Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персонал

Два десятка лет назад абитуриенты мечтали поступить на прокурорский факультет юридического вуза. Место в прокуратуре было «хлебным», что подтверждали элитные иномарки стоящие возле каждого прокурорского офиса. Обладатели прокурорского звания фактически относились к касте неприкасаемых, стоящих над законом.

Бизнесмены сталкивались и с предписаниями прокуроров, касающихся ведения хозяйственной деятельности предприятия и с возбуждением уголовных дел против руководителей и следствием, которое вели следователи прокуратуры. Прокурор был грозной фигурой. Он мог санкционировать обыск жилья или задержание гражданина, выемку документов или возбуждение уголовного дела против бизнесмена с принудительным приводом на допрос. Такой статус обусловливал и поведение прокурорских. Фактически, прокурор даже совершивший тяжкое преступление, мог расчитывать на то, что ответственность он не понесет (вспомним присутствовавшего при убийстве народным депутатом Лозинским обычного прохожего при котором присутствовал прокурор Голованевского района Горбенко, задержанного, но вскоре выпущенного из СИЗО). Однако время меняет суть и место прокуратуры в государстве. С принятием Конституции Украины в 1996г. у прокуроров остались только полномочия представительства публичного обвинения в суде, процессуального руководства досудебным расследованием и представительством интересов государства в суде. Однако переходные положения Конституции позволили органам прокуратуры пользоваться своими чрезмерными полномочиями еще почти 20 лет.

С принятием новых процессуальных кодексов, созданием НАБУ и ГБР деятельность прокуратуры была приведена в соответствии с Конституцией. Сейчас любые санкции связанные с ограничением прав и свобод человека, проникновением в жилище или другое владение применяются только постановлением следственного судьи. Прокуратура утратила функции досудебного следствия и общего надзора.

Не все прокуроры оказались готовы к утрате своего статуса «хозяина» района или области. Информационные ленты пестрят новостями о поимке нетрезвых прокуроров на дороге патрульной полицией, что в принципе невозможно было десяток лет назад. Но более существенной потерей для многих представителей этой касты оказалась утрата влияния на бизнесы, работающие на вверенных им территориях.

В Николаевской области есть прокурор Вознесенской районной прокуратуры Олег Наливайченко. Жил себе чиновник и не тужил уверенный в своей начальственной силе и безотказности бизнесменов. В 2013году он завладел Тойотой Камри принадлежащей семье бизнесмена Владимира Стефанчишена и пользовался чужой машиной на протяжении 6 лет. Самоуверенность прокурора была такова, что он не постеснялся внести чужой автомобиль в свою декларацию. Возможно у людей старшего поколения, к которому относился владелец компании Фанчи -Инвест - Владимир Стефанчишен и была традиция прикрывать глаза на самодеятельность районного начальства, но после смерти Владимира, его сын, Роман стал управляющим бизнеса и как рачительный хозяин стал возвращать свое имущество очутившееся в руках районного прокурора.

Наливайченко проиграл бизнесмену Стефанчишену дело о праве собственности на автомобиль в Приморском суде г.Одессы, затем проиграл апелляцию в Одесском апелляционном суде, а затем после подачи иска к Наливайченко об истребовании имущества из чужого незаконного владения, прокурору пришлось вернуть автомобиль бизнесмену.

Ситуацию, когда прокурор отдает автомобиль, который он фактически присвоил, раньше невозможно было представить. Роман Стефанчишен, как представитель бизнеса новой формации, который рассматривает государственные структуры как обслуживающие сервисные организации, пошел дальше. Сейчас адвокаты компании «Оперативная юридическая помощь», представляющие Стефанчишена подали иск к районному прокурору об упущенной выгоде на сумму более 400 000грн. Кроме того, по заявлению адвокатов о совершении прокурором преступления, своим определением от 20.12.2019г. Заводский районный суд г. Николаева обязал Государственное бюро расследований начать расследование и установить есть ли в действиях прокурора Наливайченко признаки состава преступлениий предусмотренных ст.190, 289 УК Украины (мошенничество и завладение транспортным средством).

Сейчас продолжается следствие и судебное рассмотрение дела в котором районный прокурор предстает заурядным ответчиком и лицом, которое будет допрашиваться в общем порядке в соответствии с нормами УПК Украины. Далее последует и проверка соответствия прокурора занимаемой должности.

Фактически, эта история показывает ломку старой парадигмы в которой прокурор был царь и бог и мог эксплуатировать бизнес в новый формат отношений, где прокурор сотрудник сервисной организации выполняющий только функцию защиты прав и свобод граждан. Останутся ли в прокуратуре «царьки», будет ли прокуратура пасти задних по уровню доверия у граждан или все таки статус прокурора будет ассоциироваться с законом и порядком зависит и от бизнесменов, которые перестанут прогинаться под чиновников и будут отстаивать свои права в суде.