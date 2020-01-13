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Вітаємо всіх президентів!
Звичайно, новина номер один в Україні – катастрофа авіалайнера «Міжнародних Авіаліній України» в Ірані. Нагадаю, 8 січня Боїнг – 737 рейсу Тегеран – Київ цієї української компанії впав через декілька хвилин після зльоту з аеропорту імені Імама Хомейні. Всі 176 людей, які знаходилися на борту загинули. Серед них були: 11 українців – 9 членів екіпажу та 2 пасажири, решта – громадяни Ірану та Канади – громадян цих двох держав було найбільше, Швеції, Афганістану, Британії та Німеччини. На одному з відео, знятим поруч з місцем падіння літака видно, що він горів, падаючи, а після удару об землю – вибухнув. Спочатку обговорювалась версія технічної несправності, але вже 9 січня провідні світові лідери заговорили про те, що український літак було збито іранцями. За їх версією ракету було помилково випущено з зенітно-ракетного комплексу «Тор – М1» російського виробництва, які Росія продала Ірану у 2000-х роках. З’явилось відео начебто влучання ракети у Боїнг. Офіційну заяву про те, що катастрофа сталася саме через можливу помилкову атаку іранських сил ППО зробив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. До Ірану відправилась група українських фахівців для участі у розслідування причин катастрофи та загибелі людей.
Чому впав українській літак та загинули люди – наразі точно зараз ніхто сказати не може. Відповідь має дати об’єктивне та неупереджене розслідування, якому довірятимуть всі зачеплені сторони. Але версія про помилкову ракетну атаку, враховуючи, що літак, за ствердженням представників МАУ новий, а пілоти досвідчені, є цілком вірогідною. Вже понад 40 років Іран, після того, як там було встановлено тоталітарний теократичний режим є постійним джерелом напруги. Навколо нього постійно виникають військові конфлікти. Періоди відносного спокою постійно перемежаються з періодами загострення. І катастрофа українського літака відбулась саме на тлі чергового загострення. Нагадаю, наприкінці минулого року проіранськими силами було здійснено напад на американські бази в Іраку, у відповідь американські атакували бази проіранські. 31 грудня проіранські бойовики спробували захопити американське посольство, у відповідь американці за допомогою ударного безпілотника знищили Касана Сулемані одного з найвпливішого командирів Стражів Ісламської Революції і дуже популярного у Ірані і якого американці вважають організатором атак на них у всьому світі. У відповідь Іран поклявся помститися. Буквально за кілька годин, перед тим, як, українській Боїнг почав набирати висоту, іранці здійснили ракетний обстріл американських баз в Іраку. Можливо, побоючись, американської відповіді вони з переляку прийняли цивільний літак за військовий. Схожа ситуація відбулась 3 липня 1988 року, коли американській крейсер Vincennes, відбиваючи атаку іранських ракетних катерів, помилково знищив іранський цивільний Аеробус А300.
Такі бурхливі міжнародні події можуть приховати від події наші, українські. Можуть, але тільки не від нас. Насправді, цей тиждень почався з повідомлень у певних ЗМІ про те, що Зеленського побачили в Омані – у люксовому готелі. Вже після того, як ця інформація миттєво поширилась країною, Офіс Президента розпочав досить незграбно розповідати про те, що Зеленський відвідав екзотичну країну власним коштом, рейсовим літаком, але з робочою поїздкою. З’явились навіть фото з, начебто, оманськими міністрами під час так званих «робочих зустрічей». А потім стався інцидент з українським літаком. І Зеленський, незважаючи на те, що він був в Омані начебто з «робочою поїздкою» витратив 18 годин для того, щоб дібратися до Києва. Хоча, якщо поїздка робоча, то мав би бути державний літак, який повинен негайно доставити главу держави назад. Замість того, всі спостерігають пересування бортів Медведчука між Росією та Оманом, коли там знаходиться Зеленський. Іншого чартеру, який, начебто, перевозить самого Зеленського з Оману до України за божевільні чи то 50, чи то 65 тисяч доларів, але перед цим побував у Москві. І лише через 18 годин після того, як впав український літак, вночі, Зеленський проводить нараду з приводу катастрофи, на якій відсутній голови СБУ Баканов та Офісу Президента Богдан. А де ж вони? А Баканова помітили у Куршевелі, а Богдан, подейкують, десь теж у Франції. Для довідки Куршевель – дуже дорогий гірській курорт у французьких Альпах, був дуже модний свого часу у російських олагархів та чиновників-крадіїв, через що, власне і став таким відомим у нас.
Підсумуємо. Чи має право Зеленський, Богдан, Баканов зараз, та Порошенко, свого часу, за чесно зароблені гроші відпочивати скрізь, або майже скрізь, де їм захочеться? Формально – так, мали і мають, як будь яка людина. З моральної точки зору – очільники далеко не самої багатої країни світу, в якій точиться війна та гинуть люди проводять час на суперкоштовних та люксових курортах – є певні питання. Але питань вдвічі, втричі більше, коли ти насміхаєшся, та, фактично засуджуєш подібну поведінку своїх попередників, всі ж пам’ятають номер «95 кварталу» про «Пєтра інкогніто на Мальдівах» у виконанні самого Володимира Олександровича? На хвилі цього засудження та обурення приходиш до влади і робиш те ж саме, що ти засуджував. Майже відразу ж! З моральної точки зору ти не маєш на подібну поведінку жодного права! Абсолютно ніякого! Я вже не кажу про банальну та незграбну брехню про «робочу поїздку», про те, що Україна – воююча держава і її Головнокомандуючий повинен з будь якого відпочинку миттєво повертатися до управління армії та держави у разі військової кризи. Як і очільник спеціальної служби воюючої держави.
Але, попри це, прогнозую, що така поведінка Зеленського та його команди не спричинить цунамі обурення та засудження в українському суспільстві, як це сталося після відпочинку Порошенка на Мальдівах. Бо мудрий український народ знає, кого зневажати та знищувати, а кого пробачати за однакові вчинки.
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
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Синусоида
3031
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3016
|
Война миров
3740
|
Чего изволите?
3114
|
С праздником освобождения
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|
Николаевские провы
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|
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|
О людях и собаках
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О мухах
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Не реванш, кажете…
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Лохи всі ми
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів!
Звичайно, новина номер один в Україні – катастрофа авіалайнера «Міжнародних Авіаліній України» в Ірані. Нагадаю, 8 січня Боїнг – 737 рейсу Тегеран – Київ цієї української компанії впав через декілька хвилин після зльоту з аеропорту імені Імама Хомейні. Всі 176 людей, які знаходилися на борту загинули. Серед них були: 11 українців – 9 членів екіпажу та 2 пасажири, решта – громадяни Ірану та Канади – громадян цих двох держав було найбільше, Швеції, Афганістану, Британії та Німеччини. На одному з відео, знятим поруч з місцем падіння літака видно, що він горів, падаючи, а після удару об землю – вибухнув. Спочатку обговорювалась версія технічної несправності, але вже 9 січня провідні світові лідери заговорили про те, що український літак було збито іранцями. За їх версією ракету було помилково випущено з зенітно-ракетного комплексу «Тор – М1» російського виробництва, які Росія продала Ірану у 2000-х роках. З’явилось відео начебто влучання ракети у Боїнг. Офіційну заяву про те, що катастрофа сталася саме через можливу помилкову атаку іранських сил ППО зробив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. До Ірану відправилась група українських фахівців для участі у розслідування причин катастрофи та загибелі людей.
Чому впав українській літак та загинули люди – наразі точно зараз ніхто сказати не може. Відповідь має дати об’єктивне та неупереджене розслідування, якому довірятимуть всі зачеплені сторони. Але версія про помилкову ракетну атаку, враховуючи, що літак, за ствердженням представників МАУ новий, а пілоти досвідчені, є цілком вірогідною. Вже понад 40 років Іран, після того, як там було встановлено тоталітарний теократичний режим є постійним джерелом напруги. Навколо нього постійно виникають військові конфлікти. Періоди відносного спокою постійно перемежаються з періодами загострення. І катастрофа українського літака відбулась саме на тлі чергового загострення. Нагадаю, наприкінці минулого року проіранськими силами було здійснено напад на американські бази в Іраку, у відповідь американські атакували бази проіранські. 31 грудня проіранські бойовики спробували захопити американське посольство, у відповідь американці за допомогою ударного безпілотника знищили Касана Сулемані одного з найвпливішого командирів Стражів Ісламської Революції і дуже популярного у Ірані і якого американці вважають організатором атак на них у всьому світі. У відповідь Іран поклявся помститися. Буквально за кілька годин, перед тим, як, українській Боїнг почав набирати висоту, іранці здійснили ракетний обстріл американських баз в Іраку. Можливо, побоючись, американської відповіді вони з переляку прийняли цивільний літак за військовий. Схожа ситуація відбулась 3 липня 1988 року, коли американській крейсер Vincennes, відбиваючи атаку іранських ракетних катерів, помилково знищив іранський цивільний Аеробус А300.
Такі бурхливі міжнародні події можуть приховати від події наші, українські. Можуть, але тільки не від нас. Насправді, цей тиждень почався з повідомлень у певних ЗМІ про те, що Зеленського побачили в Омані – у люксовому готелі. Вже після того, як ця інформація миттєво поширилась країною, Офіс Президента розпочав досить незграбно розповідати про те, що Зеленський відвідав екзотичну країну власним коштом, рейсовим літаком, але з робочою поїздкою. З’явились навіть фото з, начебто, оманськими міністрами під час так званих «робочих зустрічей». А потім стався інцидент з українським літаком. І Зеленський, незважаючи на те, що він був в Омані начебто з «робочою поїздкою» витратив 18 годин для того, щоб дібратися до Києва. Хоча, якщо поїздка робоча, то мав би бути державний літак, який повинен негайно доставити главу держави назад. Замість того, всі спостерігають пересування бортів Медведчука між Росією та Оманом, коли там знаходиться Зеленський. Іншого чартеру, який, начебто, перевозить самого Зеленського з Оману до України за божевільні чи то 50, чи то 65 тисяч доларів, але перед цим побував у Москві. І лише через 18 годин після того, як впав український літак, вночі, Зеленський проводить нараду з приводу катастрофи, на якій відсутній голови СБУ Баканов та Офісу Президента Богдан. А де ж вони? А Баканова помітили у Куршевелі, а Богдан, подейкують, десь теж у Франції. Для довідки Куршевель – дуже дорогий гірській курорт у французьких Альпах, був дуже модний свого часу у російських олагархів та чиновників-крадіїв, через що, власне і став таким відомим у нас.
Підсумуємо. Чи має право Зеленський, Богдан, Баканов зараз, та Порошенко, свого часу, за чесно зароблені гроші відпочивати скрізь, або майже скрізь, де їм захочеться? Формально – так, мали і мають, як будь яка людина. З моральної точки зору – очільники далеко не самої багатої країни світу, в якій точиться війна та гинуть люди проводять час на суперкоштовних та люксових курортах – є певні питання. Але питань вдвічі, втричі більше, коли ти насміхаєшся, та, фактично засуджуєш подібну поведінку своїх попередників, всі ж пам’ятають номер «95 кварталу» про «Пєтра інкогніто на Мальдівах» у виконанні самого Володимира Олександровича? На хвилі цього засудження та обурення приходиш до влади і робиш те ж саме, що ти засуджував. Майже відразу ж! З моральної точки зору ти не маєш на подібну поведінку жодного права! Абсолютно ніякого! Я вже не кажу про банальну та незграбну брехню про «робочу поїздку», про те, що Україна – воююча держава і її Головнокомандуючий повинен з будь якого відпочинку миттєво повертатися до управління армії та держави у разі військової кризи. Як і очільник спеціальної служби воюючої держави.
Але, попри це, прогнозую, що така поведінка Зеленського та його команди не спричинить цунамі обурення та засудження в українському суспільстві, як це сталося після відпочинку Порошенка на Мальдівах. Бо мудрий український народ знає, кого зневажати та знищувати, а кого пробачати за однакові вчинки.
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Закошмарить Сенкевича
4430
|
Об «императивном мандате»
4174
|
Зацентралили
4131
|
Страсти по декоммунизации
3791
|
Генетическая память
2806
|
Сварить лягушку
5100
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
3719
|
Чума на ваши все дома!
4007
|
Синусоида
3031
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3016
|
Война миров
3740
|
Чего изволите?
3114
|
С праздником освобождения
3390
|
Николаевские провы
2897
|
Россотрудники
3303
|
О людях и собаках
3841
|
Все уже было и все еще будет
4003
|
Голубь сизокрылый
3152
|
О мухах
3889
|
Усатые — бородатым
3161
|
«Не смешите наши «Руты»
4467
|
Реванш под видом шизофрении
3609
|
Лучше бы пил и курил
5237
|
Гопота ты моя, гопота!
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Не ходите дети в Африку гулять!
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Не молчание ягнят
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Недоразумение
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Не Майдан
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Про Zorro
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Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
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Петля времени
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Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
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Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
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Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
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«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
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Наш ответ Чемберлену
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Молчание ягнят
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Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
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«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
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Он хороший!
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Богатства у них много, порядка только нет
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Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
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Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
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Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
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«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
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Дважды в одну реку
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Молоко
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Фронда принцев
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Взять свое любой ценой
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Очаровательные инопланетяне
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
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Бесовский полк
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Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
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«Мостровосхитители»
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Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
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Украсть своего Эйхмана
2097
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Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2074
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Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2188
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Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
2574
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Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2032
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Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
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«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
2618
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И вновь продолжается бой!
2551
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Предел терпения и предвыборный чёс
1898
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А Васька слушает…
1912
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Не праздничные заметки…
1814
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Горячее лето, переходящее в осень
1687
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Слава котам!
2338
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Змея, кусающая себя за хвост
2114
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Не догнали, но хоть согрелись…
2234
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Чи матиме ми силу це слухати?...
2331
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Самоуправление, которое мы заслужили…
2369
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Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2312
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Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
1872
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Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
1607
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«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
1888
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«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2259
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Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2060
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«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1407
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Воєнний стан – миколаївські аспекти
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«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
1780
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Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1431
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Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1370
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Встояти перед спокусами
1512
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Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1369
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Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1156
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Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
1612
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Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
1790
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Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2316
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Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3071
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Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
3223
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Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
2603
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Це страшне слово – рейд!
2887
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Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
2975
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Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
2902
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Обирайте! Але – відповідайте!
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Позеленим країну!
2469
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Янукович 2.0
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А як ви пісяєте?
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Парашутів на всіх немає
1810
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Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
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Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
1440
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Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1078
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Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
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День Победы?
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Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
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Час хаосу
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Генератор криз
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Не реванш, кажете…
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
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Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
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Кинокефалы, медные челюсти и букашка
856
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Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
833
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Таргани і без параду
1051
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Зеленеє жито ще й овес
812
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Ветераны и Папа Римский
662
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«Скорострєли» чекають на пунш
697
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Не Британія…
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Авторитаризм на марші
645
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Лохи всі ми
824
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Три варіанти та останній елемент
689
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Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
680
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Не переконали…
2800
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Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
1308
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Маппет – шоу
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Корисні ідіоти або агенти ворога
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Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
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Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
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Наш Вінні Гамбінні
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Безславні засранці
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Найважливіший день
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
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Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
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Грьобаний Екібастуз!
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