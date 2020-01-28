Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа Миколаєва

Миколаївські онлайн-медіа найчастіше використовують інформацію пресслужб та публікації інших українських ЗМІ для наповнення новинної стрічки видання. Частка власних новин у ЗМІ Миколаєва складає лише 7,4% від загальної кількості новин.

Таким є результат дослідження ГО “Інститут масової інформації“, що було проведено у січні поточного року.

Моніторинг проводився у 5 онлайн-ЗМІ Миколаєва: “Преступности.НЕТ“ (https://news.pn/ru/), “НикВести“ (http://nikvesti.com), “Новости-N“ (https://novosti-n.org), “Інше.TV“ (https://inshe.tv), “Свідок.Info“ (https://svidok.info/ru).

Методологія моніторингу охоплювала аналіз джерел новин, опублікованих у стрічках новин вказаних інтернет-ресурсів Миколаєва за період з 13 по 17 січня. Не брались до уваги статті, авторські колонки, блоги, офіційні анонси про відключення води, концерти, прес-конференції тощо.

За вказаний період було проаналізовано 1544 новини. За результатами моніторингу, найбільше новин за цей час було опубліковано на сайті “НикВести“ - 488 матеріалів. На сайті “Інше.TV“ вийшо 344 публікації у стрічці новин, “Новости-N“ опублікувало 292 новини, “Преступности.НЕТ“ - 270 новин, 150 новин вийшло на сайті “Свідок.Info“. У новинах використано 1583 джерела.

Чверть новин (406 матеріалів або 25,6%) у онлайн-ЗМІ Миколаєва посилаються переважно на всеукраїнські медіа, рідше на інші місцеві ЗМІ, а також на сюжети та інтерв’ю, що вийшли в ефірі телеканалів. Інші ЗМІ є домінантним джерелом для сайтів “Інше.TV“ (37,9%) та “НикВести“ (30%). Поширеною є практика посилатися на новину українського медіа при тому, що матеріал не є ексклюзивом, а першоджерело новини - прес-реліз чи публікація у соціальній мережі. Наприклад видання “Інше.TV“ у новині “Купание в проруби грехов не смывает, – в ПЦУ объяснили крещенские традиции“посилається на видання “LB.ua", яке у свою чергу посилається на публікацію у Facebook.

Найменше публікацій, джерелом яких стали інші ЗМІ, опубліковано на “Свідок.Info“ - 8,6% (13) від загальної кількості новин на сайті, що було проаналізовано. Варто зазначити, що видання пише лише про події, що стосуються міста Миколаєва та Миколаївської області, у стрічці новин відсутні публікації загальнонаціонального чи міжнародного рівня.

Пресслужби є джерелами у 23% або 368 матеріалах ЗМІ Миколаєва. У своїх публікаціях видання посилаються на пресслужби місцевих та центральних органів влади, окремих політиків, політичних сил тощо. Найбільше серед миколаївських ЗМІ інформацію пресслужб як джерело у своїх новинах використовує видання “Преступности.НЕТ“ - 35,6% (97 матеріалів), найменше - “Інше.TV“ - 15,8% (56 матеріалів).

Соціальні мережі стали джерелами для 13% або 206 новин у миколаївських ЗМІ. У якості джерел використовуються публікації у Telegram-каналах, а також Facebook та Twitter. Ці новини стосуються офіційних заяв окремих політиків, посадовців та державних установ, звернень громадян до органів місцевої влади, а також публікацій про збиття у Ірані українського літака чи про кращий фільм 2019 року.

Власні новини склали лише 7,4% або 117 від загальної кількості новин у миколаївських медіа. Переважно, це новини з прес-конференцій, засідань комісій місцевих рад, виконкому, інших нарад, а також новини з ексклюзивними коментарями місцевих політиків тощо. Найбільше таких новин опубліковано на сайті “Свідок.Info“ - 28 (18,3% від загальної кількості джерел, які використовує ЗМІ). Найменше на сайті “Інше.TV“ - 4 (1,1%).

У розділі «Інше» опинились новини, у яких не точно вказане джерело: окремий документ чи чиясь заява, походження яких в новині не вказується. Наприклад, у новина на сайті “НикВести““Психологический фактор“, – в Нацбанке объяснили остановку укрепления гривны“ джерелом вказано “про це повідомив заступник голови Національного банку Олег Чурий під час брифінгу“, проте не зрозуміло, чи це власна новина видання, чи пресреліз НБУ, чи публікація на офіційному сайті Нацбанку. Інший приклад - з сайту “Новости-N“:“В Николаеве неизвестные сливают в реку нефтепродукты“ - вказується, що про це “стало відомо під час апаратної наради у міськвиконкомі“. Можна припустити, що це власна новина, написана кореспондентом за підсумками наради, проте про це не вказується у матеріалі.

Найбільше до категорії «Інше» потрапило новин, що були опубліковані виданням «Свідок» - їх частка склала 24,8% від загальної кількості новин на сайті. Переважно, це офіційна інформація від органів влади.

Без джерел у миколаївських медіа опубліковано 4% або 69 новин. До цієї категорії включена так звана «джинса» - комерційні матеріали без відповідного позначення «Реклама» чи «Пресреліз» та без посилань на джерело. Наприклад, матеріал про те, що «Миколаївський регіональний центр «Інваспорт» підвів підсумки спортивного 2019 року» вийшов у ідентичному вигляді (без правок) на сайтах“Свідок.info“, “Інше.tv“, “Новости-N“.

8,5% або 136 новин у проаналізованих ЗМІ Миколаєва посилаються за іноземні медіа. Це близько 9,5% новин по кожному інтернет-ресурсу окремо, за виключенням сайту “Свідок.Info“, де відсутні такі матеріали.

Для своїх публікацій миколаївські ЗМІ використовують як джерело російські медіа. Частка таких новин становить 2% або 33 матеріали. Найбільше новин з російських ЗМІ опубліковані на сайтах “Преступности.НЕТ“ (12) та “Інше.TV“ (10). Актуальною темою були кадрові зміни в уряді РФ - новини про це були майже у всіх медіа Миколаєва. Були і інші матеріали: зокрема, сайт “Преступности.НЕТ“ з посиланням на російський телеканал “Дождь“ та “Интерфакс“ писав продиректорку приватної школи у Москві, яку підозрюють в тому, що вона найняла колишніх учнів для вбивства коханця, а видання “Новости-N“ з посиланням на російський сайт “СтарХит“ писало пропобиття російського співака Олександра Сєрова, який народився на Миколаївщині. Також у стрічці новин “Новости-N“ з посиланням на російський “канал 360“ було опубліковано матеріал з назвою:“Историк-расчленитель Соколов начал писать роман и предложил казне сделку“. На сайтах “Інше.TV“ та “Новости-N“ з посиланням на різні російські медіа було опубліковано новину про те, що депутат російської Держдуми заявив про те, що “аномально тепла зима у Росії може бути наслідком того, що американці атакували світ кліматичною зброєю“.

Результати проведеного моніторингу свідчать, що основними джерелами інформації у онлайн-ЗМІ Миколаєва є інші українські медіа, пресрелізи та соціальні мережі. При цьому, досить низьким є показник власних матеріалів. Це може означати, що пріоритетом більшості ЗМІ є наповнення стрічки новин шляхом пасивного рерайту або просто копіювання пресрелізів чи інших офіційних повідомлень, а не створення унікального контенту для читача.

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