречи вилилося у скандал, я вже вручав листа з тотожною вимогою, але владоможці мабуть зробили вигляд, що не помітили. Тому наступна спроба.

Одночасно я вирішив перевірити деякі моменти на графічному матеріалі проекту Генплану, що декілька місяців висів на загальний огляд, як передбачається законодавством, на видному, легкодоступному місці, на другому поверсі мерії. Саме з цих матеріалів я робив дописи в засоби масової інформації щодо злочинного характеру цього проекту.

На моє здивування графічні матеріали проекту просто зникли. «Старі» Генплан та План зонування лишилися на місці, а «новий» зник.

Порожнє місце, де донедавна висів проект «нового» Генплану

Мій лист на ім’я міського Голови та Головного архітектора

Виникає питання навіщо це зроблено? Унеможливити подальше вивчення провального проекту та виявлення чергових порушень інтересів миколаївців? Унеможливити широкий доступ городян? Підтвердження владою, що є, що ховати?

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