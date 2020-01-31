А как там дела в нашем аэропорту?

Раньше с завидной регулярностью Федор Барна на своей странице отчитывался об очередном успешно обслуженном рейсе. А что же теперь?

Три месяца гробового молчания. В последний раз мы слышали о том, что аэропорт принял рейс с баскетбольным клубом «Днепр» и бизнесменом Игорем Коломойским. Это было 19 октября 2019 года.

На этом все? Аэропорт уже не работает? Самолеты туда уже не летают? Почему молчит Федор Барна?