|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:18
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|16:09
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.8 грн
Вітаємо всіх президентів!
Отже, закінчився 2019 рік, розпочався 2020-й. Незважаючи на те, що під час зимових свят, зазвичай, хід подій у нормальному світі трохи уповільнюється, в Україні такого майже не буває. Тому, що у нас, як відомо, новий президент, який сам живе у турборежимі, а з ним у подібному стані живе і вся країна. Саме тому, політичним оглядачам та коментаторам, таким як я завжди буде про що потеревенити. Займуся я улюбленою справою.
29 грудня відбувся обмін полоненими, який зараз по-новому називається звільненням утримуваних осіб, про який, як відомо, було домовлено ще під час паризької зустрічі у нормандському форматі. До України повернулось 76 осіб, натомість, Україна передала представникам так званих ЛНР та ДНР 124 особи. Серед тих, кого віддала Україна Росії, бо всі чудово розуміють, що ЛДНР лише озвучують російські бажання, – організатори теракту у Харкові у лютому 2015 року, це коли було підірвано піхотну міну під час ходи на річницю Майдану та внаслідок чого загинуло четверо людей, луганський фермер, який у 2014 році здав росіянам та їх колаборантам групу українських розвідників, внаслідок чого майже десятеро з них загинуло а решта потрапила у полон та п’ятеро екс-беркутівців, яких підозрюють у розстрілах майданівців у лютому 2014 року. І якщо по організаторам харківського теракту та по луганському зраднику є судові вироки, то по екс-беркутівцям суд ще не закінчився. Зеленський назвав таке рішення політичним та сказав, що треба повертати живих, що він готовий і сотню беркутовців обміняти на одного розвідника і що все це – його вибір.
Вже в останній день року минулого стало відомо, що Зеленський поговорив телефоном з Президентом Росії Володимиром Путіним. Як свідчить інформація на офіційному сайті глави української держави, початок цитати: «Глави двох держав привітали один одного з прийдешніми святами та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні» - кінець цитати.
Ну і апогеєм діяльності Володимира Олександровича наприкінці року минулого стало його відеозверення до українців. У абсолютно новому, захоплюючому форматі – тут треба віддати належне, нам запропонували національну ідею. Якщо коротко – національна ідея від Зеленського це, - коли немає війни, повернуті всі бранці та території, не важливо, як названа вулиця, аби вона була освітлена та заасфальтована та немає різниці біля якого пам’ятника чекати дівчину в яку ти закоханий. Ну і на додаток – любити Україну, за його логікою – це любити всіх українців.
Ну, а тепер спробую підсумувати. Обмін полонених та повернення наших людей – безумовний позитив. Але цей обмін, як, до речі і попередній, коли Україна пішла на поступки Росії і, фактично, звільнила останню від відповідальності за невиконання рішення Морського трибуналу ООН, сприймається українським суспільством дуже неоднозначно. Бо правосуддя – це не тільки коли злочинець несе заслужене покарання, а й ще коли жертва злочину, або його близькі відчувають справедливість. До речі, коли Росія вимагає віддати їй беркутівців вона фактично визнає, що почала війну проти України не з анексії Криму та вторгнення на Донбас, а ще з часів Майдану.
Привітання з новорічними святами Путіна – людину - організатора вторгнення в Україну та вбивства тисяч українців, відповідального за анексію Криму - це, вибачте, не налазить ні на яку голову.
Ну, а щодо звернення, то давайте відверто – у якості української національної ідеї Зеленський пропонує українцям відмову від української ідентичності на користь комфорту, якого, до речі, немає і не зрозуміло звідкіля він візьметься. Іншими словами, – на чолі української держави опинилась та знаходиться людина, яка не вважає важливим українську ідентичність цієї держави, яка вважає, що немає різниці. Коротко кажучи - всепереможна «Какая разніца». І особисто мені з цього приводу хочеться сказати наступне – Грьобаний Екібастуз!
Але, слід зазначити, що Зеленський з’явився не на пустому місці та має підтримку величезної частини українських громадян, яким насправді байдуже, їм немає різниці у якій державі жити і їх не цікавить ціна миру, який їм пропонують. Так саме слід зазначити, що чимала частина українських громадян навпаки, не сприймає такої позиції чинного глави держави. Це ті, яким не байдуже в якій країні жити, для яких є різниця як називаються вулиці по яких вони ходять та які і кому пам’ятники стоять на цих вулицях та площах. І які не хочуть любити людей з українськими паспортами, які вбивали та вбивають за прояви тієї самої української ідентичності. Це – так звана «войовнича меншість», як її називають прихильники нинішнього президента. Але Володимир Олександрович так стрімко та наполегливо крокую обраним шляхом, що це тільки збільшує та поглиблює прірву між ним, його прихильниками та патріотично налаштованими українцями. А за таких темпах розвитку подій не питання що новий Майдан станеться, а питання – як швидко він станеться, чи досягне масштабів справжнього громадянського протистояння и чи виживе після цього Україна. Бо Путін та Росія не втомилися від війни, війна для них – засіб, мета та абсолютно природній стан. І вони чекають слушної нагоди і ще не цілком, але вже вельми задоволені Володимиром Олександровичем.
Ну, а у нас депутату обласної ради Вадиму Олабіну повідомили про підозру через те що, як стверджують правоохоронні органи, що він погрожував травматичною зброєю патрульним поліцейським. Так це чи ні, очевидно з’ясує суд, але поспілкувався депутат з патрульними поліцейськими дуже відверто. До речі, це не перший скандал з не першим місцевим депутатом. Бійки, керування автівками у нетверезому стані, небезпідставні звинувачення у корупції – далеко не повний набір «якостей», якими відзначилися депутати місцевих рад, обрані у 2015 році. Не всі, звичайно, але забагато. Як на мене – відбір депутатів на цьогорічних місцевих виборах питання надактуальне. З цим треба щось робити!
Тим часом, у самому Миколаєві презентували нову тролейбусну лінію на Намиві, новий травмопункт у лікарні швидкої допомоги, та новий Центр надання адміністративних послуг у приміщенні адміністрації Інгульского району. Правда, всіма цими об’єктами можна буде користуватися не завтра через різні причини, але куди ж ми без презентацій наприкінці року! А ще - зустріли Новий Рік масштабним піротехнічним шоу.
Не знаю, як ви, але я впевнений – рік буде не нудним, ось побачите!
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
|
Закошмарить Сенкевича
4392
|
Об «императивном мандате»
4157
|
Зацентралили
4119
|
Страсти по декоммунизации
3771
|
Генетическая память
2789
|
Сварить лягушку
5089
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
3700
|
Чума на ваши все дома!
3998
|
Синусоида
3022
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3004
|
Война миров
3732
|
Чего изволите?
3107
|
С праздником освобождения
3380
|
Николаевские провы
2885
|
Россотрудники
3295
|
О людях и собаках
3833
|
Все уже было и все еще будет
3990
|
Голубь сизокрылый
3144
|
О мухах
3883
|
Усатые — бородатым
3151
|
«Не смешите наши «Руты»
4452
|
Реванш под видом шизофрении
3599
|
Лучше бы пил и курил
5222
|
Гопота ты моя, гопота!
4478
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3023
|
Не молчание ягнят
3275
|
Недоразумение
4071
|
Не Майдан
2521
|
Про Zorro
2152
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3110
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3236
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
3231
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4153
|
Петля времени
2682
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
3434
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
2751
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4278
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
2309
|
Наш ответ Чемберлену
2704
|
Молчание ягнят
2743
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
2772
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
2761
|
Он хороший!
2798
|
Богатства у них много, порядка только нет
2269
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2089
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3168
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
2606
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
1946
|
Дважды в одну реку
2163
|
Молоко
1617
|
Фронда принцев
1706
|
Взять свое любой ценой
1337
|
Очаровательные инопланетяне
1699
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
1851
|
Бесовский полк
2627
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
2933
|
«Мостровосхитители»
1899
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2221
|
Украсть своего Эйхмана
2085
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2058
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2180
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
2564
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2025
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2472
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
2606
|
И вновь продолжается бой!
2544
|
Предел терпения и предвыборный чёс
1887
|
А Васька слушает…
1905
|
Не праздничные заметки…
1804
|
Горячее лето, переходящее в осень
1681
|
Слава котам!
2328
|
Змея, кусающая себя за хвост
2107
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2219
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2320
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
2358
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2306
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
1866
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
1598
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
1881
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2250
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2047
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1394
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
1676
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
1773
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1421
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1360
|
Встояти перед спокусами
1507
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1362
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1145
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
1601
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
1778
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2305
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3059
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
3212
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
2593
|
Це страшне слово – рейд!
2877
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
2962
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
2890
|
Обирайте! Але – відповідайте!
2657
|
Позеленим країну!
2456
|
Янукович 2.0
2181
|
А як ви пісяєте?
2149
|
Парашутів на всіх немає
1802
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
1638
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
1430
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1067
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
848
|
День Победы?
860
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1036
|
Час хаосу
1163
|
Генератор криз
891
|
Не реванш, кажете…
1029
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1057
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
725
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
848
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
819
|
Таргани і без параду
1036
|
Зеленеє жито ще й овес
788
|
Ветераны и Папа Римский
651
|
«Скорострєли» чекають на пунш
676
|
Не Британія…
463
|
Авторитаризм на марші
629
|
Лохи всі ми
805
|
Три варіанти та останній елемент
674
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
659
|
Не переконали…
2785
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
1287
|
Маппет – шоу
2541
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
852
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
861
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
1718
|
Наш Вінні Гамбінні
667
|
Безславні засранці
720
|
Найважливіший день
456
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
5246
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
835
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
1173
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів!
Отже, закінчився 2019 рік, розпочався 2020-й. Незважаючи на те, що під час зимових свят, зазвичай, хід подій у нормальному світі трохи уповільнюється, в Україні такого майже не буває. Тому, що у нас, як відомо, новий президент, який сам живе у турборежимі, а з ним у подібному стані живе і вся країна. Саме тому, політичним оглядачам та коментаторам, таким як я завжди буде про що потеревенити. Займуся я улюбленою справою.
29 грудня відбувся обмін полоненими, який зараз по-новому називається звільненням утримуваних осіб, про який, як відомо, було домовлено ще під час паризької зустрічі у нормандському форматі. До України повернулось 76 осіб, натомість, Україна передала представникам так званих ЛНР та ДНР 124 особи. Серед тих, кого віддала Україна Росії, бо всі чудово розуміють, що ЛДНР лише озвучують російські бажання, – організатори теракту у Харкові у лютому 2015 року, це коли було підірвано піхотну міну під час ходи на річницю Майдану та внаслідок чого загинуло четверо людей, луганський фермер, який у 2014 році здав росіянам та їх колаборантам групу українських розвідників, внаслідок чого майже десятеро з них загинуло а решта потрапила у полон та п’ятеро екс-беркутівців, яких підозрюють у розстрілах майданівців у лютому 2014 року. І якщо по організаторам харківського теракту та по луганському зраднику є судові вироки, то по екс-беркутівцям суд ще не закінчився. Зеленський назвав таке рішення політичним та сказав, що треба повертати живих, що він готовий і сотню беркутовців обміняти на одного розвідника і що все це – його вибір.
Вже в останній день року минулого стало відомо, що Зеленський поговорив телефоном з Президентом Росії Володимиром Путіним. Як свідчить інформація на офіційному сайті глави української держави, початок цитати: «Глави двох держав привітали один одного з прийдешніми святами та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні» - кінець цитати.
Ну і апогеєм діяльності Володимира Олександровича наприкінці року минулого стало його відеозверення до українців. У абсолютно новому, захоплюючому форматі – тут треба віддати належне, нам запропонували національну ідею. Якщо коротко – національна ідея від Зеленського це, - коли немає війни, повернуті всі бранці та території, не важливо, як названа вулиця, аби вона була освітлена та заасфальтована та немає різниці біля якого пам’ятника чекати дівчину в яку ти закоханий. Ну і на додаток – любити Україну, за його логікою – це любити всіх українців.
Ну, а тепер спробую підсумувати. Обмін полонених та повернення наших людей – безумовний позитив. Але цей обмін, як, до речі і попередній, коли Україна пішла на поступки Росії і, фактично, звільнила останню від відповідальності за невиконання рішення Морського трибуналу ООН, сприймається українським суспільством дуже неоднозначно. Бо правосуддя – це не тільки коли злочинець несе заслужене покарання, а й ще коли жертва злочину, або його близькі відчувають справедливість. До речі, коли Росія вимагає віддати їй беркутівців вона фактично визнає, що почала війну проти України не з анексії Криму та вторгнення на Донбас, а ще з часів Майдану.
Привітання з новорічними святами Путіна – людину - організатора вторгнення в Україну та вбивства тисяч українців, відповідального за анексію Криму - це, вибачте, не налазить ні на яку голову.
Ну, а щодо звернення, то давайте відверто – у якості української національної ідеї Зеленський пропонує українцям відмову від української ідентичності на користь комфорту, якого, до речі, немає і не зрозуміло звідкіля він візьметься. Іншими словами, – на чолі української держави опинилась та знаходиться людина, яка не вважає важливим українську ідентичність цієї держави, яка вважає, що немає різниці. Коротко кажучи - всепереможна «Какая разніца». І особисто мені з цього приводу хочеться сказати наступне – Грьобаний Екібастуз!
Але, слід зазначити, що Зеленський з’явився не на пустому місці та має підтримку величезної частини українських громадян, яким насправді байдуже, їм немає різниці у якій державі жити і їх не цікавить ціна миру, який їм пропонують. Так саме слід зазначити, що чимала частина українських громадян навпаки, не сприймає такої позиції чинного глави держави. Це ті, яким не байдуже в якій країні жити, для яких є різниця як називаються вулиці по яких вони ходять та які і кому пам’ятники стоять на цих вулицях та площах. І які не хочуть любити людей з українськими паспортами, які вбивали та вбивають за прояви тієї самої української ідентичності. Це – так звана «войовнича меншість», як її називають прихильники нинішнього президента. Але Володимир Олександрович так стрімко та наполегливо крокую обраним шляхом, що це тільки збільшує та поглиблює прірву між ним, його прихильниками та патріотично налаштованими українцями. А за таких темпах розвитку подій не питання що новий Майдан станеться, а питання – як швидко він станеться, чи досягне масштабів справжнього громадянського протистояння и чи виживе після цього Україна. Бо Путін та Росія не втомилися від війни, війна для них – засіб, мета та абсолютно природній стан. І вони чекають слушної нагоди і ще не цілком, але вже вельми задоволені Володимиром Олександровичем.
Ну, а у нас депутату обласної ради Вадиму Олабіну повідомили про підозру через те що, як стверджують правоохоронні органи, що він погрожував травматичною зброєю патрульним поліцейським. Так це чи ні, очевидно з’ясує суд, але поспілкувався депутат з патрульними поліцейськими дуже відверто. До речі, це не перший скандал з не першим місцевим депутатом. Бійки, керування автівками у нетверезому стані, небезпідставні звинувачення у корупції – далеко не повний набір «якостей», якими відзначилися депутати місцевих рад, обрані у 2015 році. Не всі, звичайно, але забагато. Як на мене – відбір депутатів на цьогорічних місцевих виборах питання надактуальне. З цим треба щось робити!
Тим часом, у самому Миколаєві презентували нову тролейбусну лінію на Намиві, новий травмопункт у лікарні швидкої допомоги, та новий Центр надання адміністративних послуг у приміщенні адміністрації Інгульского району. Правда, всіма цими об’єктами можна буде користуватися не завтра через різні причини, але куди ж ми без презентацій наприкінці року! А ще - зустріли Новий Рік масштабним піротехнічним шоу.
Не знаю, як ви, але я впевнений – рік буде не нудним, ось побачите!
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Закошмарить Сенкевича
4392
|
Об «императивном мандате»
4157
|
Зацентралили
4119
|
Страсти по декоммунизации
3771
|
Генетическая память
2789
|
Сварить лягушку
5089
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
3700
|
Чума на ваши все дома!
3998
|
Синусоида
3022
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3004
|
Война миров
3732
|
Чего изволите?
3107
|
С праздником освобождения
3380
|
Николаевские провы
2885
|
Россотрудники
3295
|
О людях и собаках
3833
|
Все уже было и все еще будет
3990
|
Голубь сизокрылый
3144
|
О мухах
3883
|
Усатые — бородатым
3151
|
«Не смешите наши «Руты»
4452
|
Реванш под видом шизофрении
3599
|
Лучше бы пил и курил
5222
|
Гопота ты моя, гопота!
4478
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3023
|
Не молчание ягнят
3275
|
Недоразумение
4071
|
Не Майдан
2521
|
Про Zorro
2152
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3110
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3236
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
3231
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4153
|
Петля времени
2682
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
3434
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
2751
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4278
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
2309
|
Наш ответ Чемберлену
2704
|
Молчание ягнят
2743
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
2772
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
2761
|
Он хороший!
2798
|
Богатства у них много, порядка только нет
2269
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2089
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3168
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
2606
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
1946
|
Дважды в одну реку
2163
|
Молоко
1617
|
Фронда принцев
1706
|
Взять свое любой ценой
1337
|
Очаровательные инопланетяне
1699
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
1851
|
Бесовский полк
2627
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
2933
|
«Мостровосхитители»
1899
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2221
|
Украсть своего Эйхмана
2085
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2058
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2180
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
2564
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2025
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2472
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
2606
|
И вновь продолжается бой!
2544
|
Предел терпения и предвыборный чёс
1887
|
А Васька слушает…
1905
|
Не праздничные заметки…
1804
|
Горячее лето, переходящее в осень
1681
|
Слава котам!
2328
|
Змея, кусающая себя за хвост
2107
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2219
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2320
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
2358
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2306
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
1866
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
1598
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
1881
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2250
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2047
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1394
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
1676
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
1773
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1421
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1360
|
Встояти перед спокусами
1507
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1362
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1145
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
1601
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
1778
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2305
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3059
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
3212
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
2593
|
Це страшне слово – рейд!
2877
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
2962
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
2890
|
Обирайте! Але – відповідайте!
2657
|
Позеленим країну!
2456
|
Янукович 2.0
2181
|
А як ви пісяєте?
2149
|
Парашутів на всіх немає
1802
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
1638
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
1430
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1067
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
848
|
День Победы?
860
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1036
|
Час хаосу
1163
|
Генератор криз
891
|
Не реванш, кажете…
1029
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1057
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
725
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
848
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
819
|
Таргани і без параду
1036
|
Зеленеє жито ще й овес
788
|
Ветераны и Папа Римский
651
|
«Скорострєли» чекають на пунш
676
|
Не Британія…
463
|
Авторитаризм на марші
629
|
Лохи всі ми
805
|
Три варіанти та останній елемент
674
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
659
|
Не переконали…
2785
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
1287
|
Маппет – шоу
2541
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
852
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
861
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
1718
|
Наш Вінні Гамбінні
667
|
Безславні засранці
720
|
Найважливіший день
456
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
5246
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
835
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
1173