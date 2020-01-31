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Раньше с завидной регулярностью Федор Барна на своей странице отчитывался об очередном успешно обслуженном рейсе. А что же теперь?
Три месяца гробового молчания. В последний раз мы слышали о том, что аэропорт принял рейс с баскетбольным клубом «Днепр» и бизнесменом Игорем Коломойским. Это было 19 октября 2019 года.
На этом все? Аэропорт уже не работает? Самолеты туда уже не летают? Почему молчит Федор Барна?
Пока у нас тишина, соседний Херсонский аэропорт планирует открыть новые направления. Пока мы говорим и мечтаем, к ним собираются летать из Минска (а это при том, что из Херсона уже сегодня можно улететь в Краков, Стамбул, Киев, Шарм-ель-Шейх, и Катовице).
P.S. Все это очень печально. Мы бездумно вложили сотни миллионов и продолжаем эту пагубную тенденцию. Вот только зачем, если наш аэропорт продолжает оставаться перспективным на бумаге, а его руководство кормит нас завтраками о будущих полетах и направлениях. Зачем мы и дальше выбрасываем деньги на ветер, если у нас есть проблемы с дорогами, образованием, медициной…
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Иван КазораБлоггер
|Журналист
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Иван КазораБлоггер
|Журналист
Раньше с завидной регулярностью Федор Барна на своей странице отчитывался об очередном успешно обслуженном рейсе. А что же теперь?
Три месяца гробового молчания. В последний раз мы слышали о том, что аэропорт принял рейс с баскетбольным клубом «Днепр» и бизнесменом Игорем Коломойским. Это было 19 октября 2019 года.
На этом все? Аэропорт уже не работает? Самолеты туда уже не летают? Почему молчит Федор Барна?
Пока у нас тишина, соседний Херсонский аэропорт планирует открыть новые направления. Пока мы говорим и мечтаем, к ним собираются летать из Минска (а это при том, что из Херсона уже сегодня можно улететь в Краков, Стамбул, Киев, Шарм-ель-Шейх, и Катовице).
P.S. Все это очень печально. Мы бездумно вложили сотни миллионов и продолжаем эту пагубную тенденцию. Вот только зачем, если наш аэропорт продолжает оставаться перспективным на бумаге, а его руководство кормит нас завтраками о будущих полетах и направлениях. Зачем мы и дальше выбрасываем деньги на ветер, если у нас есть проблемы с дорогами, образованием, медициной…