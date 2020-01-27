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Вітаємо всіх президентів!
Слава Богу – дочекалися! Дочекалися працівники заводу «Океан», всі миколаївці та весь світ! Дочекалися, нарешті, що голова Миколаївської обласної державної адміністрації висловив свою позицію щодо ситуації навколо заводу «Океан», майно якого було заарештовано судом за клопотанням Генеральної прокуратури. На те, щоб виробити позицію з цього резонансного питання, з якого вже висловилось купа народу нашому губернатору знадобилось більше тижня. Якщо коротко, то Олександр Васильович, дякує Генеральній прокуратурі, та виправдовує її дії начебто необхідністю збереження цього об’єкту для держави, початок цитування: «Вдячний, що Генеральна прокуратура тримає питання на контролі», «Наразі, щоб зберегти стратегічний для держави об’єкт, на цілісний майновий комплекс ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» накладено арешт» - кінець цитування повідомлення Стадніка Олександра Васильовича у його Фейсбуці.
Яким чином Генеральна Прокуратура збирається зберігати для держави підприємство, яке було роздержавленно, приватизоване 20 років тому і після того змінило кілька приватних власників – незрозуміло. Може це буде реприватизація? Конфіскація? Чи ще щось? Позиція держави незрозуміла. Поки що Офіс Генерального Прокурора відписуються загальними фразами на кшталт: «Рішенням суду дотримано справедливої рівноваги між інтересами суспільства і правами власника», які не дають ніякої ясності суспільству. І з чим категорично незгоден власник Василь Капацина, який звертається з проханням до Генерального Прокурора, яке вже більше схоже на благання - допитати його, аби донести свою позицію та пояснити ситуацію. Скажіть, ви багато знаєте людей, які просяться на допит в прокуратуру? А що прокуратура? А в отвєт – тішина. І що можна після всього цього говорити про інвестиційний клімат в Україні? Ну, є що сказати.
На міжнародному економічному форумі у Давосі Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, - Що Україна під його керівництвом може запропонувати іноземним інвесторам, розповів, що інвестору, який інвестуватиме 100 мільйонів доларів і більше, держава наддасть так звану «інвестиційну няню», яка буде знати п’ять мов та у режимі 24/7 рішатиме всі питання інвестора. У зв’язку із заявою Володимира Олександровича особисто в мене виникло декілька питань. Чи можна вважати Руслана Рябошапку першим прикладом «інвестиційної няні»? Якщо так, то чи володіє Руслан Георгійович п’ятьма мовами? Або, принаймні, двома – українською та російською, аби вислухати Капацину? І чи можна досвід роботи української Генеральної Прокуратури з українським інвестором наводити інвесторам іноземним в якості позитивного прикладу? Ну, побачать всі іноземці, особливо ті, у яких є 100 мільйонів баксів, таку турботу української держави про вітчизняного інвестора, та як ломануться до нас зі своїми капіталами! «Бориспіль» не встигатиме приймати борти бізнес-джетів, ось побачите!
До речі, про Давос. Цей захід відвідала чимала делегація українських міністрів, депутатів на чолі з Зеленським. Сам Володимир Олександрович заявив, що майбутнє України тільки у Європейському Союзі, і краще, що може зробити ЄС для України – це прийняти її до своїх, так би мовити, лав. Але на тому ж самому форумі лідер фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україні слід припинити гармонізувати своє законодавство із європейським, правда, потім виправдовувався, що він не проти євроінтеграції, просто все це «труднощі перекладу». Потім прем’єр – міністр України Олексій Гончарук, той самий, який вважає, що у Володимира Олександровича «туман та пустота в голові», та який хотів подати у відставку, але переплутав та поніс заяву про це не до Верховної Ради, а до Зеленського, всупереч закону, але Зеленський його простив і дав шанс, вирішив цим шансом скористатися і оголосив на весь світ, що Україна хоче віддати «Укрзалізницю» в управління Дойче Банн – це німецький національний залізничний оператор. Але вже потім спростував власну заяву, мовляв, меморандум, підписаний між Міністерством інфраструктури та німецькою стороною – це не про управління, а про – початок цитати: «… мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію Укрзалізниці» - кінець цитати. Ось скажіть мені – їх всіх десь спеціально навчають робити неузгодженні заяви, які протирічать одна одній, або робити твердження, які всі навколо розуміють не так, як вони хочуть, а потім довго та нудно спростувати та заперечувати власні слова?
І знову перед очима виникає картина із десятків, ні сотнями бізнес-джетів, які кружляють над Борисполем та іншими українськими аеропортами та ніяк не можуть зайти на посадку бо для них просто не вистачає злітно-посадкових смуг. І їх спрямовують до Миколаєва…
А тим часом у Миколаєві спалахує скандал на засіданні депутатської земельної комісії, коли вона погоджує виделення землі, продовження оренди декількох земельних ділянок, в тому числі – під будівництво розважального комплексу у сквері «Пам’яті подвигу ліквідаторів аварії на ЧАЕС» фірмі «Глобус-плюс», як належіть депутату міської ради Євтушенко. І проблема навіть не в тому, що це фірма належіть депутату, а в тому, що рішення під час засідання комісії вноситься з голосу, без попереднього вивчення іншими депутатами, як того вимагає закон, а розважальний комплекс де-факто займатиме частину зеленої зони, зони відпочинку. Міській голова Олександр Сєнкевич завив про свою незгоду з таким рішенням, та завив про відчуття ненависті до «ханжества» окремих депутатів і виконком це рішення не пройшло. Але це – поки що. Бо термін каденції цього скликання місцевих депутатів добігає кінця – у жовтні вибори. А питання землі, оренди – бізнес-інтереси, коротше – лишаються вічними.
І у нас у всіх лишається питання – у жовтні лишати тих самих депутатів, а потім дивуватися – а куди поділися наші сквери та парки? Чи, все ж таки, спробувати відшукати нових лідерів та нові обличчя?
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
|
Закошмарить Сенкевича
4480
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Об «императивном мандате»
4206
|
Зацентралили
4155
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Страсти по декоммунизации
3826
|
Генетическая память
2831
|
Сварить лягушку
5123
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
3753
|
Чума на ваши все дома!
4037
|
Синусоида
3050
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3038
|
Война миров
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|
Чего изволите?
3135
|
С праздником освобождения
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|
Николаевские провы
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|
Россотрудники
3325
|
О людях и собаках
3865
|
Все уже было и все еще будет
4022
|
Голубь сизокрылый
3171
|
О мухах
3911
|
Усатые — бородатым
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«Не смешите наши «Руты»
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Реванш под видом шизофрении
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Недоразумение
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Не Майдан
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«Мюнхен» навиворіт
4246
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів!
Слава Богу – дочекалися! Дочекалися працівники заводу «Океан», всі миколаївці та весь світ! Дочекалися, нарешті, що голова Миколаївської обласної державної адміністрації висловив свою позицію щодо ситуації навколо заводу «Океан», майно якого було заарештовано судом за клопотанням Генеральної прокуратури. На те, щоб виробити позицію з цього резонансного питання, з якого вже висловилось купа народу нашому губернатору знадобилось більше тижня. Якщо коротко, то Олександр Васильович, дякує Генеральній прокуратурі, та виправдовує її дії начебто необхідністю збереження цього об’єкту для держави, початок цитування: «Вдячний, що Генеральна прокуратура тримає питання на контролі», «Наразі, щоб зберегти стратегічний для держави об’єкт, на цілісний майновий комплекс ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» накладено арешт» - кінець цитування повідомлення Стадніка Олександра Васильовича у його Фейсбуці.
Яким чином Генеральна Прокуратура збирається зберігати для держави підприємство, яке було роздержавленно, приватизоване 20 років тому і після того змінило кілька приватних власників – незрозуміло. Може це буде реприватизація? Конфіскація? Чи ще щось? Позиція держави незрозуміла. Поки що Офіс Генерального Прокурора відписуються загальними фразами на кшталт: «Рішенням суду дотримано справедливої рівноваги між інтересами суспільства і правами власника», які не дають ніякої ясності суспільству. І з чим категорично незгоден власник Василь Капацина, який звертається з проханням до Генерального Прокурора, яке вже більше схоже на благання - допитати його, аби донести свою позицію та пояснити ситуацію. Скажіть, ви багато знаєте людей, які просяться на допит в прокуратуру? А що прокуратура? А в отвєт – тішина. І що можна після всього цього говорити про інвестиційний клімат в Україні? Ну, є що сказати.
На міжнародному економічному форумі у Давосі Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, - Що Україна під його керівництвом може запропонувати іноземним інвесторам, розповів, що інвестору, який інвестуватиме 100 мільйонів доларів і більше, держава наддасть так звану «інвестиційну няню», яка буде знати п’ять мов та у режимі 24/7 рішатиме всі питання інвестора. У зв’язку із заявою Володимира Олександровича особисто в мене виникло декілька питань. Чи можна вважати Руслана Рябошапку першим прикладом «інвестиційної няні»? Якщо так, то чи володіє Руслан Георгійович п’ятьма мовами? Або, принаймні, двома – українською та російською, аби вислухати Капацину? І чи можна досвід роботи української Генеральної Прокуратури з українським інвестором наводити інвесторам іноземним в якості позитивного прикладу? Ну, побачать всі іноземці, особливо ті, у яких є 100 мільйонів баксів, таку турботу української держави про вітчизняного інвестора, та як ломануться до нас зі своїми капіталами! «Бориспіль» не встигатиме приймати борти бізнес-джетів, ось побачите!
До речі, про Давос. Цей захід відвідала чимала делегація українських міністрів, депутатів на чолі з Зеленським. Сам Володимир Олександрович заявив, що майбутнє України тільки у Європейському Союзі, і краще, що може зробити ЄС для України – це прийняти її до своїх, так би мовити, лав. Але на тому ж самому форумі лідер фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україні слід припинити гармонізувати своє законодавство із європейським, правда, потім виправдовувався, що він не проти євроінтеграції, просто все це «труднощі перекладу». Потім прем’єр – міністр України Олексій Гончарук, той самий, який вважає, що у Володимира Олександровича «туман та пустота в голові», та який хотів подати у відставку, але переплутав та поніс заяву про це не до Верховної Ради, а до Зеленського, всупереч закону, але Зеленський його простив і дав шанс, вирішив цим шансом скористатися і оголосив на весь світ, що Україна хоче віддати «Укрзалізницю» в управління Дойче Банн – це німецький національний залізничний оператор. Але вже потім спростував власну заяву, мовляв, меморандум, підписаний між Міністерством інфраструктури та німецькою стороною – це не про управління, а про – початок цитати: «… мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію Укрзалізниці» - кінець цитати. Ось скажіть мені – їх всіх десь спеціально навчають робити неузгодженні заяви, які протирічать одна одній, або робити твердження, які всі навколо розуміють не так, як вони хочуть, а потім довго та нудно спростувати та заперечувати власні слова?
І знову перед очима виникає картина із десятків, ні сотнями бізнес-джетів, які кружляють над Борисполем та іншими українськими аеропортами та ніяк не можуть зайти на посадку бо для них просто не вистачає злітно-посадкових смуг. І їх спрямовують до Миколаєва…
А тим часом у Миколаєві спалахує скандал на засіданні депутатської земельної комісії, коли вона погоджує виделення землі, продовження оренди декількох земельних ділянок, в тому числі – під будівництво розважального комплексу у сквері «Пам’яті подвигу ліквідаторів аварії на ЧАЕС» фірмі «Глобус-плюс», як належіть депутату міської ради Євтушенко. І проблема навіть не в тому, що це фірма належіть депутату, а в тому, що рішення під час засідання комісії вноситься з голосу, без попереднього вивчення іншими депутатами, як того вимагає закон, а розважальний комплекс де-факто займатиме частину зеленої зони, зони відпочинку. Міській голова Олександр Сєнкевич завив про свою незгоду з таким рішенням, та завив про відчуття ненависті до «ханжества» окремих депутатів і виконком це рішення не пройшло. Але це – поки що. Бо термін каденції цього скликання місцевих депутатів добігає кінця – у жовтні вибори. А питання землі, оренди – бізнес-інтереси, коротше – лишаються вічними.
І у нас у всіх лишається питання – у жовтні лишати тих самих депутатів, а потім дивуватися – а куди поділися наші сквери та парки? Чи, все ж таки, спробувати відшукати нових лідерів та нові обличчя?
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Закошмарить Сенкевича
4480
|
Об «императивном мандате»
4206
|
Зацентралили
4155
|
Страсти по декоммунизации
3826
|
Генетическая память
2831
|
Сварить лягушку
5123
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
3753
|
Чума на ваши все дома!
4037
|
Синусоида
3050
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3038
|
Война миров
3765
|
Чего изволите?
3135
|
С праздником освобождения
3410
|
Николаевские провы
2921
|
Россотрудники
3325
|
О людях и собаках
3865
|
Все уже было и все еще будет
4022
|
Голубь сизокрылый
3171
|
О мухах
3911
|
Усатые — бородатым
3182
|
«Не смешите наши «Руты»
4495
|
Реванш под видом шизофрении
3634
|
Лучше бы пил и курил
5264
|
Гопота ты моя, гопота!
4514
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3064
|
Не молчание ягнят
3306
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Недоразумение
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Не Майдан
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Про Zorro
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Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
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Петля времени
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Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
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Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
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Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
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«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
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Наш ответ Чемберлену
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Молчание ягнят
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Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
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«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
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Он хороший!
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Богатства у них много, порядка только нет
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Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
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Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
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Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
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«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
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Дважды в одну реку
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Молоко
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Фронда принцев
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Взять свое любой ценой
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Очаровательные инопланетяне
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
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Бесовский полк
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Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
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«Мостровосхитители»
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Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
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Украсть своего Эйхмана
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Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
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Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
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Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
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Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2048
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Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
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«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
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И вновь продолжается бой!
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Предел терпения и предвыборный чёс
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А Васька слушает…
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Не праздничные заметки…
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Горячее лето, переходящее в осень
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Слава котам!
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Змея, кусающая себя за хвост
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Не догнали, но хоть согрелись…
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Чи матиме ми силу це слухати?...
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Самоуправление, которое мы заслужили…
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Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
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Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
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Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
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«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
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«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2278
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Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
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«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
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Воєнний стан – миколаївські аспекти
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«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
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Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1448
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Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1387
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Встояти перед спокусами
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Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1388
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Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
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Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
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Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
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Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
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Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
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Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
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Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
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Це страшне слово – рейд!
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Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
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Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
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Обирайте! Але – відповідайте!
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Позеленим країну!
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Янукович 2.0
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А як ви пісяєте?
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Парашутів на всіх немає
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Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
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Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
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Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
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Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
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День Победы?
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Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
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Час хаосу
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Генератор криз
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Не реванш, кажете…
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
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Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
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Кинокефалы, медные челюсти и букашка
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Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
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Таргани і без параду
1082
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Зеленеє жито ще й овес
850
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Ветераны и Папа Римский
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«Скорострєли» чекають на пунш
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Не Британія…
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Авторитаризм на марші
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Лохи всі ми
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Три варіанти та останній елемент
731
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Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
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Не переконали…
2844
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Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
1350
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Маппет – шоу
2603
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Корисні ідіоти або агенти ворога
915
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Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
920
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Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
1805
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Наш Вінні Гамбінні
730
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Безславні засранці
789
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Найважливіший день
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
5311
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Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
1373
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
3000
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Грьобаний Екібастуз!
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«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
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«Океан», туман з пустотою та Мордор
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«Мюнхен» навиворіт
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