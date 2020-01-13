Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»

Настав 2020-й рік. Змінюються цифри на календарі, таблички з поточним курсом валют і президенти нашої країни. Але є і щось незмінне, а саме зловживання та оборудки в Укроборонпромі.

Миколаївський суднобудівний завод - стратегічне підприємство, яке входить до концерну “Укроборонпром”. Якщо мислити логічно, то завод повинен займатися ремонтом і будівництвом нових одиниць, які укріплюють міць військово-морських сил. Чи дійсно це відбувається ? Маємо на цей рахунок декілька негативних прикладів.

В даний час на території заводу знаходяться дві бойові одиниці, які призначені для транспортування та висадки особового складу морського десанту (підрозділів спеціального призначення) на узбережжі - десантний катер проєкт 1176 “Сватове” та середній десантний корабель проєкту 773 “Юрій Олефіренко”.

Перший перебуває у розпорядженні 73-го Центру спеціальних операцій, постійне місце базування — військовий порт міста Очаків. Проте він ще 18 серпня 2015 року прибув для ремонту на Суднобудівний завод ім. 61 комунара. І вже п’ятий рік як “ремонтується”! Звичайно, з довгими паузами, які призводять до того, що корпус нещадно іржавіє, механізми та дроти гниють, а техніка виходить з ладу. Тобто додаткові задачі по ремонту постійно додаються. Відкриті джерела стверджують, що в результаті затяжного ремонту корабель фактично отримає новий корпус – 93% конструкцій корпусу та зовнішньої обшивки будуть замінені. Будуть повністю відновлені також валопроводи, гвинто-стернова система, система головного двигуна, електромеханічна частина тощо. Здати корабель з ремонту Військово-Морським Силам планується у першому півріччі 2020 року. Сьогодні можна із впевненістю стверджувати, що роботи не будуть закінчені у термін, а корабель не піде в акваторію Чорного моря на чергування.

Другий корабель - СДК “Ю. Олофіренко” - також базується в Очакові, та з 7 серпня 2019 року ремонтується на заводі. На відміну від “Сватове”, він не чекає так довго, проте все не так добре. Планувалося здійснити ремонт зовнішньої обшивки та конструкцій корпусу судна, головного двигуна та дизель-генераторів, електромеханічної частини, дейдвудної та гвинто-стернової системи, якірно-швартового пристрою та інших систем. Дані роботи повинні були закінчити у вересні. Потім відтермінування до листопада. І ось у грудні вже хотіли розводити мости у місті (про це активно повідомляли ЗМІ) і відпускати корабель у рідну очаківську гавань. Таких спроб було декілька і кожен раз щось знову потребувало ремонту і заміни певних запчастин.

За інформацією від наших джерел, часто-густо запчастини або агрегати кораблів які мусять бути замінені на нові, реально завозяться бувші у використанні. Також, зазвичай маркування які вказані в тендерній документації не відповідають тим які реально встановлюються.

Вочевидь, що довготривалість з ремонтними роботами пов’язана з корупційним безладом в “Укроборонпромі”. Ми спостерігаємо явні симптоми розкрадання та нульової працездатності деяких стратегічних підприємств цього концерну. Для довідки, за 10 років за фактом розкрадань на “Укроборонпромі” відкрито 583 кримінальних справи. Хто тільки не має теку з фактами правопорушень: і Генеральна прокуратура, і СБУ, і НАБУ, і Національна поліція.

Мусимо сказати, що ми звернемо увагу на подібні дивні речі, які відбуваються на Миколаївському суднобудівному заводі, а також підготуємо звернення до вищевказаних правоохоронних інституцій з метою перевірки стану речей на підприємстві. Ідеальним було б домогтися провести аудит підприємства, але ми почнемо з малого.

Нагадаємо, війна на Сході - продовжується. Час покаже і розставить всі крапки над “і”.

ГО “Асоціація учасників та інвалідів АТО”