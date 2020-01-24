|Скорость ветра:
|4.7 м/с
|Восход солнца:
|07:26
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:44
|Заход солнца:
|16:35
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.1 грн
|24.5 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
Оця як вже почали насуватись новорічні свята і довелося частіше зазирати в календар, то стало ясно раптом, що це ж суне велика дата: 30-річчя! Навіть намалював картинку, міркуючи про наші здобутки. І запитав себе: ми до круглої дати закінчимо війну?
А треба вам сказати, що я пам'ятаю 50-річчя Великої Жовтневої революції. Мабуть, вона зараз в підручниках вже не так називається. Але тоді у всього прогресивного людства, як нам казали, був колосальний ажіотаж. На мене, школяра, це, звісно, справило велике враження, запам'ятав на все життя. Що сьогоднішні школярі запам'ятають від нашого 30-річчя?
А тут ще форум. Знаєте, на ньому взагалі не йшлося про закінчення війни. Згадувалась, звісно, Велика Майданна революція, але якось не надто гучно, без фанфар. А от про закінчення війни не говорили. Хоч, здавалось би – мені саме так здається, і багатьом іншим пересічним українцям, як свідчить соціологія – здавалось би, саме про це треба поговорити. Пошукати рішення. Відповідь. І, повернімося до згаданої картинки, на якій відображено, що, німці – Федеративна республіка Німеччина - з 1949 по 1979 збудували державу загального добробуту. Так, війну вони закінчили в 1945, але будувати нову Німеччину почали саме в 1949. Формально, звісно, бо розібрались з тим, з якого боку заходити і що саме робити, мабуть, раніше. А ми? Що маємо зробити аби покінчити з війною?
Намалював власну відповідь. Дорожню карту.
Не думаю, що тут потрібні великі пояснення, але…
1. Передовсім потрібен план. Мінський? Не знаю, але що в нас нема людей, які все це достеменно знають? Питання в тому, щоб їх посадити за робочій стіл. Можемо це зробити?
2. План треба втілити в життя. Це теж люди, але вже інші. У дуже складних взаємовідносинах. Нас це має турбувати? Ні, це наші агенти, ми довіряємо їм керування державою, вони мають виконати наш мандат.
Упс! От тут не спрацьовує. Адже проглядають два варіанти роботи політичної системи. Скажімо так: український і німецький. В українському впливові громадяни, що не закінчили війну за минулої влади, ближче і до теперішньої. В німецькому ж як пересічні громадяни бачать певний курс своєї держави, то політична система його реалізує. І, зважте, починала в 1949 при владі консервативна партія, її потім заміняла соціал-демократична, а курс був той самий: держава загального добробуту. Загального, для пересічних, впливових – всіх.
Що скажете? Помилки, неточності, про щось забув?
А що зробите? Бо маємо ж щось робити. Щоб встигнути до 30-річчя.
|
Вадим ПетриченкоБлоггер
|бизнес-консультант
|
Громадник? А хто це?
3471
|
Ідеал як робочий інструмент
3893
|
Епістолярія корабелум
3568
|
На шляху до ефективної ради
3534
|
Що я вичитав в одній програмі
3879
|
Знайомтесь: фракція "Шаблон"
3305
|
Майбутній мер як програміст
3570
|
Дворова партія бере владу?
3366
|
О независимости, ко дню независимости - 2
3416
|
Три партійних програми – відчуй різницю
2783
|
Новобудову введено в дію
3133
|
Ми здобули!
3015
|
Сумні листи
3188
|
Запрошення
3031
|
Відсотки і свобода слова
2340
|
1:0
4145
|
Є дві вакансії
5636
|
Чи не приємно навчатись?
2535
|
Трилисник
2399
|
Дистанційне навчання – 2
2991
|
На що запрограмована миколаївська освіта?
2483
|
Партійний сайт і вибори
1998
|
Листування з міністром
2652
|
20 відповідей? Ні, одна пропозиція
2478
|
Навіщо депутату Facebook – сторінка?
3144
|
Знайомтесь: Філологічна Ольвія
3441
|
Агенція розвитку і її наглядова рада
2423
|
Післясвяткове. Розмова, що не відбулась
2206
|
Так Академия или колхоз?
2212
|
Миколаїв. Російський світ
1196
|
Троє в Фейсбуці, не рахуючи автора
2141
|
Учиться? Во время выборов?
2450
|
Академія третього віку: підсумки і плани
819
|
Пенсионеры взялись за палки
1447
|
Миколаїв – Дніпро – Харків – Львів
1219
|
128 округ
841
|
У Платформы новоселье
616
|
Политическая идеология в рисунках
622
|
Восточноевропейский общественный диалог
1322
|
Уважаемая редакция…
645
|
Общественный диалог. Итоги дискуссии
567
|
Запрошення для Тетяни Демченко
910
|
Гуртом краще?
834
|
Скільки має бути тергромад в районі?
4131
|
Гуртувались-гуртувались – недовигуртувались
3561
|
Єланецька дорога
1320
|
Депутації в ігнорації
2620
|
Горе от ума
2524
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогів
6151
|
Форум завершився чи триває?
1405
|
Вадим ПетриченкоБлоггер
|бизнес-консультант
Оця як вже почали насуватись новорічні свята і довелося частіше зазирати в календар, то стало ясно раптом, що це ж суне велика дата: 30-річчя! Навіть намалював картинку, міркуючи про наші здобутки. І запитав себе: ми до круглої дати закінчимо війну?
А треба вам сказати, що я пам'ятаю 50-річчя Великої Жовтневої революції. Мабуть, вона зараз в підручниках вже не так називається. Але тоді у всього прогресивного людства, як нам казали, був колосальний ажіотаж. На мене, школяра, це, звісно, справило велике враження, запам'ятав на все життя. Що сьогоднішні школярі запам'ятають від нашого 30-річчя?
А тут ще форум. Знаєте, на ньому взагалі не йшлося про закінчення війни. Згадувалась, звісно, Велика Майданна революція, але якось не надто гучно, без фанфар. А от про закінчення війни не говорили. Хоч, здавалось би – мені саме так здається, і багатьом іншим пересічним українцям, як свідчить соціологія – здавалось би, саме про це треба поговорити. Пошукати рішення. Відповідь. І, повернімося до згаданої картинки, на якій відображено, що, німці – Федеративна республіка Німеччина - з 1949 по 1979 збудували державу загального добробуту. Так, війну вони закінчили в 1945, але будувати нову Німеччину почали саме в 1949. Формально, звісно, бо розібрались з тим, з якого боку заходити і що саме робити, мабуть, раніше. А ми? Що маємо зробити аби покінчити з війною?
Намалював власну відповідь. Дорожню карту.
Не думаю, що тут потрібні великі пояснення, але…
1. Передовсім потрібен план. Мінський? Не знаю, але що в нас нема людей, які все це достеменно знають? Питання в тому, щоб їх посадити за робочій стіл. Можемо це зробити?
2. План треба втілити в життя. Це теж люди, але вже інші. У дуже складних взаємовідносинах. Нас це має турбувати? Ні, це наші агенти, ми довіряємо їм керування державою, вони мають виконати наш мандат.
Упс! От тут не спрацьовує. Адже проглядають два варіанти роботи політичної системи. Скажімо так: український і німецький. В українському впливові громадяни, що не закінчили війну за минулої влади, ближче і до теперішньої. В німецькому ж як пересічні громадяни бачать певний курс своєї держави, то політична система його реалізує. І, зважте, починала в 1949 при владі консервативна партія, її потім заміняла соціал-демократична, а курс був той самий: держава загального добробуту. Загального, для пересічних, впливових – всіх.
Що скажете? Помилки, неточності, про щось забув?
А що зробите? Бо маємо ж щось робити. Щоб встигнути до 30-річчя.
|
Громадник? А хто це?
3471
|
Ідеал як робочий інструмент
3893
|
Епістолярія корабелум
3568
|
На шляху до ефективної ради
3534
|
Що я вичитав в одній програмі
3879
|
Знайомтесь: фракція "Шаблон"
3305
|
Майбутній мер як програміст
3570
|
Дворова партія бере владу?
3366
|
О независимости, ко дню независимости - 2
3416
|
Три партійних програми – відчуй різницю
2783
|
Новобудову введено в дію
3133
|
Ми здобули!
3015
|
Сумні листи
3188
|
Запрошення
3031
|
Відсотки і свобода слова
2340
|
1:0
4145
|
Є дві вакансії
5636
|
Чи не приємно навчатись?
2535
|
Трилисник
2399
|
Дистанційне навчання – 2
2991
|
На що запрограмована миколаївська освіта?
2483
|
Партійний сайт і вибори
1998
|
Листування з міністром
2652
|
20 відповідей? Ні, одна пропозиція
2478
|
Навіщо депутату Facebook – сторінка?
3144
|
Знайомтесь: Філологічна Ольвія
3441
|
Агенція розвитку і її наглядова рада
2423
|
Післясвяткове. Розмова, що не відбулась
2206
|
Так Академия или колхоз?
2212
|
Миколаїв. Російський світ
1196
|
Троє в Фейсбуці, не рахуючи автора
2141
|
Учиться? Во время выборов?
2450
|
Академія третього віку: підсумки і плани
819
|
Пенсионеры взялись за палки
1447
|
Миколаїв – Дніпро – Харків – Львів
1219
|
128 округ
841
|
У Платформы новоселье
616
|
Политическая идеология в рисунках
622
|
Восточноевропейский общественный диалог
1322
|
Уважаемая редакция…
645
|
Общественный диалог. Итоги дискуссии
567
|
Запрошення для Тетяни Демченко
910
|
Гуртом краще?
834
|
Скільки має бути тергромад в районі?
4131
|
Гуртувались-гуртувались – недовигуртувались
3561
|
Єланецька дорога
1320
|
Депутації в ігнорації
2620
|
Горе от ума
2524
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогів
6151
|
Форум завершився чи триває?
1405