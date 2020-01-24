Війна і німці

Оця як вже почали насуватись новорічні свята і довелося частіше зазирати в календар, то стало ясно раптом, що це ж суне велика дата: 30-річчя! Навіть намалював картинку, міркуючи про наші здобутки. І запитав себе: ми до круглої дати закінчимо війну?

А треба вам сказати, що я пам'ятаю 50-річчя Великої Жовтневої революції. Мабуть, вона зараз в підручниках вже не так називається. Але тоді у всього прогресивного людства, як нам казали, був колосальний ажіотаж. На мене, школяра, це, звісно, справило велике враження, запам'ятав на все життя. Що сьогоднішні школярі запам'ятають від нашого 30-річчя?

А тут ще форум. Знаєте, на ньому взагалі не йшлося про закінчення війни. Згадувалась, звісно, Велика Майданна революція, але якось не надто гучно, без фанфар. А от про закінчення війни не говорили. Хоч, здавалось би – мені саме так здається, і багатьом іншим пересічним українцям, як свідчить соціологія – здавалось би, саме про це треба поговорити. Пошукати рішення. Відповідь. І, повернімося до згаданої картинки, на якій відображено, що, німці – Федеративна республіка Німеччина - з 1949 по 1979 збудували державу загального добробуту. Так, війну вони закінчили в 1945, але будувати нову Німеччину почали саме в 1949. Формально, звісно, бо розібрались з тим, з якого боку заходити і що саме робити, мабуть, раніше. А ми? Що маємо зробити аби покінчити з війною?

Намалював власну відповідь. Дорожню карту.